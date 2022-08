Palästinensische Gemeinde Deutschland (PGD) e.V.

الجالية الفلسطينية–ألمانيا (عضو مؤسس باتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات في أوروبا)

Kontakt:

c/o Lafi Khalil

Oderbruchstrasse 7, 10407 Berlin

Tel: 01793223338

oder

Tel.: 0171 5411168

pgdpgd@gmx.de

_______________________________________________________

Wir verurteilen aufs Schärfste die unverhältnismäßige Kampagne gegen den palästinensischen

Präsidenten Mahmoud Abbas (Abu Mazen)!



Stoppt die Massaker am palästinensischen Volk!



Die palästinensische Gemeinde Deutschland e. V beobachtet mit Sorge die Reaktionen der deutschen

Medien und der deutschen Regierung, die die Aussage von Präsident Abbas was Holocaust betrifft als

Vorwand genommen haben. Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas hat bei einer Pressekonferenz im

Kanzleramt am 16.8.2022 die von den Israelis verübten Massakern mit dem Holocaust verglichen. Wir in

der palästinensischen Gemeinde Deutschland wissen natürlich, dass der Holocaust ein Verbrechen gegen die

Menschlichkeit war, insbesondere gegen Juden, Kommunisten, Sinti und Roma und alle gegen die

Nationalsozialisten kämpfenden Menschen, der Millionen das Leben gekostet hat. Die palästinensische

Gemeinde versteht die Sensibilität des Themas Holocaust.

Aber was uns als palästinensischen Gemeinde und allen Unterstützern des palästinensischen Volkes erstaunt, ist, dass Israel behauptet, die Juden in

Deutschland, Europa sowie weltweit und die jüdischen Opfer zu vertreten, was jedoch zweifelhaft ist.

Es gibt viele jüdische Gruppen in Deutschland, Europa, USA und weltweit, die gegen den Zionismus stehen

und sie lehnen diesen Anspruch des israelischen Staates ab. Der zweite Punkt, dem wir nicht zustimmen

können, ist, dass das israelische Besatzungsregime den Holocaust als Deckmantel nutzt, um Gewalt und

Massaker gegen das palästinensische Volk zu verüben.

Israel hat bereits mehr als 50 Massaker begangen

und die Nakba verursacht, die mehr als die Hälfte des palästinensischen Volkes aus ihrer Heimat vertrieben hat.



Die israelische Regierung verfolgt Palästinenser, die ihrer Besatzungspolitik im Wege stehen, sei es in

Palästina in den arabischen Ländern oder sogar in Europa, wo palästinensische Schriftsteller, Politiker und

Botschafter ermordet wurden.

Aus diesem Grund verurteilen wir nachdrücklich diese Hetzkampagne, die auf

die Delegitimierung des Kampfes des palästinensischen Volkes für Freiheit und Abhängigkeit abzielt.



Das palästinensische Volk leistet großen Widerstand gegen die Versuche es mit allen Mitteln aus seinem

Heimatland zu vertreiben. Wir fordern ein Ende der Doppelmoral und ein Ende der andauernden

Unterstützung der israelischen Besatzung.

Diese israelische Besatzung wurde von den Menschenrechts–organisationen:

Amnesty International, Human Rights Watch, B’Tselem

und dem Menschenrechtsrat der UN als rassistisches Regime und Israel als Apartheidstaat bezeichnet. Insbesondere das 2018 beschlossene

Jüdisches Nationalstaatsgesetz, die Trennmauer, die Belagerung von Gaza, die Behandlung von Gefangenen

und der Angriff auf die Heiligtümer in Jerusalem wurden von den Menschenrechtsorganisationen als

rassistisch beschrieben. Wir fordern den deutschen Bundestag und die deutsche Regierung auf die

militärische und wirtschaftliche Unterstützung Israels zu stoppen bis Israel die UNO–Beschlüsse und die

internationalen Menschenrechte akzeptiert.

Wer die Unterdrückung der Palästinenser duldet und schweigt,

ist Mittäter und macht sich schuldig.



Letztlich fordern wir, dass Deutschland seine seit Jahrzehnten erklärte Politik, eine gerechte Lösung im

Nahen Osten zu finden, gerecht wird und die sofortige Anerkennung des Staates Palästina.

Schluss mit der bedingungslosen Unterstützung der israelischen Besatzung, bis die Unterdrückung des

palästinensischen Volkes beendet wird.



Die Menschenrechte und die Ablehnung der Massaker müssen für alle Völker gelten.



Bundesvorstand der Palästinensischen Gemeinde–Deutschland (PGD)



Berlin 22.8.2022

نستنكر بشدة الحملة التيتستهدف الرئيس الفلسطينيمحمود عباس (أبو مازن)!

اوقفوا المجازر بحق الشعب الفلسطيني!

تراقب الجالية الفلسطينية ردود الفعل التي استغلت مقارنة المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين من قبل قواتالاحتلال

الاسرائيلي بالهولوكوست. نحن نرى بالطبع ان الهولوكوست كان جريمة بحق الانسانية وخاصة بحقاليهود والشيوعيين

والنور والتي راح ضحيتها الملايين لا يجب ان يتكرر ولا يساوي اي مجزرة محدودة.

ان الجالية الفلسطينية ترى ان هذا موضوع خاص وما يزعج الفلسطينيين وكل انصار الشعب الفلسطيني ادعاء اسرائيل

انها تمثل اليهود والضحاياوهذامشكوكبه وهناك مجموعات يهودية تقف ضد الصهيونية ولا ترى بان إسرائيل تمثلها

وهي منتشرة في اوروبا وامريكا وبكل العالم. والموضوع الاخر الذي لا يمكننا الموافقة عليه هو ان تتخذ حكومة الاحتلال

الاسرائيلي كغطاء لممارسة العنف وارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني. لقد ارتكتبت اسرائيل بالفعل اكثر من٥٠

مجزرة وتسببتبالنكبة التي ابعدت اكثر من نصف الشعب الفلسطيني عن ارضه وتلاحق كل من يقف في وجه سياساتها

سواء في فلسطين او بالدول الغربية او حتى في اوروبا حيث تم اغتيال كتاب وسياسيين فلسطينيين بالعديد من الدول.

لهذا نستنكر بشدة هذه الحملة التي تستهدف نضال الشعب الفلسطينيالذي يواجه الاحتلال وطرده من ارضه.

نطالب بالتوقف عن ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين واستمرار دعم الاحتلال الاسرائيلي والذي اثبتت المؤسسات

الحقوقية امنستي وهيومان رايت ووج وبيتسيليم ومجلس حقوق الانسان تمارس نظام عنصري أتجاه الفلسطينيين والذي

وجد تطبيقهالواضح بقانون يهودية الدولة وبالجدار العازل وحصار غزة ومعاملة الاسرى والاعتداء على المقدسات في

القدس.

نطالب البرلمان والحكومة الالمانية بوقف الدعم لاسرائيل حتى تستجيب لقرارات الشرعية الدولية وتطبق قوانين حقوق

الانسان.

من يسكت على الظلم الواقع بحق الفلسطينيين فهو شريك بهذا الظلم وأحاديثه عن حقوق الانسان غير صادقة.

واخيرا نطالب بالالتزام بالسياسة الالمانية عبر عشرات السنين والتي تطالب بحل عادل في الشرق الاوسط والاعتراف

الفوري بدولة فلسطين ووقف هذا الانحياز السافر لاحتلال ارض واضطهاد شعب فلسطين.

حقوق الانسان ورفض المجازر يجب ان ينطبق على كل الشعوب.

المكتب التنفيذي للجالية الفلسطينية–المانيا

برلين22–8–2022

