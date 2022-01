“Happy New-Year” Willkommen in Palästina

Bild: A view from the site as a building belonging to a Palestinian family demolishing by Israeli forces allegedly for being “unlicensed”, in Nahalin village of Bethlehem, West Bank on December 21, 2021 [Wisam Hashlamoun / Anadolu Agency]



Palästinenser bei israelischer Niederschlagung der wöchentlichen Proteste im Westjordanland verwundet

Ein Blick auf das Gebäude einer palästinensischen Familie, das am 21. Dezember 2021 im Dorf Nahalin in Bethlehem, Westjordanland, von israelischen Streitkräften abgerissen wird, weil es angeblich “nicht genehmigt” ist [Wisam Hashlamoun / Anadolu Agency]

1. Januar 2022

Dutzende von Palästinensern wurden am Freitag bei der israelischen Niederschlagung der wöchentlichen Proteste in mehreren Gebieten des besetzten Westjordanlands verletzt, berichtet Arabi21.

Im Dorf Beita am Rande von Nablus eröffneten die israelischen Besatzungstruppen das Feuer auf Palästinenser, nachdem sie das Freitagsgebet in der Nähe des Subaih-Berges verrichtet hatten.

Nach Angaben von Arabi21 feuerten die israelischen Besatzungstruppen stahlummantelte Gummigeschosse, scharfe Kugeln und Tränengaskanister auf Palästinenser, die Reifen verbrannten und Steine auf die israelische Armee warfen.

Ein Palästinenser wurde durch ein scharfes Geschoss verwundet, wie Arabi21 erfuhr, und Dutzende erlitten Tränengasinhalationen.

Unterdessen kam es in Beit Dajan, östlich von Nablus, zu heftigen Zusammenstößen zwischen palästinensischen Demonstranten und den israelischen Besatzungstruppen.

Der Palästinensische Rote Halbmond meldete, dass die israelischen Besatzungstruppen Giftgas abfeuerten, woraufhin 44 Demonstranten zu ersticken drohten.

Während der wöchentlichen Anti-Siedlungsproteste im Osten von Qalqilya eröffneten die israelischen Besatzungstruppen das Feuer auf die Demonstranten, und ein Kind wurde Berichten zufolge durch ein Gummigeschoss verwundet.

Seit 2011 haben Palästinenser zwei wöchentliche Proteste gegen die Schließung der Hauptstraße des Dorfes Kafr Qaddoum organisiert, die im Jahr 2003 aufgehoben worden war.

In Hebron wurde ein Jugendlicher verwundet, als die israelischen Besatzungstruppen das Feuer auf Palästinenser eröffneten, die sich versammelt hatten und den Abzug der israelischen Besatzung aus der Stadt forderten.

Dies geschah nach der Ermordung des palästinensischen Jugendlichen Amir Atef Rayyan aus dem Dorf Qarawat Bani Hassan. Er wurde von einem israelischen Besatzungssoldaten in der Stadt Salfit getötet.

Im Jahr 2021 hat die israelische Armee nach Angaben des Koordinators für humanitäre Hilfe der Vereinten Nationen in den besetzten palästinensischen Gebieten 325 Palästinenser im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen getötet. Übersetzt mit Deepl.com

