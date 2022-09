German leader’s party calls for Ukraine ‘peace initiative’, rather than be reduced to role of weapons supplier — Sott.net German Chancellor Olaf Scholz’s government has pledged to support the government in Kiev with money and weapons no matter what, but some members of his own party are now calling for a peace initiative as well, Der Spiegel reported on Friday….

© Ronny Hartmann / picture alliance via Getty Images

Partei des deutschen Regierungschefs fordert “Friedensinitiative” für die Ukraine



Die SPD von Bundeskanzler Scholz fordert “intelligentere Lösungen” für die Ukraine-Krise



Führende deutsche Sozialdemokraten fordern eine “Friedensinitiative” für die Ukraine

Die Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz hat zugesagt, die Regierung in Kiew auf jeden Fall mit Geld und Waffen zu unterstützen. Doch nun fordern auch einige Mitglieder seiner eigenen Partei eine Friedensinitiative, berichtet der Spiegel am Freitag. Demnach sagten mehrere SPD-Parlamentarier bei einem Treffen in Dresden, ihre Partei müsse den Frieden und die Diplomatie fördern.

“Wir brauchen eine Friedensinitiative der SPD”, sagte Bernd Westphal, wirtschaftspolitischer Sprecher der Partei, bei dem Treffen und forderte “intelligentere Lösungen” als Krieg, der Leben und Infrastruktur zerstöre und alle ärmer mache.

“Die SPD ist die Friedenspartei und muss dafür Impulse geben”, sagte Westphal nach Angaben von Teilnehmern des Treffens, die mit dem Spiegel sprachen. Ähnlich äußerten sich auch die Bundestagskollegen Nina Scheer und Ralf Stegner. Deutschland solle sich politisch und diplomatisch engagieren und nicht nur auf die Rolle eines Waffenlieferanten reduziert werden, so Stegner.

Auch der französische Präsident Emmanuel Macron verteidigte am Donnerstag in einer Rede die Diplomatie und sagte seinen Diplomaten, niemand wolle, “dass die Türkei die einzige Weltmacht ist, die mit Russland spricht”. Seit der Eskalation des Konflikts in der Ukraine im Februar wird Macron von Kiew und östlichen EU-Mitgliedern für seine Telefonate mit dem Kreml heftig kritisiert.

Während bei der SPD-Sitzung in Dresden niemand den Friedensaufrufen widersprach, prangerte der Bundestagsabgeordnete Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, die Äußerungen seiner Kollegen später gegenüber dem Spiegel an.

“Es ist ja nicht so, dass es keine vielfältigen diplomatischen Bemühungen gegeben hätte”, sagte Roth und behauptete, die “psychologische Kriegsführung des russischen Präsidenten Wladimir Putin ziele genau auf unsere Ängste. Er will unsere Gesellschaften spalten und unsere Unterstützung für die Ukraine delegitimieren”.

Der russische Präsident wolle keinen Frieden, betonte Roth, deshalb würden SPD-Mitglieder, die sich dafür einsetzen, “wieder in seine Falle tappen”.

Anfang dieser Woche sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock – Mitglied der Grünen, einem Juniorpartner in Scholz’ Ampelkoalition – auf einer Konferenz in Prag, sie werde die Ukraine unterstützen, “egal, was meine deutschen Wähler denken”, selbst wenn diese in diesem Winter auf die Straße gehen, weil sie sich die explodierenden Energierechnungen nicht leisten können. Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter, Kommentar: Das ist eine ziemlich pathologische Aussage, eine, die Baerbock vielleicht noch bereuen wird.

Zufälligerweise ist in Prag gerade genau das passiert: Mehr als 70.000 Menschen protestieren in Prag gegen die tschechische Regierung, EU und NATO, verurteilen die grüne Agenda und die Sanktionen gegen Russland

