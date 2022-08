https://www.middleeasteye.net/news/palestinian-dies-israeli-raid-nablus



Palästinenser stirbt an seinen Wunden, die er bei israelischer Razzia in Nablus erlitten hat

In den letzten Monaten kam es in palästinensischen Städten und Dörfern im nördlichen Westjordanland vermehrt zu Razzien durch israelische Streitkräfte

Von MEE-Mitarbeitern

23. August 2022

Hunderte von Palästinensern haben am Dienstag an der Beerdigung von Mohammed Araysheh teilgenommen, einem Bewohner von Nablus im besetzten Westjordanland, der seinen Verletzungen erlag, nachdem er von israelischen Streitkräften angeschossen worden war.

Wie die Nachrichtenagentur Wafa berichtete, starb der 24-jährige Araysheh im Rafidia-Krankenhaus, wo er fast zwei Wochen lang behandelt wurde, nachdem er bei einer Razzia der israelischen Streitkräfte in der Altstadt von Nablus, bei der im August drei Palästinenser getötet worden waren, angeschossen worden war.

In den letzten Monaten kam es in palästinensischen Städten und Dörfern im nördlichen Westjordanland vermehrt zu israelischen Razzien, bei denen politische Aktivisten verhaftet und in einigen Fällen auch führende Vertreter palästinensischer Gruppierungen ermordet wurden. Die Städte Nablus und Dschenin standen im Mittelpunkt dieser Razzien.

Am Dienstag verhafteten israelische Streitkräfte einen Palästinenser aus der Stadt Qafin nördlich von Tulkarm, nachdem sie sein Haus durchsucht hatten. Drei weitere Palästinenser wurden in der Stadt Hebron im Süden des Westjordanlandes verhaftet, wo die israelischen Streitkräfte am Nordeingang der Stadt einen behelfsmäßigen Militärkontrollpunkt errichtet hatten.

An den Haupteingängen von Halhul, Sair und Beit Kahil hielten die israelischen Streitkräfte palästinensische Fahrzeuge an und durchsuchten sie.

In diesem Jahr haben israelische Sicherheitskräfte bei Razzien im Westjordanland bisher mehr als 80 Palästinenser getötet. Übersetzt mit Deepl.com

