Es ist eine Schande, wie die scheinheilige “Werte”-Weltgemeinschaft sich nicht für die palästinensische Kinder und ihre Leiden interessiert, während jedes ukrainische Kind eine mehr als fragwürdige Aufmerksamkeit genießt. Bei zionistischen Besatzungsverbrechen gegen die Menschlichkeit, inklusive

Kindermorden, wird einfach weggeschaut.

https://www.middleeastmonitor.com/20220604-palestinian-children-face-exponential-suffering-under-apartheid-israel/

Bild: Children are seen as activists gather for a demonstration to protest against the eviction of Palestinian families from their homes and illegal settlements in Sheikh Jarrah neighborhood, East Jerusalem on 11 February 2022 [Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency]

Palästinensische Kinder müssen unter der israelischen Apartheid “exponentiell leiden

Von Nasim Ahmed

4. Juni 2022

Vor vierzig Jahren war Israels brutaler Angriff auf die Palästinenser Anlass für eine bahnbrechende internationale Resolution, die den Schutz von Kindern im Krieg forderte. Am 19. August 1982 beschloss die UN-Generalversammlung auf ihrer Sondersitzung zur Palästinafrage, “entsetzt über die große Zahl unschuldiger palästinensischer und libanesischer Kinder, die Opfer der israelischen Aggression geworden sind”, den 4. Juni eines jeden Jahres zum Internationalen Tag der unschuldigen Kinder, die Opfer von Aggressionen wurden, zu erklären.

Dieser Tag bekräftigt das Engagement der UNO für den Schutz der Rechte von Kindern. Die Arbeit der UNO stützt sich auf den am schnellsten und am häufigsten ratifizierten internationalen Menschenrechtsvertrag der Geschichte. Mit der Verabschiedung der Konvention im Jahr 1997 begann ein neuer Konsens unter den Mitgliedstaaten über die Notwendigkeit, den Schwachstellen und Verletzungen, denen Kinder in Konfliktsituationen ausgesetzt sind, besondere Aufmerksamkeit zu widmen, für sie einzutreten und koordinierte Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft zu unternehmen. Doch vier Jahrzehnte, nachdem die israelische Aggression die weltweite Aufmerksamkeit und die allgemeine Besorgnis über den Schutz von Kindern geweckt hat, ist der Apartheidstaat nach wie vor einer der Hauptverstöße gegen das Übereinkommen über die Rechte des Kindes.

Israels gezielte Angriffe auf palästinensische Kinder sind zu einem alltäglichen Merkmal seiner brutalen militärischen Besatzung geworden. Erst vor zwei Tagen erschossen die Besatzungstruppen einen 15-jährigen palästinensischen Jungen, Zaid Ghuneim, im Dorf Al-Khader, südlich der besetzten Westbankstadt Bethlehem. Ghuneim wurde von scharfen Schüssen in den Rücken und in den Nacken getroffen und in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht, wo er für tot erklärt wurde. Augenzeugen berichteten, dass Ghuneim von israelischen Soldaten erschossen wurde, die ihn kaltblütig töteten.

Eine Woche zuvor hatten israelische Soldaten ein 16-jähriges palästinensisches Mädchen, Ahed Mohammad Rida Mereb, als menschliches Schutzschild benutzt, indem sie sie vor eines ihrer Militärfahrzeuge in der besetzten Stadt Dschenin im Westjordanland stellten. Zu diesem Zeitpunkt kam es zu Schusswechseln. Nach Angaben von Defence for Children International – Palestine (DCIP) befahlen die Besatzungstruppen Mereb, etwa zwei Stunden lang außerhalb des Militärfahrzeugs zu stehen, während sie im Inneren Zuflucht suchten.

Mereb ist nicht das einzige palästinensische Kind, das von den israelischen Streitkräften als menschliches Schutzschild benutzt wird. Ende 2016 überfielen Besatzungssoldaten während einer wöchentlichen Demonstration in Kafr Qaddum einen erst siebenjährigen Palästinenser, nahmen ihn fest und benutzten ihn als menschliches Schutzschild. Videoaufnahmen der Menschenrechtsorganisation B’Tselem zeigen, wie der Muamen Murad Mahmoud Shteiwi gefangen genommen und zum Schutz vor Soldaten festgehalten wird.

Die Tötung von Ghuneim und der Einsatz von Mereb als menschliches Schutzschild sind nur zwei Beispiele für die wachsende Zahl von Angriffen auf palästinensische Kinder im besetzten Westjordanland in diesem Jahr. In den ersten drei Monaten des Jahres 2022 waren von den 24 von israelischen Streitkräften getöteten Palästinensern fünf unter 18 Jahre alt: Mohammad Abu Salah, 17, aus Al-Yamoun in Jenin; Mohammad Salah, 14, aus Al-Khadder in Bethlehem; Shadi Najem, 18, aus dem Flüchtlingslager Jenin; Nader Rayan, 17, aus dem Flüchtlingslager Balata in Nablus; und Sanad Abu Attiya, 17, aus dem Flüchtlingslager Jenin. Weitere 40 Kinder wurden aufgrund von Verletzungen, die ihnen die israelischen Streitkräfte zugefügt hatten, ins Krankenhaus eingeliefert. Das jüngste Kind war ein sechs Monate altes Baby.

Die Zahl der palästinensischen Kinder, die im Jahr 2022 von Israel verhaftet wurden, ist ebenfalls alarmierend. Nach Angaben der Palästinensischen Gefangenengesellschaft befanden sich Ende Februar dieses Jahres rund 4.400 palästinensische Gefangene und Häftlinge in israelischen Gefängnissen, darunter 160 Kinder. Mit anderen Worten: Fast vier Prozent aller palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen sind Kinder. Während ihrer Inhaftierung werden die Kinder in der Regel misshandelt und sogar gefoltert, was einen Verstoß gegen das Übereinkommen über die Rechte des Kindes darstellt.

In seinem Jahresbericht 2021 wies DCIP auf die bedrückende Notlage der palästinensischen Kinder hin. In einem Jahr, in dem die israelische Militäraggression gegen den Gazastreifen intensiv war, haben die israelischen Besatzungsbehörden, die bewaffneten Streitkräfte und die illegalen Siedler palästinensische Kinder mit Angriffen, übermäßiger Gewalt, willkürlichen Verhaftungen, Vertreibungen und Hauszerstörungen angegriffen, die alle ungestraft durchgeführt wurden. Sechzig palästinensische Kinder wurden während des israelischen Militärangriffs auf den belagerten Streifen im Mai 2021, der als “Operation Wächter der Mauern” bezeichnet wurde, getötet. Weitere 685 wurden bei der Militäroffensive verletzt.

Auch wenn Palästinenser nicht täglich von israelischen Truppen bombardiert werden, können ihre Kinder schreckliche Verletzungen erleiden, wie im Fall von Izz Al-Din Nadal. Der 14-Jährige verlor sein rechtes Auge, nachdem er von einer gummibeschichteten Stahlkugel getroffen wurde, die von israelischen Besatzungstruppen abgefeuert wurde. Der Junge wurde zur Notfallbehandlung in ein Krankenhaus in Hebron gebracht, bevor er zur Operation ins St. John of Jerusalem Eye Hospital verlegt wurde.

Die gezielte Verhaftung von palästinensischen Kindern ist eine ständige israelische Politik – Cartoon [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Der Missbrauch palästinensischer Kinder durch Israel hat im Zuge des Ausbaus illegaler Siedlungen im besetzten Westjordanland zugenommen. Dem DCIP-Bericht zufolge wurden im vergangenen Jahr 24 palästinensische Kinder im Alter von zwei bis 17 Jahren bei Angriffen illegaler Siedler verletzt. Darunter war auch der 15-jährige Tareq Z., der entführt und angegriffen wurde.

Die systematische Misshandlung und Folter palästinensischer Kinder wurde in den letzten Jahren vielfach dokumentiert. So stellte Amnesty International fest, dass die israelischen Streitkräfte “palästinensische Gefangene, darunter auch Kinder, gefoltert und anderweitig misshandelt haben, insbesondere während der Verhaftung und des Verhörs. Zu diesen Misshandlungen gehörten “Schläge mit Schlagstöcken, Ohrfeigen, Würgen, längeres Anketten, Stresspositionen, Schlafentzug und Drohungen”.

In Anbetracht der Tatsache, dass die UNO nach der israelischen Aggression im Libanon einen internationalen Tag einführte, um auf die Notlage von Kindern in Konfliktsituationen aufmerksam zu machen, ist es schwer zu glauben, dass die Besorgnis über die Misshandlung palästinensischer Kinder durch den Apartheidstaat auch 40 Jahre später noch ein wichtiges Thema ist. Dies ist ein weiterer Hinweis auf die Straffreiheit, die Israel genießt.

“Es steht außer Frage, dass die mangelnde Bereitschaft der internationalen Gemeinschaft, das Völkerrecht gegenüber Israel durchzusetzen, die Gesetzlosigkeit und die Kultur der Straflosigkeit in der Regierung und bei den Besatzungstruppen nur noch verstärkt hat”, sagte die UN-Sonderbeauftragte des Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte, Virginia Gamba de Potgieter. Sie kommentierte die mangelnde Umsetzung und fehlende Verantwortlichkeit, die ihrer Meinung nach “das Leiden von Generationen palästinensischer Kinder, die unter israelischer Besatzung leben, exponentiell erhöht hat”.

Der UN-Beamte fügte hinzu: “Wir bekräftigen, dass nach den etablierten Kriterien und der gründlichen Dokumentation, die dem Sicherheitsrat zur Verfügung steht, die Begehung solcher Verstöße und Verbrechen rechtfertigt, dass Israel, seine Armee und seine Siedler auf die Liste der Parteien gesetzt werden, die schwere Verstöße gegen Kinder begehen.”

In den letzten Jahren haben B’Tselem, Human Rights Watch und Amnesty International den Apartheidcharakter des Staates Israel aufgedeckt. Apartheid ist ein Verbrechen, das einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleichkommt.

Wenn die internationale Gemeinschaft am Internationalen Tag der unschuldigen Kinder, die Opfer einer Aggression geworden sind, 2022 auch nur einen Hauch von Glaubwürdigkeit bewahren will, wenn es um die Umsetzung der Gesetze und Konventionen geht, die Israel mit solcher Verachtung behandelt, dann muss Potgieters Schlussfolgerung ernst genommen und umgesetzt werden: “Der Schutz palästinensischer Kinder beginnt und endet damit, dass Israel zur Rechenschaft gezogen wird.” Übersetzt mit Deepl.com

