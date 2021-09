“Gesprengte Fesseln” und ein “Neujahrsgruß” von diesen Helden aus Palästina!

https://www.middleeasteye.net/news/israel-gilboa-prison-break-leaves-red-face-confused

Bild: (L-R) Zakaria Zubeidi, Mahmoud Ardah, Yaqoub Qadri, Mohamed Qassem Ardah, Munadil Yaqoub Nfeiat, Ayham Nayef Kmamji (Sources: AFP and social media)



Palästinensischer Gefängnisausbruch lässt Israelis rot anlaufen, verwirrt und verwundert zurück

Von Shatha Hammad und Lubna Masarwa

Nach der Bekanntgabe des Ausbruchs ertönten feierliche Schüsse über Dschenin, während israelische Telefone mit Nachrichten zum Thema ” Die Verurteilten ” und Neujahrsgrüßen übersät sind

Menschen stehen vor einem Loch im Boden vor den Mauern des Gilboa-Gefängnisses, aus dem sechs Palästinenser im Norden Israels ausgebrochen sind (Reuters)

6. September 2021

Während die Israelis am Montag den Feiertag Rosch Haschana feierten, freuten sich die Palästinenser über etwas ganz anderes: einen dramatischen und beispiellosen Gefängnisausbruch.

Es gibt nur wenige Themen, die für die palästinensische Sache von größerer Bedeutung sind als Israels brutale und umfassende Inhaftierung von Palästinensern, und die Entdeckung, dass sich eine Gruppe von ihnen über Nacht aus einer stark befestigten Anlage befreit hatte, wurde sofort als durchschlagender Sieg gewertet.

In der besetzten Stadt Dschenin im Westjordanland ertönten jubelnde Schüsse, als die Nachricht von der Flucht bekannt wurde.

Vor Montag waren 4.650 Palästinenser in israelischen Gefängnissen inhaftiert.

Diese Zahl ist nun um sechs Personen gesunken.

Israelisches Sicherheitspersonal inspiziert eine Zelle im Gilboa-Gefängnis, nachdem sechs Palästinenser im Norden Israels ausgebrochen sind (Reuters)

Israelisches Sicherheitspersonal inspiziert eine Zelle im Gilboa-Gefängnis, nachdem sechs Palästinenser im Norden Israels ausgebrochen sind (Reuters)

Gilboa wurde 2004, während der Zweiten Intifada, gebaut und gilt als eines der unzugänglichsten Gefängnisse Israels. Die Israelis haben ihm den Spitznamen “der Tresor” gegeben.

Doch fünf Mitglieder des Islamischen Dschihad und ein Mitglied der Fatah haben sowohl das Gebäude als auch seinen Ruf unterminiert und sind nun auf der Flucht.

Meron Rapoport, ein erfahrener israelischer Analyst, bezeichnete den Gefängnisausbruch als eine “große Blamage für das israelische Sicherheitssystem”.

“Der Ausbruch von sechs palästinensischen Gefangenen aus einem der angeblich am besten bewachten Gefängnisse Israels lässt das Sicherheitssystem in einem lächerlichen, fast erbärmlichen Licht erscheinen”, sagte er gegenüber Middle East Eye.

Letztlich werden Teile der israelischen Öffentlichkeit und Oppositionspolitiker nach dieser Blamage ernsthafte Fragen an Premierminister Naftali Bennett und seine Regierung stellen, insbesondere nach der Tötung eines israelischen Grenzpolizisten bei einer Demonstration im Gazastreifen am 21. August, die die Israelis in Aufruhr versetzte.

Die Flucht von sechs palästinensischen Gefangenen aus einem der angeblich am besten bewachten Gefängnisse Israels lässt das Sicherheitssystem in einem lächerlichen, fast schon erbärmlichen Licht erscheinen”.

– Meron Rapoport, Analyst

Dennoch, so Rapoport, “hat der Ausbruch natürlich nichts mit Bennett zu tun, da er nach weniger als vier Monaten im Amt keine Verantwortung für das tragen kann, was in den Gefängnissen passiert”.

“Aber es wird seine öffentliche Meinung verschlechtern”, fügte er hinzu, “die bereits durch den Fall des israelischen Scharfschützen in Gaza untergraben wurde. Seine Regierung ist nicht in Gefahr zu stürzen, denn die Parteien, aus denen sie besteht, wollen, dass er weitermacht, aber sein persönlicher Kredit schwindet.”

Wie immer zu Rosch Haschana tauschen die Israelis in den sozialen Medien Neujahrsgrüße aus. In diesem Jahr wurden diese Botschaften von verschiedenen Memes begleitet, die auf den Gefängnisausbruch und das Bild des Fluchttunnels anspielen.

“Nach den Reaktionen in den sozialen Medien zu urteilen, hat der Ausbruch, der am Vorabend des jüdischen Neujahrs stattfand, in Kreisen der jüdischen linken Mitte tatsächlich eine gewisse Sympathie und Wertschätzung für die Flüchtlinge geweckt, die im Stil eines Hollywood-Films Einfallsreichtum bewiesen haben”, so Rapoport.

“Viele teilten ein Bild des Tunnels, durch den die Gefangenen geflohen waren, und fügten die Bildunterschrift hinzu: Ein Jahr der Neuanfänge, ein Jahr der Erfüllung von Träumen, ein Jahr des Durchbruchs.”

Palästinensische Feier

Diese Stimmung wurde von den palästinensischen Fraktionen geteilt.

“Diese Operation war ein großer Schock für das zionistische Sicherheitssystem und ein schwerer Schlag für den israelischen Sicherheitsapparat, wenn man bedenkt, dass die Flucht in einer der am besten gesicherten Einrichtungen stattfand”, erklärte Dr. Walid al-Qatati, Mitglied des politischen Büros des Islamischen Dschihad, gegenüber MEE.

“Diese Operation hat in unserem Volk die Hoffnung auf einen möglichen Sieg wiederhergestellt und den Zustand der Hilflosigkeit und das Gefühl der Angst bei den Zionisten verstärkt.”

Alle sechs Entflohenen – Mahmoud Abdullah Ardah, Muhammad Qassem Ardah, Yacoub Mahmoud Qadri, Ayham Nayef Kammaji, Zakaria Zubeidi und Munadil Yaqoub Infaat – stammen aus Dschenin und seiner Umgebung.

Das ranghohe Mitglied des Islamischen Dschihad, Khader Adnan, beschrieb eine Stimmung der neuen Hoffnung unter den Palästinensern, nachdem sechs Söhne von Dschenin auf freiem Fuß sind.

“Wir haben gemischte Gefühle zwischen der Freude über den Erfolg der Operation und der Angst um ihr Leben… aber es hat die Moral aller Palästinenser gestärkt”, sagte er gegenüber MEE.

“Wir nennen es einen Tunnel der Freiheit, wir nennen es einen Befreiungsprozess, nicht einen Fluchtprozess.”

Yahya al-Zubeidi, der Bruder von Zakaria, sprach ebenfalls von der Angst um die Sicherheit der Ausbrecher.

“Wir haben die Nachricht mit gemischten Gefühlen aufgenommen, einerseits aus Angst um Zakarias Leben, andererseits aus Freude über seine Befreiung und seine Entlassung aus dem Gefängnis”, sagte er gegenüber MEE.

Wie viele palästinensische Gefangene war auch Zakaria Zubeidi ohne Verurteilung inhaftiert. Er war seit 2019 inhaftiert, und seine Familie hoffte bei jedem Gerichtstermin, dass er bald zu ihnen zurückkehren würde.

“Wir gehen davon aus, dass Zakaria und seine Begleiter noch in Israel sind und Jenin noch nicht erreicht haben… Israel allein trägt die Verantwortung für ihr Leben.”

Hohe Sicherheit

Im Westjordanland laufen die Telefone der Palästinenser wegen des Gefängnisausbruchs auf Hochtouren.

Da so viele palästinensische Leben und Familien von den Erfahrungen in israelischen Gefängnissen betroffen sind, tauschen die Menschen Erinnerungen und Geschichten über ihre Gefangenschaft aus und berichten über das Leben derjenigen, die jetzt auf der Flucht sind.

Auf Twitter tauchte am Montag der Hashtag “freedom tunnel” auf, und es gab weit verbreitete Aufrufe, Videoüberwachungssysteme zu deaktivieren und aktuelle Aufnahmen zu löschen, um die israelischen Suchbemühungen zu behindern.

Israelischer Gefängnisausbruch: Die sechs palästinensischen Gefangenen, die aus dem Gilboa-Gefängnis geflohen sind

Mehr lesen “

Einige schlugen sogar vor, die israelische Armee an Kontrollpunkten zu konfrontieren, um die Soldaten von der Fahndung abzulenken.

Unterdessen rätseln israelische Beamte, wie es den Palästinensern gelungen ist, aus einem der wichtigsten Gefängnisse zu fliehen.

“Es ist das am besten bewachte Gefängnis des Landes. Es stimmt, dass es dort immer wieder zu Gewalttätigkeiten kommt, aber noch nie zu einem solchen Vorfall”, sagte Makboul Tafish, ehemaliger Kommandant des Nord- und Zentralbezirks des Gefängnisdienstes.

“So etwas wird seit Monaten geplant, und es sollte nachrichtendienstliche Informationen über solche Dinge geben. Jeden Tag sollte ein solches Szenario überprüft werden, sowohl in den Zellen als auch auf den Toiletten.”

Ameer Makhoul ist ein führender palästinensischer Aktivist und Schriftsteller, der von Israel 10 Jahre lang in Gilboa inhaftiert war. Er sagte, Gilboa gelte als eines der modernsten und strengsten Gefängnisse, das internationalen Standards entspreche.

“Es wurde in verschiedene Abschnitte unterteilt, die nicht miteinander verbunden sind, so als ob jeder Abschnitt ein eigenes Gefängnis wäre. Die Ausgänge der einzelnen Abteilungen führen über interne Wege, die von Mauern mit Drähten und Überwachungsgeräten umgeben sind”, so Makhoul.

“Der Boden besteht aus Stahlbeton mit einer Stahlschicht darunter, die auch bei der Herstellung von Panzern verwendet wird. Das Gefängnis ist für Personen mit hohen Strafen und lebenslänglicher Haft vorgesehen”.

Ein Polizeibeamter hält von einem Beobachtungsturm im Gilboa-Gefängnis im Norden Israels aus Wache (AFP)

Ein Polizeibeamter hält von einem Beobachtungsturm im Gilboa-Gefängnis im Norden Israels Wache (AFP)

Jetzt ist die gesamte Einrichtung gefährdet, und Israel hat die Gefangenen mit Bussen in andere Gefängnisse verlegt. In der Zwischenzeit ist das Militär im Norden Israels und im Westjordanland ausgerückt, und die Palästinenser erwarten in den kommenden Tagen Abriegelungen, Razzien und andere repressive Maßnahmen.

“Die Strafvollzugsbehörde der Besatzung sowie das Sicherheits-, Politik- und Medienestablishment befinden sich in einem Zustand der Panik und des Eingeständnisses des Scheiterns. In Zeiten wie diesen wird die Vergeltungsreaktion wahrscheinlich repressiv sein, was sie so gut können, aber das wird nur zu noch mehr Frustration für sie führen”, sagte Makhoul.

“Heute und in naher Zukunft werden die Gefängnisbehörden alle Zellen schließen und den Gefangenen den Zugang zu den Innenhöfen verwehren, was eine der frustrierendsten Strafmaßnahmen für die Gefangenen ist, da es ihren Tagesablauf unterbricht und sie bei sengender Hitze in den Zellen gefangen hält.”

Obwohl es üblich ist, dass palästinensische Gefangene gegen solche Zustände protestieren, rechnet Makhoul dieses Mal nicht mit solchen Aktionen.

“Sie leben in einem Moment der Euphorie und der Hoffnung, dass “die Fesseln gesprengt werden.” Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...