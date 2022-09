Wäre das in der Ukraine, dann wäre der Aufschrei groß, aber da es nur Palästinenser sind, die täglich dezimiert, schikaniert und seit über 74 Jahren unter Völkerrechtsverbrechen und illegaler zionistischer Besatzung zu leiden haben, bleibt das Interesse und Reaktion aus. Alles dank Jahrzehnte zionistischer Lobbyarbeit, Holocaust Instrumentalisierung und schützender Hand der USA, Deutschlands und der EU. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeastmonitor.com/20220924-palestinians-wounded-in-israels-attacks-across-occupied-west-bank/



Israelische Sicherheitskräfte rennen auf palästinensische Demonstranten zu, als es nach einem Protest gegen die Enteignung palästinensischen Landes durch Israel im Dorf Kfar Qaddum im besetzten Westjordanland in der Nähe der jüdischen Siedlung Kedumim zu Zusammenstößen kommt, am 23. September 2022 [Foto: JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images]

September 24, 2022

Palästinenser bei israelischen Angriffen im besetzten Westjordanland verwundet

Palästinensische medizinische Quellen berichteten, dass mindestens 50 Palästinenser, darunter 11 Kinder, bei israelischen Angriffen auf Palästinenser im gesamten besetzten Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, verwundet wurden.

Die Israelis griffen Palästinenser an, als diese ihre wöchentlichen Proteste gegen die Besiedlung in Qalqilia, Kafr Qadoum und Beit Dajan organisierten.

Den Quellen zufolge lösten die israelischen Besatzungstruppen die Proteste mit scharfer Munition und Tränengaskanistern auf.

Unterdessen eröffneten die israelischen Besatzungstruppen das Feuer auf palästinensische Gläubige in der Nähe der Al-Aqsa-Moschee und der Jerusalemer Altstadt sowie in den Dörfern bei Ramallah.

Medizinischen Quellen zufolge erlitten die meisten der Verletzten eine Gasinhalation und wurden vor Ort behandelt.

Zur gleichen Zeit versammelten sich Dutzende israelischer Siedler vor den Toren der Al-Aqsa-Moschee und provozierten muslimische Gläubige, die unter dem Schutz der israelischen Besatzungstruppen talmudische Rituale durchführten. Übersetzt mit Deepl.com

Israelische Streitkräfte verletzen 11 Palästinenser bei Anti-Siedlungs-Kundgebung

