Bild: The investigation, known as the Pegasus Project, involved 80 journalists from 17 media outlets in 10 countries (AFP)

Pegasus: Amazon “schaltet Cloud-Infrastruktur ab”, die mit der israelischen NSO-Gruppe verbunden ist

Konten, die mit der Cyberspionage-Firma in Verbindung stehen, wurden Berichten zufolge im Zuge der Pegasus-Projekt-Untersuchung von Amazon Web Services entfernt

Von MEE und Agenturen



20. Juli 2021

Amazon Web Services, der Cloud-Dienst des US-Unternehmens, hat Infrastruktur und Konten abgeschaltet, die mit der israelischen NSO Group in Verbindung stehen, wie die US-Mediengruppe Vice berichtet, inmitten von Forderungen nach einem harten Durchgreifen gegen den Überwachungsanbieter.

Die Spyware der NSO Group wurde bei versuchten und erfolgreichen Hacks von Smartphones von Journalisten, Regierungsbeamten und Menschenrechtsaktivisten auf der ganzen Welt eingesetzt, so die am Sonntag veröffentlichten Informationen.

Der Bericht von Forbidden Stories, einer französischen NGO, basierte auf einer Untersuchung der durchgesickerten Daten in Zusammenarbeit mit Amnesty International und anderen Medienorganisationen.

Die NSO Group dementierte den Bericht und sagte, ihr Produkt sei nur für den Einsatz durch staatliche Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität bestimmt.

“Als wir von dieser Aktivität erfuhren, haben wir schnell gehandelt und die entsprechende Infrastruktur und Konten abgeschaltet”, sagte ein Amazon-Sprecher in einer Erklärung am Montag.

Amazon klärte gegenüber Reuters nicht sofort, ob die Konten mit der NSO-Gruppe in Verbindung standen.

Rund 50.000 Personen betroffen

Zu den Personen, die Berichten zufolge mit dem Pegasus-Softwareprogramm der NSO Group ins Visier genommen wurden, gehörten Hatice Cengiz, die Verlobte des ermordeten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi, Roula Khalaf, die im Libanon geborene Redakteurin der Zeitung Financial Times, und Hicham Mansouri, ein in Paris ansässiger marokkanischer Enthüllungsjournalist.

Die jüngsten Anschuldigungen über die weit verbreitete Nutzung von Pegasus durch Regierungskunden, zu denen Berichten zufolge Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Marokko gehören, folgen auf das Durchsickern einer Liste von Mobiltelefonnummern, die eine Liste von etwa 50.000 Personen zu sein scheint, auf die die Software abzielt.

Darunter befinden sich laut Forbidden Stories Staatsoberhäupter, Menschenrechtsaktivisten, politische Gegner, Anwälte, Diplomaten und Journalisten.

An der Untersuchung, die als Pegasus-Projekt bekannt ist, waren laut Forbidden Stories 80 Journalisten von 17 Medienunternehmen in 10 Ländern beteiligt.



Waffenexport

Die israelische Zeitung Haaretz berichtete, dass das Verteidigungsministerium des Landes am Montag sagte, dass Israel den Export von Cyber-Produkten “ausschließlich an staatliche Stellen, für den rechtmäßigen Gebrauch und nur für den Zweck der Verhinderung und Untersuchung von Verbrechen und Terrorismusbekämpfung” genehmigt.

“In Fällen, in denen exportierte Güter in Verletzung von Exportlizenzen oder Endverwendungszertifikaten verwendet werden, werden entsprechende Maßnahmen ergriffen”, sagte das Ministerium, ohne näher darauf einzugehen.

Früher am Montag sagte der israelische Gesundheitsminister Nitzan Horowitz, der Chef der Meretz-Partei und Mitglied des Sicherheitskabinetts des israelischen Premierministers Naftali Bennett, gegenüber Journalisten, dass er sich am Donnerstag mit Verteidigungsminister Benny Gantz treffen werde, um die Exporte der NSO Group zu besprechen.

Während einer im Fernsehen übertragenen Meretz-Fraktionssitzung forderte der Parlamentsabgeordnete Mossi Raz die Partei auf, zu verlangen, dass Israel die NSO-Exporte stoppt, die er mit “Waffenexporten verglich, die für nicht-demokratische Länder verboten sind”. Übersetzt mit Deepl.com

