Bild: Palästinensische Frauen nehmen am 22. Dezember 2021 in Gaza-Stadt an einer Solidaritätskundgebung für weibliche palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen teil [MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images]

Palästinensische Frauen, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, brauchen Unterstützung angesichts der staatlichen Aggression

Von Hisham Abu Mahfouz

23. Dezember 2021

Noch während ich diese Zeilen schreibe, quälen die israelischen Behörden palästinensische Frauen, die vom Besatzungsstaat im Damon-Gefängnis festgehalten werden. Israel führt eine brutale Kampagne gegen sie, die eine Ausweitung seiner Politik der Aggression und des Terrors gegen die palästinensische Bevölkerung im besetzten Jerusalem und seinen Vierteln darstellt, die von Vertreibung und illegalen Siedlern, Angriffen auf die Al-Aqsa-Moschee, der Judaisierung muslimischer und christlicher heiliger Stätten und Verhaftungen im gesamten Westjordanland bedroht ist.

Sie ist auch eine Ausweitung der andauernden israelischen Belagerung gegen unser Volk im Gazastreifen, das regelmäßigen bewaffneten Übergriffen der so genannten israelischen “Verteidigungs”-Kräfte sowie massiven Militäroffensiven ausgesetzt ist. Den palästinensischen Bewohnern des Gazastreifens werden die elementarsten Rechte auf ein menschenwürdiges Leben vorenthalten.

Der Angriff des israelischen Gefängnisdienstes auf die weiblichen Gefangenen ist ein Angriff auf die Würde des palästinensischen Volkes, denn unsere Frauen repräsentieren unsere Ehre und Würde. Es ist ein feiger Angriff und sollte von allen vernünftigen Menschen verurteilt werden. Er ist Teil einer zionistischen Politik, die die Misshandlung von männlichen und weiblichen Gefangenen, die ihren israelischen Kerkermeistern weiterhin mit Stärke und Trotz entgegentreten, vorschreibt.

Vierzig palästinensische weibliche Gefangene aus verschiedenen Städten im besetzten Westjordanland, Jerusalem, dem Gazastreifen und unserem seit 1948 besetzten Land sind Ikonen des palästinensischen Kampfes gegen die israelische Besatzung. Sie sind ein starker Schutzschild der Palästinenser im Kampf um Befreiung und unser legitimes Recht auf Rückkehr.

Umgekehrt spiegelt Israels Angriff auf unsere Frauen die moralische Schwäche und den Defätismus wider, von denen sich der Besatzungsstaat und seine Regierung angesichts des heldenhaften Widerstands unseres Volkes im Westjordanland und in Jerusalem gegen die Besatzung und ihre illegalen Siedler leiten lassen.

Monate Gefängnis und eine Geldstrafe von 1.528 Dollar – Cartoon [Sarwar Ahmed/MiddleEastMonitor]

Ein israelisches Militärgericht hat die 14-jährige Malak Al-Khatib zu zwei Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe von 1.528 Dollar verurteilt – Karikatur [Sarwar Ahmed/MiddleEastMonitor]

Die Unerschütterlichkeit unseres Volkes im belagerten Gazastreifen und sein Widerstand haben den Israelis eine Niederlage nach der anderen zugefügt. Die letzte war die Schlacht um das Schwert von Jerusalem im Mai, die die Unfähigkeit Israels zeigte, sich gegen die Widerstandsgruppen durchzusetzen. Das ist ein Grund, warum die zionistischen Feiglinge die palästinensischen Frauen im Gefängnis quälen.

Die Israelis schlagen unsere Frauen und foltern sie unter Missachtung der internationalen Gesetze, Konventionen und humanitären Normen. Wir haben die Pflicht, von Regierungen und Menschenrechtsorganisationen ein internationales Eingreifen zu fordern, um diese israelischen Übergriffe gegen weibliche Gefangene zu beenden.

Die Palästinenserinnen und Palästinenser müssen ihrer nationalen Verantwortung gerecht werden und im Rahmen eines gemeinsamen nationalen Programms gegen die israelische Besatzung vorgehen und die Sicherheitskoordination mit denjenigen ablehnen, die uns angreifen und unsere Frauen misshandeln. Die Osloer Abkommen haben nichts Greifbares für die Palästinenser gebracht und sollten aufgegeben werden.

Ein solches nationales Programm, das auf Widerstand und dem Festhalten an den Konstanten unseres Volkes beruht, ist der schnellste Weg, um die israelische Besatzung zu beenden und unsere Bestrebungen zu verwirklichen, darunter die Befreiung unseres Landes und die Rückkehr aller Palästinenser. Dieses Recht ist durch das Völkerrecht garantiert.

Auch den Palästinensern in der Diaspora kommt eine zentrale Rolle zu. Die Solidarität mit den palästinensischen Gefangenen, insbesondere mit unseren Frauen, ist unerlässlich. Ihre Notlage muss in internationalen Foren zur Sprache gebracht und der ganzen Welt vor Augen geführt werden.

Wir sind zuversichtlich, dass die palästinensischen Gefangenen dem jüngsten israelischen Angriff standhalten können, in der Gewissheit, dass sie im Kampf für ihre Rechte von einer einheitlichen palästinensischen, arabischen und muslimischen Position unterstützt werden. Das muss so lange der Fall sein, bis sie ihre Freiheit von Israels brutaler militärischer Besatzung wiedererlangen. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel erschien zuerst auf Arabisch in Arabi21 am 21. Dezember 2021

