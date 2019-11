Palestine Needs a New Unified Strategy of Liberation Haneen Zoabi is a Palestinian politician in Israel. In an interview, she explains why Palestinian citizens in Israel must connect their struggles to ending the Israeli occupation and the siege of Gaza, and fighting for the right of return and a state for all of the country’s citizens.

Palästina braucht eine neue einheitliche Strategie der Befreiung

Ein Interview mit Haneen Zoabi – Bashir Abu-Manneh

Haneen Zoabi ist eine palästinensische Politikerin in Israel. In einem Interview erklärt sie, warum palästinensische Bürger in Israel ihre Kämpfe verbinden müssen, um die israelische Besetzung und die Belagerung des Gazastreifens zu beenden und für das Recht auf Rückkehr und einen Staat für alle Bürger des Landes zu kämpfen.

Haneen Zoabi ist eine palästinensische Politikerin in Israel und Mitglied des politischen Büros der 1995 gegründeten Balad-Partei (National Democratic Assembly). Von 2009-2019 war sie Mitglied des israelischen Parlaments und nahm im Mai 2010 an der Gaza-Flottille teil, die darauf abzielte, die israelische Belagerung des Gazastreifens zu beenden.

Dieses Interview fand vor dem Hintergrund der jüngsten Unterstützung des zentristischen Premierministerkandidaten Benny Gantz durch die Gemeinsame Liste statt, einer Koalition von palästinensischen Mehrheitsparteien, zu deren Gründungsmitgliedern Balad gehörte. Diese Billigung, die letztendlich zu nichts führte, wurde von Balad abgelehnt, der sich weigerte, seine drei Koalitionsstimmen zu denen der anderen arabischen Parteien der Gemeinsamen Liste hinzuzufügen.

Die Zustimmung zu dieser Entscheidung wurde von vielen begrüßt, insbesondere in der liberalen zionistischen Presse, als ein willkommenes Zeichen des palästinensischen politischen Pragmatismus. In diesem Interview erklärt Zoabi, warum sie die Billigung der Gemeinsamen Liste als einen zutiefst fehlerhaften politischen Schritt betrachtet. Sie legt auch ihre eigene Auffassung über den Stand der Palästina-Frage, die Rolle der palästinensischen Parlamentarier in Israel und das katastrophale Fehlen einer einheitlichen palästinensischen Befreiungsstrategie dar.



BAM – Wo steht der Kampf für Palästina jetzt?

HZ – Unser Kampf steht vor einer Krise. Unsere politische Vision ist nicht klar, wir haben keine einheitliche Strategie, und wir sind – wegen Oslo – in eine Sackgasse geraten, ohne konkrete Erfolge oder den Mut, es zuzugeben. Die grundlegenden Konzepte, die unser Verständnis und unsere Definition unseres Kampfes geprägt haben, haben sich verändert.

Die Abweichung der palästinensischen Führung vom Paradigma der Befreiung zu einem Paradigma des Staatsaufbaus scheiterte: Sie verringerte weder das Leiden des palästinensischen Volkes, noch befähigte sie die Palästinenser, ihre Mobilisierungsstrategien zu überdenken, ihren Kampf wieder aufzubauen und ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken. Es hat auch nicht die Gier und Feindseligkeit des zionistischen Projekts verringert oder seinen militärischen Wunsch gemildert, den palästinensischen Widerstand zu zerschlagen und unsere Existenz in unserer Heimat zu bedrohen.

Tatsächlich geschah das Gegenteil. Der Wechsel der palästinensischen Führung vom Befreiungsparadigma – das den Zionismus als eine koloniale Ideologie begriff, die mit einer emanzipatorischen Dekolonisierungsvision konfrontiert wurde – zu einem Zweistaatenprozess, der durch sanfte Diplomatie ausgehandelt wurde, stärkte den jüdischen Fundamentalismus in Israel. Sie kriminalisierte auch auf tragische Weise den Widerstand und die Konfrontation mit der besetzenden israelischen Armee als „Terror“. Diese palästinensische Kapitulation beschleunigte einen parallelen Schritt auf israelischer Seite: vom rassistischen liberalen Zionismus zum faschistischen Siedlerfundamentalismus.

Mit den zutiefst fehlerhaften Osloer Abkommen verloren rassistische liberale Zionisten ihre Relevanz und Macht und wurden zu blassen Nachahmungen der israelischen Rechten. Die Rechte selbst mutierte zu einer siedlungsfundamentalistischen Elite (die wahre Bedeutung des „Erfolgs“ des Siedlungsprojekts), und dies hat den Weg für ein neues faschistisches Israel geebnet.

Das bedeutet, dass dies für Israel definitiv nicht der Zeitpunkt für eine Zwei-Staaten-Lösung ist. Es ist an der Zeit, die palästinensische Sache zu liquidieren, indem man Fakten vor Ort erzwingt und von der Krisenbewältigung in Oslo zu einer einseitigen Lösung übergeht. So wird die palästinensische Sache auf eine humanitäre Krise in Gaza reduziert, die lokale Autonomie für die bantustanisierten palästinensischen Taschen im Westjordanland eingeschränkt und die Flüchtlingsrechte delegitimiert. Auf diese Weise will Israel den Konflikt beenden.

Diese pessimistische Beschreibung unserer Realität ist nur ein Teil der Geschichte – die noch nicht abgeschlossen ist. Unsere Realität ist eine bittere Realität, die durch den politischen Willen des palästinensischen Volkes noch überwunden werden kann. Ich werde auf keine palästinensischen internen Hindernisse für die Mobilisierung zum Widerstand der Bevölkerung eingehen, aber lassen Sie mich sagen: Es ist die PA (Palästinensische Autonomiebehörde) selbst, die als Besatzungsagent fungiert und politische Entwicklungen für einen Massenkampf blockiert. Ohne diese PA-Blockade wären wir jetzt in einer ganz anderen Situation.

BAM – Wie bewerten Sie die jüngsten Ergebnisse der israelischen Wahlen?

HZ – Das Ergebnis der Wahlen ist eindeutig. Die israelische Gesellschaft und das Spektrum ihrer politischen Eliten setzen den Plan fort, die Palästinenser und ihre Bestrebungen nach Staatlichkeit und Gerechtigkeit zu zerschlagen. Die Annexion des Bereichs C im Westjordanland verhindert jede Möglichkeit einer Zwei-Staaten-Lösung oder einer anderen Art von palästinensischer Selbstbestimmung. Die Palästinensische Autonomiebehörde ist daran mitschuldig: Sie stellt Israel nicht in Frage und lässt es nicht zu, dass es international für seine Verbrechen gegen das palästinensische Volk verantwortlich gemacht wird.

Die Opposition gegen Benjamin Netanyahu, die die israelische Gesellschaft sucht, ist keine politisch-ideologische Alternative. Im Gegenteil, Benny Gantz und seine neue Partei, Kahol Lavan (Blau und Weiß), unterscheiden sich nicht von Netanyahu in der Sicherheitsachse und teilen mit ihm seine tiefe Feindseligkeit gegenüber den Palästinensern. Sie teilen einfach nicht seine Ansichten über den formalen Staatsapparat, insbesondere die Justiz und die Medien. Gantz‘ Motto, „israelische Sicherheit“, bedeutet, Palästinenser und palästinensischen Widerstand zu vernichten. Niemand sollte sich also Illusionen über israelische Oppositionsparteien machen.

Was die israelische Politik verändern wird, ist nicht der sanfte diplomatische Ansatz der PA, sondern der Widerstand der Bevölkerung in einer neuen einheitlichen Strategie der Befreiung.

BAM – Was sollte Ihrer Meinung nach die Rolle der palästinensischen Parlamentarier in Israel sein?

HZ – Sie sollte Teil einer palästinensischen Gesamtführung sein. Die Tatsache, dass Sie im israelischen Parlament sind, sollte Ihre Kernaufgabe, Ihr Volk zu vertreten und für seine Rechte zu kämpfen, nicht neu definieren. Es sollte Ihre politische Wahrnehmung der Natur des Staates als kolonialer Apparat und Ideologie – gegen die Sie kämpfen – nicht verändern. Sie sollte es auch nicht ändern, oder Ihre politische Mission der Dekolonisierung des Staates mildern oder ändern.

Sie nutzen das Parlament also als eine sehr begrenzte, aber wichtige Plattform, die es Ihnen ermöglicht, mehr zu sprechen und das politische Bewusstsein für die Bedürfnisse und Wünsche Ihrer Bürger zu schärfen. Auf diese Weise stellen Sie eine echte demokratische Alternative dar, nicht nur für Ihr Volk, sondern auch für die jüdischen Israelis.

Die Knesset ist ein Werkzeug, ein Medium, in einem größeren politischen Projekt – nicht das A und O der Politik. Die Knesset bietet Ihnen eine breite Plattform, um Ihre Botschaften an Ihr Volk weiterzugeben, und sie ist eine entscheidende Front im Konflikt mit der israelischen Öffentlichkeit und der israelischen Elite.

Natürlich gibt es hier Gefahren. Jedes Tool verfügt über interne Leistungscodes und Einschränkungen, die seinen politischen Inhalt verändern können. Parlamentarier könnten versucht sein, die Akzeptanz der Israelis zu suchen, ihre Schwäche zu verinnerlichen, unterwürfig zu sein und so die israelische Legitimität zu erlangen. Aufgrund des strukturellen Drucks des Standorts besteht natürlich die Gefahr, dass Sie am Ende Ihre Botschaft, sogar Ihre Überzeugungen, ändern und Ihre Forderungen auf eine Weise neu formulieren, die für die israelische Gesellschaft schmackhafter ist. Da Sie in der Knesset sind, um bestimmte Dienstleistungen für Ihre vernachlässigten und marginalisierten Gemeinschaften zu fordern, sind politische Kompromisse eine echte Gefahr.

Das eigentliche Risiko besteht darin, Ihre Forderungen an israelischen Bezugspunkten auszurichten und „Einfluss“ auf den aktuellen rassistischen Status quo zu suchen, anstatt Ihr eigenes politisches Programm und Ihre eigenen Interessen zu wahren.

Aber am Ende ist es unsere Entscheidung, wie wir mit der Knesset umgehen: ob wir die Schizophrenie des Dienens in einer völlig feindlichen Einheit verinnerlichen oder sie nutzen, um unsere politischen Prinzipien konsequent aufrechtzuerhalten. Bürger in Israel zu sein bedeutet, an den Wahlen in Israel teilzunehmen und unsere Sitze in der Knesset einzunehmen. Wie wir diese Situation am besten bewältigen und unsere Rechte verteidigen können, ist hier die Frage.

Das Besondere an der Arbeit der palästinensischen Parlamentarier ist neben der Exposition gegenüber heftigem israelischen öffentlichen Ärger und Hass, dass sie sich mit den konkretesten und täglichsten zivilen und nationalen Forderungen der 1,5 Millionen Palästinenser in Israel auseinandersetzen. Diese Forderungen betreffen Gesundheitsversorgung, Bildungsrechte, Wohnrechte, Armut, Arbeitslosigkeit und eine ganze Reihe von Alltagsfragen, die den konkreten und praktischen Inhalt ihrer Staatsbürgerschaft ausmachen. Das spiegelt unsere völlige Abhängigkeit von israelischen Institutionen wider.

Deshalb ist es für die Substanz unserer Staatsbürgerschaft wichtig, in der Knesset zu sein. Wir können das nicht in den Zuständigkeitsbereich der zionistischen Parteien fallen lassen. Ein nationaler Mediator sollte für die Vermittlung zwischen dem palästinensischen Bürger und dem Staat zur Verfügung stehen. Die Mitglieder der Knesset spielen somit eine besondere Rolle bei der Neudefinition der Staatsbürgerschaft – Praktiken, Rechte sowie die Verbindungen der Menschen zur Geschichte. Es ist unsere Art, die Spannungen zwischen dem Bürgersein in Israel und unserer palästinensischen Identität anzugehen: das heißt, der Widerspruch, in einem Staat zu leben, der unsere nationale Gesellschaft zerstört und die Palästinenser weiterhin vernichtet.

BAM – Ihre Partei, Balad, war der einzige Koalitionspartner der Gemeinsamen Liste, der sich weigerte, Benny Gantz als Premierminister zu unterstützen. Warum?

HZ – Die Unterstützung von Gantz für den Premierminister ist eine Form des Ertrinkens in israelischen Details, ein völliger Verzicht auf die palästinensische Dimension und eine Möglichkeit, den Widerspruch zwischen israelischer Staatsbürgerschaft und palästinensischer Identität und nationaler Zugehörigkeit zu verstärken statt zu lösen. Sie untergrub auch alle unsere langjährigen politischen Versuche, sich unter ihnen zu versöhnen.

Für palästinensische Politiker in Israel ist die schwierigste Aufgabe die Bewältigung der vielen Spannungen, die zwischen Identität und Staatsbürgerschaft in einem feindlichen Staat bestehen. Die Unterstützung derjenigen, die Verbrechen gegen das palästinensische Volk begangen haben, hat die moralische Dimension unserer nationalen Arbeit verletzt. Diese überflüssige, scheinbar pragmatische Unterstützung verletzte auch die strategische Dimension unseres Kampfes. Es hat unsere Rolle in der israelischen Politik völlig falsch interpretiert.

Anstatt die israelische Politik herauszufordern und zu verändern, haben wir ihre engen und rassistischen Parameter akzeptiert. Die Staatsbürgerschaftsrechte sollten nicht davon abhängen, ob der Unterdrücker das politische Verhalten und die Orientierung der Unterdrückten für akzeptabel hält oder nicht. Sie sind bedingungslos. Die Politisierung solcher Rechte macht die Palästinenser anfällig für zukünftige politische Ausbeutung durch die zionistischen Parteien.

Schließlich untergräbt die Bestätigung den entscheidenden Zusammenhang in Befreiungskämpfen zwischen der Artikulation von Selbstwürde und Selbstachtung und der Beeinflussung politischer Ergebnisse. Wenn wir uns an einem palästinensischen nationalen Kampf beteiligen – und nicht nur an einem Bürgerrechtskampf -, dann ist unsere politische Identität als Zugehörigkeit zum palästinensischen Volk von Bedeutung und hat Konsequenzen. Es bestimmt auch unser Verhältnis zum Staat, das ein Kampf gegen die israelische Vorherrschaft und nicht nur der Erwerb einiger Bürgerrechte in einer fehlerhaften ausschließenden Einheit ist.

BAM – Wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen dem Kampf der Palästinenser in Israel und der breiteren palästinensischen nationalen Bewegung?

HZ – Eine sehr wichtige Frage, auf die ich keine klare Antwort habe. Wir haben die gemeinsame Basis, als Palästinenser gegen die israelische Politik zu kämpfen, d.h. aus der gleichen historischen und emotionalen Position heraus gegen den Zionismus und seine destruktiven Folgen. Aber diese Tatsache reicht nicht aus, um der Realität der politischen Fragmentierung entgegenzuwirken.

Jeder Teil des palästinensischen Volkes kämpft derzeit in seinem eigenen politischen Kontext, und zwar ohne eine einheitliche Strategie oder gar eine gemeinsame politische Vision. Denn was bedeutet ein palästinensisches Volk ohne eine gemeinsame Vision und ein gemeinsames Schicksal?

Und wie können wir behaupten, ein Volk zu sein, wenn wir nicht ein gemeinsames politisches Projekt teilen? Wir brauchen das, um die Menschlichkeit zu fördern. Kultur und Herkunft reichen nicht aus. Als palästinensische Bürger in Israel können wir nicht nur für unsere Bürgerrechte kämpfen, ohne unseren Kampf mit der Beendigung der israelischen Besetzung, der Beendigung der Belagerung des Gazastreifens, dem Kampf für das Recht auf Rückkehr und dem Kampf für einen Staat für alle seine Bürger zu verbinden. Unser Mikrokampf als Palästinenser in Israel muss Teil eines Makrobefreiungskampfes sein. – Übersetzt mit DeepL.com

