Palästinenser begrüßen PA-Chef nach seiner Rückkehr aus Deutschland

Fragt sich wie lange diese Unterstützung anhält. Spätestens wenn Abbas wieder mit den israelischen Besatzern freundlich zusammen sitzen wird, um zu kollaborieren, ist die Freude verflogen und der traurige Alltag wieder eingekehrt. jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Abbas abzutreten und einem fähigen Nachfolger Platz zu machen, der für die Belange der Palästinenser eintritt und diese wahrhaftig vertritt. Endlich in die so wichtige Vereinigung mit den Hamas Kollegen in Gaza führt, sowie Neuwahlen vorbereitet.

Evelyn Hecht-Galinski

In a sign of public support, scores of Palestinians came out onto the street to receive Palestinian Authority President Mahmoud Abbas as he returned from an official visit to Germany yesterday, following backlash he received over remarks that the Palestinians had suffered 50 Holocausts at the hands of Israel.