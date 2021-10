Ich danke meinem geschätzten Freund, Joseph Masad für diesen schockierenden neuen Artikel, der genau die Kolonialverbrechen anspricht, für die Palästinenser bis heute keine Entschädigung bekommen haben und das ist ein großes Verbrechen, was man gar nicht oft genug anprangern muss. Ihnen fehlt eine mächtige Lobby, wie die “Israel-Lobby”.



https://www.middleeasteye.net/opinion/britain-palestine-balfour-colonial-crimes-reparations

Bild: Tausende von Palästinensern starben bei der britischen Niederschlagung ihres Aufstands in den 1930er Jahren (AFP)



Palästinenser verdienen Entschädigung für Großbritanniens Kolonialverbrechen

Von Joseph Massad

29. Oktober 2021



Ein palästinensischer Milliardär drängt die britische Regierung, sich für die Balfour-Deklaration und ihr Erbe zu entschuldigen. Dies würde jedoch nicht annähernd das jahrzehntelange Leiden der Palästinenser entschädigen

Der palästinensische Milliardär Munib Masri kündigte kürzlich seine Absicht an, die britische Regierung wegen der Balfour-Erklärung von 1917 und der Verbrechen, die sie während der kolonialen Besetzung Palästinas begangen hat, zu verklagen, und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Fairness des britischen Rechtssystems die Briten endlich dazu zwingen würde, sich zu entschuldigen.

Dies war nicht der erste derartige Versuch: 2017 drohte die Palästinensische Autonomiebehörde damit, Großbritannien zu verklagen, falls es sich nicht für die Erklärung entschuldigen würde. Daraufhin gab die Regierung eine Erklärung ab, in der sie erklärte, sie sei “stolz” auf die Rolle Großbritanniens bei der Gründung Israels.

Aber ist eine Entschuldigung wirklich das, was die Palästinenser von Großbritannien brauchen, das Palästina drei Jahrzehnte lang erobert und besetzt hat, während derer es das Land für jüdische Siedler öffnete, was zum Diebstahl des palästinensischen Heimatlandes führte? Was ist mit den Gräueltaten, die Großbritannien in dieser Zeit am palästinensischen Volk begangen hat, insbesondere während des großen Aufstands von 1936-39? Sollten die Palästinenser nicht Reparationen fordern?

Wäre es nicht besser, das Geld der palästinensischen Milliardäre für die Wiedergutmachung für das palästinensische Volk auszugeben, anstatt sich mit einer sinnlosen Entschuldigung zufrieden zu geben?

Die Kenianer haben dies vor kurzem getan und verfolgen weiterhin ihre Forderungen nach Wiedergutmachung für die schreckliche und grausame Unterdrückung und Folter, der die Briten die Mau-Mau-Revolutionäre in den 1950er Jahren ausgesetzt haben. Wäre es nicht besser, das Geld der palästinensischen Milliardäre für die Wiedergutmachung für das palästinensische Volk auszugeben, statt für eine sinnlose Entschuldigung?

Großbritanniens grausame Unterdrückung des palästinensischen Aufstands war von einer anderen Art als die Unterdrückung des palästinensischen Widerstands in den 1920er und in der ersten Hälfte der 1930er Jahre. Die damaligen palästinensischen Medien sowie palästinensische Historiker und Revolutionäre haben viele dieser Gräueltaten dokumentiert, ebenso wie die britische und internationale Presse jener Zeit.

Einer der frühesten und ungeheuerlichsten Akte mutwilliger Zerstörung war die Sprengung bedeutender Teile der Altstadt von Jaffa, dem damals wichtigsten palästinensischen Handels- und Kulturzentrum, durch das britische Militär im Juni 1936, um Platz für Militärfahrzeuge zu schaffen und Revolutionäre daran zu hindern, sich in den engen Gassen zu verstecken. Die Briten zerstörten im Oktober 1938 auch Teile der ländlichen Stadt Dschenin, um den Aufstand niederzuschlagen.

Zu den britischen Repressionen gehörten auch das Verbot palästinensischer nationalistischer Lieder, Flaggen und antikolonialer Aufmärsche, die Zensur oder Schließung von Zeitungen und die Deportation ausländischer Journalisten, die über die Gräueltaten berichteten.

Schwere Folter

In Nazareth ermordeten militante Palästinenser 1937 den Bezirkskommissar für Galiläa, Lewis Andrews, und seinen britischen Leibwächter. Andrews, ein australischer protestantischer Zionist, der die jüdische Kolonisierung von Galiläa unterstützt hatte, war bei den Palästinensern zutiefst verhasst. Die Attentäter wurden von den Briten gefasst, die dabei Hunderte von Palästinensern verhafteten und sie schwer folterten, einschließlich sexueller Gewalt und Vergewaltigung von Frauen und Männern.

Ein anderer Australier, der für das Mandat arbeitete, ging Berichten zufolge in Jerusalem mit einem Revolver in der Hand auf die Straße und erschoss aus Rache für den Tod seines Landsmanns alle Palästinenser in Sichtweite. Die Briten deckten seine Mordserie und schickten ihn zurück in die australische Siedlerkolonie.

Der palästinensische politische Gefangene Subhi al-Khadra beschrieb diese Folterungen in diesem Bericht vom August 1938: “Die Arten der Folter sind vielfältig. Sie umfassen Schläge mit den Fäusten und [das Stampfen] mit Stiefeln … sowie die Verwendung von Stöcken zum Schlagen und Auspeitschen bis zum Tod … Sie umfassten auch das Aushungern von Hunden und das anschließende Provozieren von Hunden, damit sie sein Fleisch fressen … [Eine andere Form der Folter beinhaltete das Sodomisieren durch die Soldaten], wie es scheint, wurde dies mit einer Reihe von Menschen gemacht.”

Khadra fügte hinzu, dass die Foltermethoden durch “Rache und eine Freisetzung der wildesten und barbarischsten Instinkte und des geballten Hasses, den diese Taugenichtse gegenüber Muslimen und Arabern empfinden, motiviert waren. Sie wollen foltern um der Folter willen und um ihre Rachegelüste zu befriedigen, nicht um einer Untersuchung willen oder um Verbrechen aufzudecken.”

Die kollektive Bestrafung palästinensischer Städte und Dörfer wurde durch den Einsatz außergerichtlicher Hinrichtungen und die massenhafte Zerstörung palästinensischer Häuser vereinheitlicht. Der britische Historiker Matthew Hughes hat viele dieser Gräueltaten in seinem Buch über die britische “Befriedung” Palästinas dokumentiert und festgestellt, dass die Verwendung weißer, rassistischer Ausdrücke gegen Revolutionäre unter den Soldaten und Offizieren an der Tagesordnung war. Palästinensische Zivilisten wurden als menschliche Schutzschilde eingesetzt, um britische Soldaten in Zügen und Militärfahrzeugen zu schützen. Palästinensische Gefangene wurden in Käfigen unter der Sonne eingekerkert, wo viele verdursteten und erfroren.

Die Briten setzten auch Zwangsarbeit ein, um palästinensische Gefangene zum Straßenbau zu zwingen, und verhängten finanzielle Strafen gegen deren Familien. Palästinenser wurden in Konzentrationslagern und hinter Stacheldraht in jüdischen Kolonien untergebracht, wo sie von den Kolonisten gedemütigt wurden.

Hughes enthüllt, dass “Soldaten und Polizisten 528.000 Menschen festhielten, für unterschiedliche Zeiträume von Tagen bis zu Jahren, einige mehr als einmal, an unterschiedlichen Orten, und diese Gesamtzahl – die die gesamte muslimische männliche Bevölkerung Palästinas im Jahr 1938 übersteigt – lässt alle Verhaftungen von Dezember 1936 bis August 1937 aus. Sie entspricht 37 Prozent der gesamten Bevölkerung Palästinas im Jahr 1938.”

Repressionen und Massaker

Im September 1938 massakrierten Soldaten der Royal Ulster Rifles Palästinenser im Dorf al-Bassa, nachdem vier Soldaten durch eine von Militanten außerhalb des Dorfes gelegte Landmine getötet worden waren.

Weitere Massaker folgten in den Städten Halhul und Bayt Rima. Ein britischer Armeeoffizier schrieb 1938 nach der Ermordung von zwei Soldaten der Royal Scots, die mit der Sprengung eines halben palästinensischen Dorfes bestraft wurde: “Wir bedauern nur, dass man uns nicht erlaubt hat, das ganze Dorf platt zu machen … Ich bin sicher, dass das die einzige Möglichkeit ist, mit diesen Leuten fertig zu werden.”

Die Briten bedienten sich auch der Hilfe jüdischer Kolonisten bei der Unterdrückung und Ermordung von Palästinensern und setzten eine große Zahl jüdischer Polizisten ein. Eine der spektakulärsten Formen der Zusammenarbeit waren die Special Night Squads, die 1938 von dem britischen Offizier Orde Wingate organisiert wurden. Diese Todesschwadronen töteten Palästinenser kurzerhand; die Männer wurden in Dörfern draußen aufgereiht, und die Schwadronen erschossen jeden achten Mann, um den Rest in Angst und Schrecken zu versetzen.

Nach einem palästinensischen Angriff auf jüdische Siedler in Tiberias schossen die jüdischen Todesschwadronen mit Maschinengewehren auf palästinensische Bewohner des Dorfes Daburiyyah, die nichts mit dem Angriff zu tun hatten. Sie peitschten Dorfbewohner aus und stopften ihnen ölgetränkte Erde in den Mund, nachdem Militante die Pipeline der in britischem Besitz befindlichen Iraq Petroleum Company gesprengt hatten.

Insgesamt wurden bis zur vollständigen Niederschlagung des Aufstands durch die Briten im Jahr 1939 bis zu 9.000 Palästinenser getötet (darunter etwa 1.500 von Militanten, die angeblich mit den Briten und den Zionisten kollaboriert hatten), und mehr als 20.000 wurden verwundet. Britische Militärtribunale verurteilten 110 palästinensische Revolutionäre zum Tode, die dann gehängt wurden.

Wäre angesichts dieser schrecklichen britischen Gräueltaten eine bloße Entschuldigung ausreichend? Anstatt Prozesse zu führen, um einer reuelosen Kolonialmacht wie Großbritannien eine unwahrscheinliche Entschuldigung abzuringen, sollte die richtige Vorgehensweise darin bestehen, Reparationen für die von den Briten begangenen Verbrechen und die von ihnen angerichtete Zerstörung des palästinensischen Volkes zu fordern. Dazu könnten auch Klagen gegen Unternehmen, Banken und Versicherungsgesellschaften gehören, die an diesen Gräueltaten beteiligt waren.

Auch wenn man das Engagement des Achtzigjährigen Masri und sein Versprechen, “meine Rechte und die Rechte meines Volkes wiederherzustellen, bevor ich sterbe”, anlässlich des bevorstehenden Jahrestages der Balfour-Erklärung bewundern mag, wären sein Geld und seine Bemühungen besser zum Wohle des palästinensischen Volkes eingesetzt, indem er Wiedergutmachung und finanzielle Sanktionen statt einer bloßen Entschuldigung fordert.

Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...