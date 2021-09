Sie starben für ihre Freiheit und die Welt schweigt zu diesem Unrecht

https://www.middleeasteye.net/news/palestine-israel-prison-break-protests



Palästinenser bei Solidaritätsprotesten für Gefängnisausbrecher am “Tag der Wut” getötet



Ein Arzt wurde nach einem gemeldeten Messerangriff erschossen, während die Proteste aus Solidarität mit Gefängnisausbrechern weitergehen

Bild: Israelische Rettungskräfte arbeiten am 10. September 2021 am Ort eines versuchten Messerangriffs in der Altstadt von Jerusalem (AFP)

Von MEE-Mitarbeitern

10. September

Palästinenser protestierten am Freitag in mehreren Städten im besetzten Westjordanland, in Ostjerusalem und im belagerten Gazastreifen an einem “Tag der Wut” aus Solidarität mit den Gefangenen in israelischen Gefängnissen, nachdem am Montag sechs Insassen aus dem Hochsicherheitsgefängnis Gilboa ausgebrochen waren.

Am Freitag stürmten israelische Streitkräfte nach dem Ende der Gebete das Al-Aqsa-Gelände und lösten einen Sitzprotest in Solidarität mit den Gefangenen auf, wobei ein junger Mann verhaftet wurde.

Vor den Toren des Geländes wurde ein Palästinenser durch israelischen Beschuss schwer verwundet. Nach Angaben der israelischen Polizei hatte Hazem al-Jolani versucht, einen Messerstich zu verüben und dabei einen Polizisten verwundet.

Jolani, 50, ein Arzt aus dem Ostjerusalemer Stadtteil Shuafat, erlag am Freitagnachmittag im Hadassah Ein Kerem Krankenhaus seinen Verletzungen. Die israelischen Streitkräfte sperrten nach dem Vorfall das Löwentor von al-Aqsa und stürmten Jolanis Haus in Shuafat, wie aus Aufnahmen in den sozialen Medien hervorgeht.

Israel verhaftet weitere Familienmitglieder von palästinensischen Gefängnisausbrechern

Mehr lesen ”

Jolani, der laut seiner Facebook-Seite in China in Krankenhäusern in Guangzhou, Hunan und Shandong gearbeitet hatte, war am Shamir Medical Center in der Nähe von Tel Aviv auf Nerven und Orthopädie spezialisiert.

Anderswo, im Norden des Westjordanlands, in Araba, protestierten Dutzende von Palästinensern und versammelten sich am Haus von Mahmoud Abdullah Ardah, einem der sechs aus Gilboa geflohenen palästinensischen Gefangenen, um sich mit seiner Familie zu solidarisieren.

Im nahe gelegenen Azzoun kam es zu Konfrontationen zwischen israelischen Streitkräften und Palästinensern, von denen zwei verletzt wurden, wie lokale Medien berichteten. Auch in Hebron kam es in der Nähe der Altstadt zu Ausschreitungen.

Der israelische Gefängnisdienst (IPS) hat nach dem Ausbruch vom Montag ein hartes Durchgreifen gegen palästinensische Gefangene eingeleitet, die Pausenzeit auf eine Stunde pro Tag verkürzt, die Gefängniskantine geschlossen und die Zahl der Häftlinge, die den Hof betreten dürfen, verringert.

Außerdem wurde damit begonnen, etwa 400 Insassen, die dem Islamischen Dschihad angehören, umzusiedeln, um sie voneinander zu trennen. Diese Maßnahmen, die von palästinensischen Gruppierungen, Menschenrechtsgruppen und Aktivisten als “Kollektivstrafen” angesehen werden, führten zu wachsenden Spannungen in den israelischen Gefängnissen Gilboa, Megiddo, Rimon und Katziot.

Einige palästinensische Gefangene im Katziot-Gefängnis in der Negev-Wüste setzten am Mittwoch sieben Zellen in Brand. Sie reagierten damit auf eine Razzia in einem Teil des Gefängnisses, die von Spezialeinheiten und israelischen Soldaten durchgeführt wurde, die von einem nahe gelegenen Militärstützpunkt aus eingesetzt waren.

Israel hat außerdem Familienbesuche für palästinensische Gefangene verboten und die “allgemeine Abriegelung” des besetzten Westjordanlandes bis Samstag verlängert, da es weiterhin nach den aus Gilboa geflohenen Gefangenen sucht.

Am Montag hatten sechs palästinensische Häftlinge einen Tunnel aus dem Gilboa-Gefängnis gegraben, nachdem sie vom Boden ihrer Zellentoilette aus ein Loch gegraben hatten, das zu den beim Bau des Gefängnisses angelegten Gängen führte.

Einer von ihnen ist ein ehemaliger Kommandeur der al-Aqsa-Märtyrerbrigaden, die übrigen sind Mitglieder der al-Quds-Brigaden, des militärischen Flügels des Islamischen Dschihad. Einem IPS-Beamten zufolge haben sie den Tunnel über mehrere Monate hinweg gegraben.

Ein ‘durchschlagender Sicherheitsfehler’

Die Hamas, die den Gazastreifen regiert, hat für Freitag zu einem Tag des Zorns aus Solidarität mit den palästinensischen Gefangenen aufgerufen. Sie rief die Palästinenser dazu auf, “zu den Kontaktpunkten zu gehen und sich mit der gegnerischen Armee anzulegen, um auf deren Aggression gegen die Gefangenen zu reagieren”.

“Unsere Gefangenen in den Gefängnissen sind nicht allein, und unser heldenhaftes Volk und sein Widerstand sind bereit, Opfer zu bringen und Kämpfe für die Freiheit der Gefangenen zu führen”, so die Hamas in einer Erklärung.

Der Islamische Dschihad bezeichnete das israelische Vorgehen gegen palästinensische Gefangene als “Vergeltungsmaßnahme der Besatzung nach dem durchschlagenden Sicherheitsversagen, das die Besatzung und ihre Sicherheitsdienste nach der Flucht aus Gilboa erlitten haben”. “Jede Verletzung der Gefangenen wird nicht toleriert, und wir werden unsere Gefangenen nicht allein lassen und sie nicht im Stich lassen”, heißt es in der Erklärung des Islamischen Dschihad.

Wasel Abu Youssef, Mitglied des Exekutivkomitees der Palästinensischen Befreiungsorganisation, erklärte, die palästinensischen Gruppierungen lehnten die israelische “Politik der Schikanen und israelischen Übergriffe gegen [die Gefangenen] ab.

“Was wir brauchen, ist eine große Volkskundgebung in allen [palästinensischen] Gouvernements, einschließlich Jerusalem und dem Gazastreifen, zur Unterstützung der Gefangenen… Die Frage der Gefangenen eint das palästinensische Volk in allen Bereichen seiner Präsenz”, sagte Abu Youssef.

Seit Montag hat Israel seine Militärpräsenz im Westjordanland verstärkt. Die Behörden haben Kontrollpunkte an den Eingängen zu palästinensischen Städten eingerichtet, insbesondere in den nördlichen Städten des Westjordanlandes, darunter Nablus, Dschenin, Tulkarm und Qalqilya, wohin die Gefangenen nach Ansicht der israelischen Sicherheitsbehörden geflohen sein könnten.

Das Gilboa-Gefängnis liegt 4 km nördlich des Westjordanlandes und 14 km westlich des israelischen Grenzzauns zu Jordanien. Am Donnerstag dementierten jordanische Beamte Medienberichte, wonach die Ausbrecher ihr Territorium überquert hätten. Übersetzt mit Deepl.com

--

