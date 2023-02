https://kurtnimmo.substack.com/p/paranoid-politics-and-weather-balloons?utm_source=post-email-title&publication_id=312109&post_id=101097235&isFreemail=true&utm_medium=email



Kurt Nimmo über Geopolitik



Zynische politische Manipulation wie immer.



Paranoide Politik und Wetterballons



von Kurt Nimmo

6. Februar 2023

Zunächst scheint es, dass ich mich in Bezug auf die Fähigkeit der US-Regierung, Chinas Wetterballon abzuschießen, geirrt habe. Allerdings gibt es hier einen ständigen Vorbehalt – nehmen Sie niemals für bare Münze, was die Regierung und ihre Propagandamedien “berichten”, insbesondere in Bezug auf fabrizierte Feinde.

https://www.youtube.com/watch?v=gX-k0xXSAmU



Das obige Video ist sehr interessant. Man sieht, wie die Rakete offenbar die Nutzlast trifft. Nun, da die Nutzlast in Stücke gesprengt wurde, gibt es keine Möglichkeit mehr, genau zu überprüfen, was der Zweck dieses Ballons war. Alles, was übrig blieb, ging ins Wasser.

Selbst wenn es der US-Marine gelingen sollte, dieses Wrack vom Meeresboden zu bergen, würde ich nicht glauben, was sie dazu sagen würden, wenn man die lange Geschichte der pathologischen Lügen der US-Regierung bedenkt.

Ich glaube nicht, dass dieses Ding ein Überwachungsballon war.

Die Frage ist, warum sollte China einen sich langsam bewegenden und leicht zu entdeckenden Ballon zur Überwachung einsetzen, wenn es neben der Jianbing-8-Konstellation von Überwachungssatelliten auch drei Yaogan-31-“Beobachtungs”-Satelliten hat? Kurz gesagt, China verfügt über die technischen Möglichkeiten, Überwachungssatelliten in die Umlaufbahn zu bringen. Dazu gehört auch der streng geheime Tongxin Jishu Shiyan-1, der sich in einer geostationären Umlaufbahn befindet.

Tatsächlich hat China eine große Anzahl von Militärsatelliten in der Umlaufbahn. Laut Business Standard “beschreibt Chinas Verteidigungsweißbuch von 2015 den Weltraum als eine militärische Domäne, und China hat derzeit mehr als 75 Militärsatelliten, die von der strategischen Unterstützungseinheit der Volksbefreiungsarmee betrieben werden.”

Nach Angaben der BBC,

weisen die Experten darauf hin, dass Ballons mit moderner Technologie wie Spionagekameras und Radarsensoren ausgestattet werden können und dass der Einsatz von Ballons für die Überwachung einige Vorteile hat – vor allem, dass er weniger kostspielig und einfacher zu realisieren ist als Drohnen oder Satelliten.

In der Tat sind sie leichter zu entdecken und abzuschießen.

Die US-Regierung behauptet – wie üblich ohne Beweise -, der Ballon habe Atomsilos in Montana überwacht. Das ist ein Haufen propagandistischer Unsinn.

Tatsache ist, dass wir nicht mit Sicherheit wissen, was der Zweck des Ballons war, und das werden wir auch nie erfahren. Die logische Annahme ist, dass es sich um einen Wetter- oder meteorologischen Forschungsballon handelte, der aufgrund der vorherrschenden Westwinde über das Gebiet der US-Regierung geflogen ist.

Laut dem “Sage from South Central”, Blue-Checker und Talk-Radio-Moderator Larry Elder, hatte der Ballon etwas mit Atombomben zu tun.

Der Washington Examiner, der dem “konservativen” Milliardär Philip Anschutz gehört (der mit dem von Neokonservativen verseuchten American Enterprise Institute verbunden ist), schiebt diese beängstigende Geschichte den größtenteils schlecht informierten und leicht verängstigten Amerikanern unter.

Hochgebirgsballons, wie der, den China diese Woche über Militärbasen in den Bergstaaten schweben ließ, gelten nach Angaben von Geheimdienstmitarbeitern als wichtige “Lieferplattform” für geheime Atomangriffe auf das amerikanische Stromnetz.

Ach ja, Geheimdienstler, dieselben Leute, die Amerika in den Irakkrieg gelogen haben, indem sie behaupteten, Saddam hätte Massenvernichtungswaffen und uns fälschlicherweise warnten, wir würden alle sterben, wenn wir nicht einmarschieren und 1,5 Millionen Iraker töten würden.

Als diese gefälschte Science-Fiction-Geschichte aufgedeckt wurde, wurde sie natürlich als “Versagen der Geheimdienste” abgetan, obwohl es sich in Wirklichkeit um eine Reihe von Lügen handelte, die von den pathologischen neokonservativen Lügnern des Bush-Regimes den gefügigen stenografischen Medien erzählt wurden.

Die EMP-“Bedrohung” wird von der American Leadership & Policy Foundation propagiert. Außerdem hat der Kongress eine EMP-Kommission “gemäß Titel XIV des Floyd D. Spence National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2001” eingerichtet.

“Chinas kürzlicher Ballonüberflug über die Vereinigten Staaten ist eindeutig ein provokativer und aggressiver Akt. Es handelte sich höchstwahrscheinlich um eine Art Probelauf, um den USA eine strategische Botschaft zu übermitteln. Wir dürfen das nicht als gegeben hinnehmen”, warnte Air Force Major David Stuckenberg in einem Stiftungsbericht von 2015.

“Seit dem Zweiten Weltkrieg war Nordamerika nicht mehr mit einer derartigen Bedrohung konfrontiert. Das Projekt FuGo in Japan benutzte Ballons, um Bomben auf den Passatwinden über den Pazifik zu den USA und Kanada zu treiben.”

Der Blue-Checker und ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses, der “ehrenwerte” Newt Gingrich, glaubt offenbar auch, dass die Kommunisten unsere Zivilisation zerstören wollen.

Newt unterlässt es, die offensichtliche Tatsache zu erwähnen, dass China dies nicht versuchen würde, weil es dazu führen würde, dass USG-Thermonukes China in ein radioaktives Ödland verwandeln würden. Die Neocons und ihre Neolib-Freunde halten Sie für dumm – und leider sind das viel zu viele Amerikaner.

Auch andere wiederholen diese paranoide Dummheit, um Zuschauer, Abonnenten und Kunden zu gewinnen, denn Angst verkauft sich gut:

Die von Hill eingebaute Abteilung für Kriegspropaganda ist subtiler. Hier ist zu beachten, dass der Ballon trotz des völligen Fehlens von Beweisen als Überwachungsgerät beschrieben wird.

Bill Clintons ehemaliger Verteidigungsminister und ehemaliger republikanischer Senator William Cohen hat sich hinter die zynische EMP-Farce gestellt, um Paranoia und Angst zu schüren. Oder vielleicht glaubt er diesen Unsinn auch noch, jetzt, wo er in seinem hohen Alter ist.

“Ich denke, wir hätten es getan, denn erstens müssen wir prüfen, ob der Ballon eine militärische oder sicherheitspolitische Bedrohung darstellt, und zweitens, ob wir Informationen aus ihm herausholen können, bevor wir ihn zerstören. Wir wussten zum Beispiel nicht, ob der Ballon außer Helium noch etwas anderes enthielt, das eine Gefahr für uns hätte darstellen können. Wissen wir, ob er irgendeine biologische Komponente enthält? Sie wollen also diese Fragen stellen.”

Zu spät, Bill. Die Überreste befinden sich auf dem Meeresgrund. Die Nutzlast wurde gezielt in die Luft gesprengt. Alles, was bleibt, sind Spekulationen, Panikmache und Gruselgeschichten über Lichtausfälle und Kannibalismus.

Mit anderen Worten: politische Manipulation wie üblich. Übersetzt mit Deepl.com

