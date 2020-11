 Palästinenser glücklich über Trumps Wahlverlust

Ich auch! Schauen wir mal was kommt. “Gib Biden eine Chance”

“Für uns ist es ein Gewinn, Trump loszuwerden. Wir erwarten jedoch keine wesentliche strategische Änderung der amerikanischen Haltung gegenüber der palästinensischen Sache”

US President Donald Trump’s departure from the White House will be a relief for Palestinians under Israeli occupation, the nation’s leaders said Sunday, Anadolu reports. Nabil Shaath, Palestine President Mahmoud Abbas’ special envoy, told Anadolu Agency that the Trump administration was the worst for Palestinians.