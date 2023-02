Tanks for Nuttin’ – scheerpost.com By Andrew Bacevich / TomDispatch “To defend civilization, defeat Russia.” Writing in the unfailingly bellicose Atlantic, an American academic of my acquaintance recently issued that dramatic call to arms. And lest there be any confusion about the stakes involved, the image accompanying his essay depicted Russian President Vladimir Putin with a Hitler mustache and haircut.

Steht die Zivilisation in der Ukraine auf dem Spiel?

Panzer für Nix

Von Andrew Bacevich / TomDispatch

13. Februar 2023

“Um die Zivilisation zu verteidigen, muss man Russland besiegen.” Diesen dramatischen Aufruf zu den Waffen hat ein mir bekannter amerikanischer Akademiker kürzlich in der unermüdlich kriegerischen Zeitschrift Atlantic veröffentlicht. Und damit keine Verwirrung darüber entsteht, was auf dem Spiel steht, war auf dem Bild, das seinem Aufsatz beigefügt war, der russische Präsident Wladimir Putin mit einem Hitler-Schnurrbart und einem Haarschnitt abgebildet.

Wenn man Putin als die neueste Manifestation des Führers darstellt, kann die Wiederauferstehung von Winston Churchill nicht weit entfernt sein. Und siehe da, nicht wenige Beobachter haben bereits begonnen, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij als die jüngste Reinkarnation von Amerikas beliebtestem britischen Premierminister darzustellen.

Heute sind es zwar eher vom Westen gelieferte Raketen, die “Kamikaze-Drohnen” abschießen, als Spitfires, die sich mit Messerschmitts über Südengland anlegen, aber das Grundszenario bleibt intakt. Am Himmel über der Ukraine und auf den Schlachtfeldern unter der Ukraine wird die “schönste Stunde” des Jahres 1940 nachgespielt. Das Beste daran ist, dass wir wissen, wie die Geschichte ausgeht – oder zumindest, wie sie ausgehen soll: das Böse ist besiegt und die Freiheit triumphiert. Die Amerikaner haben lange Zeit Trost in solchen vereinfachten Erzählungen gefunden. Die Reduzierung der Geschichte auf ein Moralstück wäscht lästige Komplexitäten weg. Warum sich die Mühe machen, nachzudenken, wenn die Antworten auf der Hand liegen?



Ein Fall von Whataboutism?

Es ist nicht so, dass das Anlegen des Churchill-Mantels notwendigerweise ein glückliches Ergebnis garantiert – oder sogar eine fortgesetzte Unterstützung durch die USA. Erinnern wir uns zum Beispiel daran, dass Vizepräsident Lyndon Johnson bei einem Besuch in Saigon im Mai 1961 den südvietnamesischen Präsidenten Ngo Dinh Diem zum “Churchill Asiens” ernannte.

Leider bewahrte dieser hochtrabende Titel Diem nicht davor, etwas mehr als zwei Jahre später in einem von der CIA geförderten Staatsstreich gestürzt und ermordet zu werden. Die Komplizenschaft der USA bei der Ermordung von Südvietnams Churchill-Vertreter markierte einen entscheidenden Wendepunkt im Vietnamkrieg und verwandelte ein Ärgernis in ein regelrechtes Debakel. Das Verständnis für derartige Ironien mag erklären, warum Selenskyjs bevorzugter Anti-Nazi nicht Winston Churchill, sondern Charlie Chaplin ist.

Abgesehen davon ist die Verteidigung der Zivilisation eine ehrenwerte und notwendige Sache, die die Unterstützung eines jeden Amerikaners verdient. Der Knackpunkt liegt in der Frage, wie man eine so wichtige Aufgabe formulieren soll. Um es ganz klar zu sagen: Wer darf entscheiden, was sowohl ehrenwert als auch notwendig ist? In den Redaktionen des Atlantic und ähnlich russophoben Kreisen geht man natürlich uneingestandenermaßen davon aus, dass wir es sind, wobei mit “wir” der Westen und vor allem die Vereinigten Staaten gemeint sind.

Timothy Snyder, ein selbsternannter “Historiker politischer Gräueltaten”, der in Yale lehrt, schließt sich dieser These an. Kürzlich hat er 15 Gründe genannt, “warum die Welt einen ukrainischen Sieg braucht”. Diese 15 Gründe sind in der Tat sehr unterschiedlich. Ein ukrainischer Sieg, so Snyder, wird (1) “ein fortlaufendes Völkermordprojekt vereiteln”; (3) “eine Ära des Imperiums beenden”; und (6) “das Ansehen von Tyrannen schwächen”. Indem es China eine Lektion erteilt, wird es auch (#9) “die Gefahr eines großen Krieges in Asien beseitigen”. Für diejenigen, die sich um die Klimakrise sorgen, wird ein Sieg über Russland auch (#14) “die Abkehr von fossilen Brennstoffen beschleunigen”. Meine eigene Nr. 1 ist Snyders Nr. 13: Ein Sieg der Ukraine wird “die Lebensmittelversorgung sicherstellen und künftige Hungersnöte verhindern”.

Vereinfacht ausgedrückt, wird ein ukrainischer Sieg über Russland laut Snyder eine erlösende Wirkung auf so ziemlich jedes erdenkliche Thema haben und die globale Ordnung ebenso wie die Menschheit selbst verändern. Die Ukrainer, so schreibt er, “haben uns die Chance gegeben, dieses Jahrhundert umzukrempeln”. Ich möchte nochmals betonen, dass mich das “uns” stutzig macht.

Dass Professor Snyder und die Redakteure des Atlantic (und ähnlich streitlustiger Publikationen) sich so intensiv mit den Ereignissen in der Ukraine beschäftigen, ist verständlich genug. Schließlich ist der Krieg dort ein Horror. Und auch wenn Wladimir Putins Verbrechen weit hinter denen Hitlers zurückbleiben mögen – was auch immer seine bösartige Absicht gewesen sein mag, der standhafte ukrainische Widerstand hat den Völkermord mit Sicherheit vom Tisch gefegt -, so ist er doch eine Bedrohung ersten Ranges und seine rücksichtslose Aggression verdient es, zu scheitern.

Ob die ukrainische Tapferkeit in Verbindung mit fortschrittlichen westlichen Waffen jedoch mehr als nur eine vorübergehende Auswirkung auf die Weltgeschichte haben wird, halte ich für zweifelhaft. Zugegeben, in diesem Punkt bin ich vielleicht in der Minderheit. Putins Krieg hat nicht nur unermessliches Leid verursacht, sondern auch eine Flut von Übertreibungen ausgelöst, wofür die 15 Gründe von Professor Snyder nur ein Beispiel sind.

Als jemand, der nicht den Anspruch erhebt, ein “Historiker politischer Gräueltaten” zu sein – ich kann mich höchstens als “Student amerikanischer Torheiten” bezeichnen -, gehe ich davon aus, dass Russlands Einmarsch in der Ukraine ungefähr so viel bleibende Wirkung haben wird wie unser eigener Einmarsch in den Irak, dessen 20-jähriger Jahrestag sich nun nähert.

George W. Bush und seine Mitstreiter waren bis zum Äußersten gewagt und wollten den Lauf der Geschichte verändern. Mit der Invasion in ein fernes Land, das sie als kritisch für die nationale Sicherheit dieses Landes ansahen, wollten sie eine neue Ära amerikanischer globaler Dominanz einleiten (zu Propagandazwecken als “Befreiung” bezeichnet). Die erzielten Ergebnisse waren, gelinde gesagt, anders als erwartet.

Wie grotesk auch immer, Putins Ambitionen in der Ukraine erscheinen im Vergleich dazu fast bescheiden. Mit einer Invasion und einem Krieg der Wahl (der zu Propagandazwecken als antifaschistischer Kreuzzug bezeichnet wurde) versuchte er, die russische Vorherrschaft über ein Land wiederherzustellen, das der Kreml seit langem als wesentlich für seine Sicherheit betrachtet. Wir können mit Sicherheit sagen, dass die bisher erzielten Ergebnisse anders ausfielen als erwartet.

Als der russische Präsident 2022 in den Krieg zog, hatte er ebenso wenig eine Ahnung, worauf er sich einließ wie George W. Bush im Jahr 2003. Zugegeben, die beiden sind seltsame Bettgenossen, und man kann sich leicht vorstellen, dass jeder von ihnen Anstoß daran nimmt, mit dem anderen verglichen zu werden. Dennoch ist der Vergleich unausweichlich: In diesem Jahrhundert waren Putin und Bush de facto Kollaborateure bei der Verursachung von Unheil.

Manch einer mag mir vorwerfen, dass ich die Sünde des Whataboutism begehe, indem ich mit dem Finger in eine Richtung zeige, um die Ungerechtigkeit in einer anderen zu entschuldigen, aber das ist kaum meine Absicht. Man kann Putin nicht vom Haken lassen: Seine Handlungen sind die eines abscheulichen Verbrechers.



Ist die Zivilisation in Gefahr?

Aber wenn Putin ein Verbrecher ist, wie sollen wir dann diejenigen beurteilen, die den Irakkrieg konzipiert, verkauft, begonnen und gründlich verpfuscht haben? Ist nach 20 Jahren eine Art Verjährung eingetreten, so dass dieser Konflikt nicht mehr relevant ist? Ich habe den Eindruck, dass das nationale Sicherheitsestablishment heute stark dazu neigt, so zu tun, als hätte es den Irakkrieg (und auch den Afghanistankrieg) nie gegeben. Eine solche Übung in selektiver Erinnerung trägt dazu bei, die Behauptung zu untermauern, dass die Ukraine den Vereinigten Staaten wieder einmal die Hauptverantwortung für die Verteidigung der “Zivilisation” übertragen hat. Dass niemand sonst diese Rolle übernehmen kann, wird in Washington einfach als selbstverständlich angesehen.

Womit wir wieder beim Kern des Problems angelangt sind: Wie kommt es, dass dieser spezielle Konflikt die Zivilisation selbst gefährdet? Warum sollte die Rettung der Ukraine Vorrang vor der Rettung von Haiti oder dem Sudan haben? Warum sollte die Furcht vor einem Völkermord in der Ukraine wichtiger sein als der laufende Völkermord an den Rohingya in Myanmar? Warum sollte die Versorgung der Ukraine mit modernen Waffen eine nationale Priorität sein, während die Ausrüstung von El Paso, Texas, zur Bewältigung der Flut von Migranten ohne Papiere nur eine Randnotiz darstellt? Warum sorgen die von Russland getöteten Ukrainer für Schlagzeilen, während die von den mexikanischen Drogenkartellen zu verantwortenden Todesfälle – jährlich 100.000 Amerikaner durch eine Überdosis Drogen – als bloße Statistik behandelt werden?

Von den verschiedenen möglichen Antworten auf solche Fragen stechen drei hervor, die ein Nachdenken verdienen.

Die erste ist, dass “Zivilisation”, wie der Begriff im amerikanischen politischen Diskurs üblicherweise verwendet wird, nicht Orte wie Haiti oder den Sudan umfasst. Die Zivilisation stammt aus Europa und bleibt in Europa angesiedelt. Zivilisation impliziert westliche Kultur und Werte. Zumindest sind die Amerikaner – insbesondere die Mitglieder unserer Elite – darauf konditioniert worden, dies zu glauben. Und selbst in einem Zeitalter, das die Vielfalt feiert, hält sich dieser Glaube, wenn auch unterschwellig, hartnäckig.

Die russische Aggression ist deshalb so abscheulich, weil sie sich gegen Europäer richtet, deren Leben als wertvoller erachtet wird als das Leben derer, die in implizit weniger wichtigen Regionen der Welt leben. Dass eine solche Bewertung eine rassistische Dimension hat, versteht sich von selbst, auch wenn die US-Beamten diese Tatsache leugnen. Das Leben weißer Ukrainer ist einfach mehr wert als das Leben der nicht-weißen Bevölkerung Afrikas, Asiens oder Lateinamerikas.

Die zweite Antwort ist, dass die Darstellung des Ukraine-Krieges als Kampf zur Verteidigung der Zivilisation den Vereinigten Staaten eine perfekte Gelegenheit bietet, ihren Platz an der Spitze eben dieser Zivilisation zurückzuerobern. Nach jahrelanger Irrfahrt in der Wüste können die Vereinigten Staaten nun angeblich zu ihrer wahren Berufung zurückkehren.

Präsident Selenskyjs scharfsinnig formulierte Rede vor dem Kongress unterstrich diese Rückkehr. Indem er seine eigenen Truppen mit den G.I.s verglich, die in der Ardennenoffensive gekämpft hatten, und Präsident Franklin Roosevelt über die Unvermeidlichkeit des “absoluten Sieges” zitierte, war es, als ob Winston Churchill selbst im Kapitol wieder aufgetaucht wäre, um die Amerikaner für die Sache der Rechtschaffenheit zu gewinnen.

Es ist unnötig zu erwähnen, dass Zelensky den eindeutig unkirchlichen Bruch mit dieser Tradition, den die Präsidentschaft von Donald Trump bedeutet, übergangen hat. Er erwähnte auch nicht seinen eigenen Flirt mit Trump, bei dem er unter anderem versicherte, dass “Sie ein großer Lehrer für uns sind”.

“Amerika ist zurück”, erklärte Joe Biden in den ersten Wochen seiner Präsidentschaft mehrfach, und der ukrainische Präsident hat diese Behauptung nur zu gern wiederholt bestätigt, solange der Zustrom von Waffen und Munition zur Unterstützung seiner Streitkräfte anhält. Die katastrophalen Kriege dieses Landes nach dem 11. September 2001 haben Zweifel daran aufkommen lassen, ob die Vereinigten Staaten ihren Platz auf der richtigen Seite der Geschichte behalten haben. Mit Selenskyjs Zustimmung scheint die Beteiligung Washingtons an einem Stellvertreterkrieg – unser Schatz, das Blut eines anderen – diese Zweifel jedoch zu zerstreuen.

Ein letzter Faktor mag zu diesem Eifer beitragen, die Zivilisation selbst unter tödlicher Belagerung in der Ukraine zu sehen. Die Dämonisierung Russlands bietet eine bequeme Ausrede, um eine kritische Abrechnung mit der gegenwärtigen amerikanischen Version dieser Zivilisation aufzuschieben oder ganz zu vermeiden. Die Einstufung Russlands als De-facto-Feind der zivilisierten Welt hat die Dringlichkeit, unsere eigene Kultur und unsere eigenen Werte zu hinterfragen, effektiv gemindert.

Betrachten Sie es als eine umgekehrte Auffassung von Whataboutism. Die schockierende russische Brutalität und die gefühllose Missachtung ukrainischer Leben lenken von ähnlichen Qualitäten ab, die auf unseren eigenen Straßen nicht gerade ungewöhnlich sind.

Als ich mit der Arbeit an diesem Aufsatz begann, hatte die Regierung Biden gerade ihre Entscheidung bekannt gegeben, der Ukraine eine Handvoll der modernsten M-1 Abrams-Panzer des Landes zu liefern. In manchen Kreisen als “Game Changer” gefeiert, wird die Ankunft einer relativ kleinen Anzahl dieser Panzer in einigen Monaten oder später wahrscheinlich keinen entscheidenden Unterschied auf dem Schlachtfeld bewirken.

Dennoch hatte die Entscheidung eine unmittelbare Auswirkung: Sie bekräftigt das Engagement der USA, den Krieg in der Ukraine zu verlängern. Und wenn der Kredit für die Entsendung von Panzern aufgebraucht ist, werden die Redakteure des Atlantic, unterstützt von Professoren aus Yale, zweifellos auf F-16-Kampfjets und Langstreckenraketen drängen, die Präsident Selenskyj bereits angefordert hat.

Betrachten Sie all dies als ein Zeichen für das Amerika unserer Zeit. Unter dem Vorwand, das Jahrhundert umzukrempeln, unterstützen wir die Gewalt in fernen Ländern und weichen so den eigentlichen Herausforderungen aus, die in der Veränderung unserer eigenen Kultur bestehen. Wenn es darum geht, unsere eigene Demokratie zu rehabilitieren, werden uns leider auch alle Abrams-Panzer der Welt nicht retten. Übersetzt mit Deepl,com

Andrew Bacevich, ein regelmäßiger Gast bei TomDispatch, ist Präsident des Quincy Institute for Responsible Statecraft. Sein neuestes Buch ist The Age of Illusions: How America Squandered Its Cold War Victory.

