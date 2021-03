Erneut großen Dank an meinen Freund Joseph Massad für seinen neuen Artikel, der er mir zusandte, um ihn schnell für meine Deutschen Leser auf meiner Hochblauen-Seite zu veröffentlichen.

Bild: Salam Fayyad, then the Palestinian prime minister, passes through an Israeli checkpoint in the occupied West Bank in 2013(AFP)

Palästinensische Wahlen: Die Wiederauferstehung von Salam Fayyad



Von Joseph Massad



18. März 2021

In Vorbereitung der für Mai geplanten Wahlen zur Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) findet innerhalb der Führung der Fatah-Bewegung ein heftiges Gerangel um Positionen statt. Dabei handelt es sich nicht um eine Rivalität zwischen Rechtskonservativen, Liberalen der Mitte und radikalen Sozialisten, sondern vielmehr um einen Kampf zwischen verschiedenen pro-osloischen, neoliberalen, rechtsgerichteten Fraktionen und Persönlichkeiten.

Die derzeitige Führung der Fatah und der PA geht kein Risiko ein und hat Marwan Barghouti, der seit 2002 in einem israelischen Gefängnis schmachtet, aber von seiner Zelle aus immer noch in der Bewegung aktiv ist, eine verschleierte Drohung ausgesprochen. Und vor ein paar Tagen schloss die Fatah den Neffen des ehemaligen Führers Yasser Arafat, Nasser al-Qudwa, aus der Bewegung aus, weil er Präsident Mahmoud Abbas bei den Wahlen herausgefordert hatte.

Aber diejenigen, die die PA vor Abbas retten wollen, sei es durch interne Fatah-Rivalen oder durch “unabhängige” technokratische Persönlichkeiten, lassen sich nicht unterkriegen; sie haben gerade ihren neuesten Wahlkandidaten entfesselt, den ehemaligen PA-Premierminister Salam Fayyad, der kürzlich in einem Interview mit der palästinensischen Zeitung al-Quds ankündigte, dass er in die von Israel besetzte Westbank zurückkehrt, um als Unabhängiger zu den Wahlen anzutreten.

Regierung der nationalen Einheit

Fayyad erklärte, dass der parlamentarische Block, den er zu bilden beabsichtigt, aus “unabhängigen Persönlichkeiten” bestehen würde und dass sie ihre Kampagne mit “Transparenz und Ehre” führen würden. Er fügte hinzu, dass bei den Wahlen eine Regierung der nationalen Einheit gebildet werden solle, die alle einschließt, “und nicht eine Mehrheitsregierung”. Dennoch äußerte er Bedenken über das Erreichen einer solchen Einheit durch Wahlen, angesichts der Spaltungen zwischen den palästinensischen Fraktionen, insbesondere Fatah und Hamas, und dem harten Vorgehen der regierenden Fatah-PA gegen die Meinungsfreiheit.

Fayyad, der nach dem Putsch der Fatah gegen die Hamas im Jahr 2007 bis 2013 als Premierminister der PA diente, ist derzeit Gastwissenschaftler an der Princeton University. Er verließ die palästinensische Szene, nachdem er sich in einer NGO betätigt hatte, deren Gelder 2015 von einem PA-Gericht beschlagnahmt wurden, das der Organisation vorwarf, ihre Gelder für politische und nicht für philanthropische Ziele zu verwenden – ein Vorwurf, den Fayyad bestritt.

Einige in den Korridoren der israelischen, arabischen und westlichen Macht scheinen alles zu tun, um alle Formen des palästinensischen Widerstands ein für alle Mal zu beenden

Fayyads Lebenslauf umfasst eine Tätigkeit für den Internationalen Währungsfonds von 1987 bis 2001, wo er in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit als “Resident Manager” in der Westbank und im Gazastreifen tätig war. Im Jahr 2002 wurde er zum Finanzminister der PA ernannt.

Während seiner Amtszeit als Premierminister im Jahr 2009 sagte Fayyad – von Israels verstorbenem Präsidenten Shimon Peres als “der erste Ben-Gurionist der Palästinenser” bezeichnet – voraus, dass ein palästinensischer Staat bis 2011 gegründet werden würde. Mehr als ein Jahrzehnt nach seiner unerfüllten Vorhersage scheint er seine eigene Hoffnung aufgegeben zu haben und, wenn man seinen jüngsten Erklärungen Glauben schenken darf, seinen Kurs radikal geändert zu haben.

Während seiner langen Amtszeit als Premierminister erkannte er Israel als ein “biblisches Land” an und bemerkte: “Bezogen auf das zionistische Ethos, schön, Israel ist ein biblisches Land, es gibt viele Hügelkuppen, viel freien Platz, warum nutzen [die Siedler] das nicht und lassen uns damit weitermachen?” Aber in seinem jüngsten Interview bestand er darauf, dass die Palästinenser nun ihre nationalen Rechte im gesamten “historischen Palästina” einfordern sollten.

Die Unterdrückung der Palästinenser

Als er im Amt war, leitete Fayyad die Unterdrückung aller Formen des palästinensischen Widerstands gegen Israel, die als “Aufwieglung” bezeichnet wurden, einschließlich der Redefreiheit und der Freiheit der politischen Aktion.

Während von den USA ausgebildete Sicherheitskräfte der PA die Palästinenser unterdrückten, versicherte Fayyad den israelischen Lesern in einem Interview mit Haaretz: “Aufwieglung kann die Form von vielen Dingen annehmen – Dinge, die gesagt werden, Dinge, die getan werden, Provokationen – aber es gibt Wege, damit umzugehen. We are dealing with this.”

Doch Fayyad gab sich nicht nur als Demokrat aus, der über der Parteipolitik und dem Konflikt zwischen Fatah und Hamas steht, sondern er bestand gleichzeitig darauf, dass er den Sicherheitsapparat der PA, der unter der Aufsicht von US-Generalleutnant Keith Dayton ausgebildet wurde, nur zur Unterdrückung derjenigen einsetzt, die das Gesetz auf beiden Seiten verletzen.

In einem Interview, das von dem in Washington ansässigen Journal of Palestine Studies (JPS) veröffentlicht wurde, bestand er darauf, dass er gegen Menschenrechtsverletzungen, Folter und politisch motivierte Verhaftungen sei, trotz einer massiven Aufzeichnung von andauernden Übergriffen an all diesen Fronten durch seine Sicherheitskräfte, die zu dieser Zeit vor allem auf jeden zielten, der mit der Hamas in Verbindung stand.

Fayyad gab auch munter das Recht des palästinensischen Volkes auf Rückkehr in ihre Häuser und auf ihr Land auf, aus denen sie 1948 von europäischen jüdischen Kolonisten vertrieben worden waren, und sagte: “Natürlich hätten die Palästinenser das Recht, innerhalb des Staates Palästina zu wohnen”, der in Teilen der Westbank und des Gazastreifens errichtet werden soll.

Auch in Bezug auf die Stadt Jerusalem war er recht flexibel. In der arabischen Originalversion seines JPS-Interviews aus dem Jahr 2009, das in der in Beirut ansässigen Majallat al-Dirasat al-Filastiniyya veröffentlicht wurde, war Fayyad so besorgt über den andauernden israelischen Kolonialraub an Jerusalem, dass er nüchtern eine vollständige arabische Normalisierung mit Israel empfahl, um dem ein Ende zu setzen: “Die arabische Identität der Stadt wird gestärkt, wenn die Araber sie besuchen, und nicht, wenn sie sie unter dem Vorwand boykottieren, dass ein Besuch der Stadt eine Normalisierung mit dem Besatzer wäre. Ich glaube, dass es die Pflicht der Araber ist, Jerusalem zu besuchen, und ich ermutige sie nachdrücklich dazu, denn wenn sie das tun, würden sie die arabische Dimension der Identität Jerusalems unterstützen und stärken.”

Im Gegensatz zu seinen früheren Erklärungen scheint der neue, radikale Fayyad unnachgiebig darauf zu bestehen, dass Jerusalem von den Palästinensern beansprucht wird, und sagt, es wäre ein Test für die Biden-Administration, über die er nicht gerade sanguinisch ist, die Politik der Trump-Administration umzukehren.

Reformierte Koalition

In einem Bruch mit seinen früheren israelfreundlichen Positionen rief Fayyad in seinem jüngsten Interview dazu auf, die Zweistaatenlösung aufzugeben und bestand überraschenderweise auf dem Recht der Palästinenser auf das gesamte “historische Palästina”, das international als einheitliche palästinensische Position durchgesetzt werden sollte.

Der neue, radikale Fayyad bestand sogar darauf, dass die Fatah die Linie übernimmt, die die Hamas und der Islamische Dschihad schon immer vertreten haben – nämlich, dass Wahlen nicht unter dem Deckmantel des Oslo-Abkommens abgehalten werden, wie das kürzlich wiederauferstandene Quartett (die USA, die UNO, die EU und Russland) darauf besteht, sondern auf der Grundlage der völligen Ablehnung von Oslo. Er forderte, dass die Palästinenser im besetzten Ost-Jerusalem an der Abstimmung teilnehmen, wie sie es bei früheren PA-Wahlen tun konnten.

Als er von al-Quds zu Gerüchten befragt wurde, dass er auf Initiative der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate, die kürzlich ihre Beziehungen zu Israel normalisiert hat, bei den Wahlen kandidieren könnte, wies Fayyad die Gerüchte kategorisch zurück.

Der palästinensische Meinungsforscher Khalil Shikaki, ein Senior Fellow am Crown Center for Middle East Studies der Brandeis University, sagte, dass “wenn Fayyad die Nummer 2 auf einer Liste ist, die von Marwan Barghouti erstellt und von Nasser al-Qudwa angeführt wird, oder Teil einer größeren Reformkoalition ist, würden ihre Chancen, der Fatah Stimmen abzunehmen, erheblich steigen. Zusammen mit einer vereinigten linken Wahlliste könnte eine solche Reformkoalition die Zusammensetzung der nächsten palästinensischen Regierungskoalition beeinflussen.”

Dies deutet darauf hin, dass Fayyads behauptete politische Unabhängigkeit möglicherweise von der Anti-Abbas-Fatah-Fraktion abhängig ist oder sich mit ihr verbündet, um einen Wahlsieg zu erreichen. Eine ganze Reihe von pro-Oslo und pro-westlichen palästinensischen Intellektuellen, sowohl innerhalb als auch außerhalb Palästinas, haben ihre Begeisterung über Fayyads verheißungsvolle Rückkehr in die palästinensische Politik ausgedrückt.

Verblüffende Implikationen

Es ist nicht das erste Mal, dass Fayyad im Zirkus mitspielt. Er hatte einen Probelauf im Jahr 2006, als er auf der Liste “Dritter Weg” kandidierte, die er zusammen mit der palästinensischen Politikerin Hanan Ashrawi gegründet hatte und die ebenfalls “unabhängig” von den anderen palästinensischen Fraktionen war. Damals beschuldigte die Fatah den Dritten Weg, von der CIA finanziert zu werden, was dieser bestritt. Als die Wahlen abgehalten wurden, erhielt der Dritte Weg satte 2,4 Prozent der Stimmen. Es ist nicht klar, wie viel Prozent der Stimmen Fayyad bei den kommenden Wahlen im Mai zu bekommen hofft.

Die Wiederauferstehung von Fayyad aus dem politischen Ruhestand ist in der Tat ein höchst interessantes Ereignis. Einige in den Korridoren der israelischen, arabischen und westlichen Macht scheinen alles zu tun, um die Herrschaft der PA und die Zusammenarbeit mit Israel und damit die Machenschaften der israelischen Besatzung selbst zu erneuern, um alle Formen des palästinensischen Widerstands ein für alle Mal zu beenden, mit einer Biden-lite-Version von Trumps “Deal des Jahrhunderts”.

Die PA-Wahlen sind das Spiel, in dem diese imperiale und israelische Strategie und die der konkurrierenden PA- und Fatah-Kollaborateure, die um die Macht buhlen, ausgespielt wird. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Intellektuellengeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan, Desiring Arabs, The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

