Palästinas ‘Freiheitsbotschafter’ durch geschmuggeltes Sperma geboren.

Von Salam Abu Sharar

Ein Hoffnungsschimmer für den inhaftierten Autor von “Wenn die Orangen blühen”



23. April 2021



Vor 23 Jahren wurde Ammar Al-Ziben von israelischen Streitkräften verhaftet, als er auf dem Weg von Jordanien in die Westbank war. Ein israelisches Gericht beschuldigte ihn später, Mitglied der Al-Qassam-Brigade zu sein und verurteilte ihn zu 27 Mal lebenslänglich.

Nachdem sich die israelischen Behörden weigerten, ihn im Rahmen eines Gefangenenaustausches mit der palästinensischen Widerstandsgruppe Hamas freizulassen, beschloss er, seine Inhaftierung anzufechten.

Im Jahr 2011 gelang es Ammar, sein Sperma aus dem Gefängnis zu schmuggeln, um ein Kind zu zeugen.

“Wir waren schockiert, als die israelischen Behörden meinen Vater von dem Deal ausschlossen. Die Welt verdunkelte sich vor unseren Augen, aber mein Vater beschloss, ein Licht für uns zu schaffen”, sagte Ammars 25-jährige Tochter Bashaer Al-Ziben, die eineinhalb Jahre alt war, als ihr Vater inhaftiert wurde.

Ammars Frau Dalal unterzog sich daraufhin einer In-vitro-Fertilisation (IVF) und Mohannad Zebin wurde im August 2012 geboren, was das erste Mal war, dass ein palästinensisches Baby auf diese Weise zur Welt kam.

Im Dorf Maythalon in der Nähe der besetzten Stadt Jenin im Westjordanland sagte Bashaer, dass das Treffen mit ihrem Bruder der glücklichste Tag ihres Lebens war.

“Seine Geburt war wie ein neues Licht und Hoffnung für mich, meine Schwester und unsere Eltern”, sagte sie.

Ammar hat nach seiner Verhaftung seine Eltern verloren, was für Dalal und ihre beiden Töchter sehr schmerzhaft war. Seine Mutter, Aishah Zebin, starb 2004, als sie in einen Hungerstreik trat, um gegen die Inhaftierung ihres Sohnes und anderer palästinensischer Jugendlicher zu protestieren. Im Jahr 2009 verlor die Familie ihren Großvater.

Aber die Ankunft von Mohannad und später eines weiteren Babys, Salah Al-Din, wiederum durch geschmuggeltes Sperma, brachte das Lächeln zurück in die Familie.

Dallal Ziben, 32, trägt ihr Baby Mohannad, während sie an einer Pressekonferenz teilnimmt, um den Erfolg der künstlichen Befruchtung nach dem Schmuggeln von Spermaproben von vier palästinensischen Gefangenen in der Stadt Nablus im Westjordanland am 06. Februar 2013 zu verkünden.

Mehr als 50 verheiratete Häftlinge sind Ammar bisher gefolgt und haben ihre Samenflüssigkeit geschmuggelt, um 96 Babys zu zeugen. Die Palästinenser haben diese Babys “Freiheitsbotschafter” genannt.

Die israelischen Behörden behandeln diese Kinder als unehelich und behindern die Ausstellung von Ausweispapieren, insbesondere für diejenigen, die aus Jerusalem stammen.

Nach ihrer Geburt durften Mohannad und Salah Al-Din ihren Vater nur dreimal besuchen, nachdem Menschenrechtsorganisationen zahlreiche Anträge bei israelischen Gerichten eingereicht hatten.

“Mohannad und Salah Al-Din sind emotional mit unserem Vater verbunden, obwohl ihre Beziehung zu ihm nur durch Telefonate besteht. Sie haben keine Umarmungen oder physischen Kontakt mit unserem Vater gehabt”, sagte Bashaer.

Ammar ist der Autor von vier Büchern, die er im Gefängnis geschrieben hat. Sein Roman “Wenn die Orangen blühen” wurde beim Kulturwettbewerbsfestival 2010 in Jerusalem mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Übersetzt mit Deepl.com

