Israelische Streitkräfte versammeln sich auf dem Weg zum Lager Aqbat Jabr in Jericho, Westjordanland, am 4. Februar 2023. [Israelische Verteidigungsstreitkräfte (IDF) – Anadolu Agency]

Palästinenser feiern die Tötung von Kindern nicht, Israelis aber schon

von Motasem A Dalloul

13. Februar 2023

In der besetzten Stadt Jerusalem reagierte Hussein Qaraqe auf eine Reihe von gewalttätigen Angriffen gegen Palästinenser, indem er sein Auto an einer Bushaltestelle in mehrere israelische Siedler rammte. Nach Angaben israelischer Behörden wurden zwei Menschen getötet und sechs verletzt, von denen einer später seinen Verletzungen erlag.

Bei zwei der Toten soll es sich um junge Brüder gehandelt haben; der dritte war ein Mann in den 20ern. Qaraqe war 31 Jahre alt und wurde von einem bewaffneten Siedler erschossen, als er nach dem Vorfall regungslos in seinem Auto eingeschlossen war. Die israelische Polizei behauptete, der bewaffnete Siedler, der ihn tötete, sei ein Polizist außer Dienst gewesen. Es handelte sich um eine außergerichtliche Hinrichtung durch einen israelischen Beamten, und das nicht zum ersten Mal.

Ein ehemaliger Sprecher des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, Ofir Gendelman, drehte durch, als er sah, wie Palästinenser den Angriff feierten und den Fahrer bejubelten.

“Palästinenser feiern den Rammangriff vom Freitag in Jerusalem, bei dem zwei kleine Kinder im Alter von 6 und 8 Jahren und ein junger Mann getötet wurden, als ein palästinensischer Terrorist sie überfuhr… Das ist es, was Palästinenser feiern”, twitterte er auf Englisch und Arabisch. In dem arabischen Tweet fügte er hinzu: “Derjenige, der die Tötung von Kindern feiert, ist kein Mensch wie wir.”

Gendelman hätte die Aufzeichnungen über die Tötung palästinensischer Kinder durch Israelis überprüfen sollen, bevor er einen solchen Kommentar abgab. Selbst Kinder im Mutterleib sind vor zionistischen Schlägern, israelischen Truppen und fanatischen jüdischen Siedlern nicht sicher. Er braucht eine Lektion in Sachen Moral und sollte sich die Beweise ansehen, dass es in der Regel Israelis und nicht Palästinenser sind, die Kinder töten und deren Tötung feiern.

Israel und Israelis haben allein im Jahr 2022 mindestens 53 palästinensische Kinder getötet, berichtet Defence of Children International – Palestine (DCIP). Nach Angaben von DCIP wurden 36 von ihnen im Laufe des Jahres erschossen, während 17 in nur zwei Tagen schwerer Bombardierungen palästinensischer Häuser und grundlegender Infrastrukturen in Gaza getötet wurden.

Seit Beginn dieses Jahres haben israelische Besatzungstruppen und Siedler 47 Palästinenser, darunter mehrere Kinder, getötet. Qusai Radwan Waked, 14, war das jüngste Opfer eines israelischen Scharfschützen, der Waked erschoss, als er auf dem Dach seines Hauses in Dschenin spielte.

Im April 2018 veröffentlichte die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem ein Video auf YouTube, das zeigt, wie israelische Soldaten lachen, nachdem sie einen palästinensischen Jungen erschossen haben, den sie als “Hurensohn” bezeichneten. Der Soldat und sein Vorgesetzter diskutierten über die richtige Position, um den palästinensischen Jungen zu treffen, der dabei half, eine israelische Straßensperre am Eingang seines Dorfes Madama im besetzten Westjordanland in der Nähe von Nablus zu entfernen.

Dies war das zweite bekannte Video, das von der israelischen Menschenrechtsgruppe im Internet veröffentlicht wurde und zeigt, wie israelische Besatzungssoldaten auf friedliche junge Palästinenser schießen, offenbar nur zum Spaß. Das erste zeigte einen israelischen Scharfschützen, der einen palästinensischen Demonstranten in der Nähe des östlichen Gaza-Zauns erschießt und verletzt, während eine Stimme zu hören ist, die sagt: “Wow, was für ein Video!… JA! Dieser Scheißkerl.”

Während der 51-tägigen israelischen Offensive gegen die Palästinenser in Gaza im Jahr 2014 berichtete der Guardian, dass sich illegale jüdische Siedler aus Sderot in der Nähe der belagerten Enklave auf einem Hügel versammelten, um die Bombardierung palästinensischer Häuser in Gaza zu beobachten und den Tod von Palästinensern und ihren Kindern zu feiern.

“Der Knall des Granatfeuers, das Aufblitzen einer Explosion und die Rauchwolke werden mit Beifallsbekundungen begrüßt. ‘Was für eine Schönheit’, sagt ein anerkennender Zuschauer”, berichtet der Guardian. Shimrit Peretz, 19, war offenbar mit ihrem Freund, dem Soldaten Raz Sason, der nicht im Dienst ist, in die Stadt gekommen, um zuzusehen und zu feiern. “Wir sind gekommen, um uns die Bombardierung anzuschauen”, sagte Peretz der Zeitung. Es war der vierte Besuch des Paares auf der Hügelkuppe. “Es ist interessant”, sagte Peretz. Sie und ihr Freund hatten einen Rucksack dabei, der mit Wasserflaschen und Tüten mit Chips gefüllt war.

Die Israelis feiern nicht nur die Tötung palästinensischer Kinder, Herr Gendelman, sondern betrachten ihren Tod und ihre Zerstörung auch als einen Zuschauersport, der ihr Interesse verdient. So sehr, dass sie sogar ein Picknick mitnehmen.

Sderot ist übrigens auf den Ruinen des palästinensischen Dorfes Najd gebaut, das im Mai 1948 von jüdischen Terroristen ethnisch gesäubert wurde.

Während israelische Siedler aus Sderot die Tötung von Palästinensern, darunter zweifellos auch Kinder, bejubelten, feierten auch Israelis in Tel Aviv den Amoklauf. In einem von der Times of Israel veröffentlichten Video ist eine große jüdische Versammlung zu sehen, die skandiert: “Morgen gibt es keine Schule, es gibt keine Kinder mehr in Gaza”. Sie skandierten auch: “Ich hasse alle Araber” und “Gaza ist ein Friedhof”.

Im November 2021 veröffentlichte die New York Times einen kurzen Dokumentarfilm, Mission: Hebron, unter der Regie der ehemaligen israelischen Soldatin Rona Segal. Der Film beleuchtet einige der täglichen Leiden der Palästinenser im besetzten Hebron und zeigt, wie israelische Soldaten ihnen aus Spaß oder zur Besänftigung jüdischer Siedler Schmerzen zufügen. Einer der Soldaten sagte dem Regisseur: “Es macht Spaß [Kinder zu erschießen]. Alle geben sich die Hand.”

Im Jahr 2004 erschoss eine Gruppe israelischer Soldaten einen palästinensischen Jungen in Gaza nur zum Spaß, wie Al Jazeera laut Yedioth Ahronoth berichtete. “Sieben Kugeln durchbohrten den Kopf meines Sohnes”, sagte der Vater des Jungen, “man kann hier also nicht von einem Versehen oder zufälligen Schüssen sprechen. Dies war ein Akt direkter und eindeutiger Scharfschüsse”.

Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes stellte in einem Bericht vom Juni 2013 fest, dass “palästinensische Kinder, die von [israelischem] Militär und Polizei verhaftet werden, systematisch erniedrigender Behandlung und oft Folter ausgesetzt sind, in Hebräisch verhört werden, einer Sprache, die sie nicht verstehen, und Geständnisse in Hebräisch unterschreiben, um freigelassen zu werden”. Außerdem wurden sie als menschliche Schutzschilde benutzt.

“Israelische Soldaten haben Ahmad Abu Raida, 17, während der israelischen Offensive gegen den Gazastreifen im Jahr 2014 fünf Tage lang wiederholt als menschliches Schutzschild benutzt, während er als Geisel gehalten wurde”, so UNOCHA.

Am 13. Mai 2022 benutzten israelische Besatzungssoldaten das 16-jährige palästinensische Mädchen Ahed Mereb als menschliches Schutzschild vor einem israelischen Militärfahrzeug, während sie in der nördlichen besetzten Stadt Dschenin im Westjordanland im Einsatz waren, berichtete das DCIP.

Zahlreiche Vorfälle bestätigen, dass das Töten von Kindern für die angeblich moralischen IDF eine akzeptierte Norm ist; für die Palästinenser ist es eine Ausnahme, und zwar eine bedauerliche. Die Palästinenser haben nicht die Tötung der Jungen an der Bushaltestelle gefeiert, sondern die Tatsache, dass den israelischen Besatzern und ihrer Führung Schmerz zugefügt wurde.

Jede Schlacht hat ungewollte Auswirkungen, aber im Gegensatz zu den Israelis tun die Palästinenser alles, um zu vermeiden, dass Kinder und Frauen zur Zielscheibe werden. Niemand, kein internationales Gesetz und keine Konvention kann den Palästinensern ihr legitimes Recht absprechen, gegen die israelische Besatzung zu kämpfen, aber sie müssen alles tun, um zu vermeiden, dass Kinder und zivile Ziele zu Schaden kommen. Und das tun sie auch. Übersetzt mit Deepl.com

