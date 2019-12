Palestinian right of return: The legal key to undoing the Zionist conquest One of the most ironic features of Zionism and the state of Israel is the central way in which the concept of „return“ informs their ideology and policies.

Palästinensisches Rückgaberecht: Der rechtliche Schlüssel, um die zionistische Eroberung rückgängig zu machen.

Von Joseph Massad



4. Dezember 2019

Eines der ironischsten Merkmale des Zionismus und des Staates Israel ist die zentrale Art und Weise, wie das Konzept der „Rückkehr“ ihre Ideologie und Politik beeinflusst.

Das Kolonialprojekt des Zionismus basierte auf der Behauptung, dass die heutigen europäischen Juden Nachkommen der alten Hebräer Palästinas seien, und dass ihr Kolonisationsplan nichts anderes sei als eine Strategie, um die Juden nach zwei Jahrtausenden in das Land ihrer angeblichen Vorfahren „zurückzuholen“. So war und bleibt das Konzept der „Rückkehr“ der ideologische Grundstein des Zionismus und des Staates Israel.

In der Erklärung zur Gründung des Staates Israel vom Mai 1948 behaupteten die Gründer der Siedler-Kolonie: „Nachdem sie gewaltsam aus ihrem Land vertrieben worden waren, behielten die[jüdischen] Menschen während ihrer Zerstreuung den Glauben daran und hörten nie auf zu beten und zu hoffen, dass sie zu ihr zurückkehren und ihre politische Freiheit wiedererlangen… In den letzten Jahrzehnten kehrten sie in ihren Massen zurück…. Der Staat Israel wird offen sein für die jüdische Einwanderung und für die Versammlung der Exilanten.“

UN-Resolution 194

Diese Verpflichtung wurde von Israel durch die Herausgabe des Rückkehrgesetzes von 1950 garantiert, das jedem Juden weltweit das Recht einräumte, „als oleh[Immigrant] in dieses Land zu kommen“. Unterdessen vertrieben zionistische Milizen das palästinensische Volk ab Ende 1947 aus ihrer Heimat. Bis Ende 1948, dem Jahr der Gründung Israels, waren mehr als 750.000 Palästinenser vertrieben worden.

Dies zwang die Vereinten Nationen, im Dezember 1948 die Resolution 194 zu verabschieden, in der festgelegt wurde, dass „Flüchtlinge, die in ihre Heimat zurückkehren und in Frieden mit ihren Nachbarn leben wollen, dies so schnell wie möglich tun dürfen, und dass Entschädigungen für das Eigentum derjenigen gezahlt werden sollten, die sich dafür entscheiden, nicht zurückzukehren, sowie für den Verlust oder die Beschädigung von Eigentum, das nach den Grundsätzen des Völkerrechts oder der Billigkeit von den zuständigen Regierungen oder Behörden zu ersetzen ist“.

Das „Recht“ der europäischen Juden, in ihr angebliches „Heimatland“ zurückzukehren, konnte nur durch die Kolonisierung des Heimatlandes der Palästinenser realisiert werden.

Die israelische Regierung hat die Resolution 194 konsequent abgelehnt. Um das palästinensische Recht auf Rückkehr anzufechten, hat Israel sein Rückkehrgesetz für Juden eineinhalb Jahre nach der UN-Resolution herausgegeben.

Die Ironie ist nicht, dass Israel das Recht der Flüchtlinge auf Rückkehr in ihre Heimat nicht anerkennt; vielmehr erkennt Israel nur das Recht der Juden an – von denen es aufgrund seiner religiösen und kolonialen Mythen behauptet, dass sie Flüchtlinge aus Palästina waren, die seit 2000 Jahren im Exil gelebt haben -, „zurückzukehren“, während es dieses Recht den Palästinensern verweigert, die es als aus Palästina vertrieben anerkennt.

Die Grundlage dieser Diskrepanz ist keine israelische Bestätigung, dass Juden ins Exil geschickt wurden, sondern dass Palästinenser es nicht waren oder dass Palästinenser nicht aus Palästina stammten, so wie sie behauptet, dass die Juden es taten.

Vielmehr geht es Israel um sein volles Verständnis, dass das Völkerrecht und die UN-Garantie des Rückkehrrechts für vertriebene Palästinenser das Rückkehrrecht, das Israel den Juden weltweit gewährt, und damit das jüdische Recht auf Kolonisierung der Heimat der Palästinenser negieren.

Rückkehr als Kolonisation

Während Theodor Herzl in seiner 1896 erschienenen Broschüre Der Staat der Juden, in seinem 1902 erschienenen Roman Altes-Neues Land, nicht von einer „Rückkehr“ der Juden sprach, betonte er den Begriff der „Rückkehr“, den er ausdrücklich mit der Kolonisation verband. Dieses Verständnis von Return-as-colonisation-as-expulsion-of-the-natives war immer explizit und wurde nie von den frühen Zionisten verdeckt, die schließlich in der Blütezeit des europäischen Kolonialismus schrieben.

In Herzl’s Roman wird die Idee zunächst durch einen fiktiven osteuropäischen Charakter artikuliert: „Dr. Weiss, ein einfacher Rabbi aus einer Provinzstadt in Mähren“. sagt Weiss: „In den letzten Jahren ist eine neue Bewegung entstanden, die als Zionismus bezeichnet wird. Ziel ist es, das jüdische Problem durch Kolonisierung im großen Stil zu lösen. Alle, die ihr jetziges Schicksal nicht mehr ertragen können, werden in unsere alte Heimat, nach Palästina, zurückkehren.“

Das rassistische System Israels aufheben

Im Gegensatz zu Palästinensern, deren Rückkehrrecht im Völkerrecht und in UN-Resolutionen bekräftigt wird, gibt es keine internationalen Dokumente oder Gesetze, die ein jüdisches „Rückkehrrecht“ nach Palästina oder Israel garantieren. Weder die Balfour-Erklärung von 1917 noch der UN-Teilungsplan von 1947 sprachen von einem Recht der Juden auf „Rückkehr“ nach Palästina. Nur israelische ideologische Ansprüche und israelisches Recht gewähren ihnen ein solches Recht.

Wie Zionisten rassische Mythen nutzen, um Palästinensern das Recht zu verweigern, nach Hause zu gehen.

Hierin liegt der Grund, warum die beiden Rückkehrrechte in der israelischen Argumentation nicht symmetrisch sind, ebenso wenig wie im Völkerrecht. Gerade weil das „Recht“ der europäischen Juden, in ihr angebliches „Heimatland“ zurückzukehren, nur durch die Kolonisation des Heimatlandes der Palästinenser verwirklicht werden konnte und die jüdische Kolonisation des palästinensischen Landes nur durch die Vertreibung indigener Palästinenser und die Sicherstellung ihrer Unfähigkeit, jemals nach Hause zurückzukehren, verwirklicht werden konnte, würde ein palästinensisches Rückgaberecht das gesamte zionistische Projekt zunichte machen, das auf ihrer Vertreibung beruht.

Die Ausübung des international anerkannten palästinensischen Rückkehrrechts negiert das israelisch-jüdische „Recht“ auf Kolonisierung Palästinas und hebt das israelische Rückkehrgesetz auf. Israel versteht sehr gut, dass die Rückkehr palästinensischer Flüchtlinge und ihrer Nachkommen nichts anderes bedeutet als Dekolonisierung und das Verderben des rassistischen Sonderstatus, den Israel ausschließlich Juden gewährt.

Koloniale Siedlungen

Die israelische Auffassung von Rechten ist nicht universell, sondern immer spezifisch – ja, immer spezifisch für Juden. Es ist dieser Partikularismus, den Israel mit dem Universalismus des Völkerrechts in Einklang bringen will.

Wenn der Universalismus des palästinensischen Rückkehrrechts auf der Grundlage des Völkerrechts und der UN-Resolutionen zugunsten des israelischen Partikularismus eines jüdischen „Rückkehrrechts“, das von den USA und dem israelischen Diktat als neue Grundlage des Völkerrechts auferlegt wird, aufgehoben wird, dann wird die Gefahr einer palästinensischen Rückkehr neutralisiert, und das Recht auf weitere jüdische Kolonisierung Palästinas wird garantiert.

Der heutige palästinensische Kampf darf daher bei der Umsetzung des palästinensischen Rückkehrrechts nicht nachlassen.

Die jüngste Entscheidung der Trump-Administration, die bestätigt, dass jüdische Kolonialsiedlungen in Jerusalem, im Westjordanland und auf den Golanhöhen nicht gegen das Völkerrecht verstoßen, ist das logische Ergebnis früherer israelischer und US-amerikanischer Bemühungen, Palästinensern das Recht auf Rückkehr zu verweigern, indem sie neu definiert, wer ein Flüchtling ist oder nicht.

Die zionistische Kolonisation Palästinas basierte auf einem partikularen jüdischen Recht auf Rückkehr – als Kolonisation – als Vertreibung von Palästinensern; kurz gesagt, sie basierte auf rassischer Vorherrschaft, die dieses angebliche Recht rechtfertigte.

Der heutige palästinensische Kampf darf daher nicht an der Umsetzung des palästinensischen Rückkehrrechts scheitern, denn dieses Recht ist der rechtliche Schlüssel, um die zionistische Eroberung Palästinas in ihrer Gesamtheit rückgängig zu machen.

Israel und sein US-Verbündeter verstehen das sehr gut, weshalb sie mit aller Kraft dafür kämpfen, es rückgängig zu machen.

Joseph Massad ist Professor für Moderne Arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie wissenschaftlicher und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: Die Herstellung der nationalen Identität in Jordanien, das Begehren der Araber, die Beharrlichkeit der palästinensischen Frage: Essays über den Zionismus und die Palästinenser, zuletzt über den Islam im Liberalismus. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

