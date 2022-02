Pelosi-Delegation in Israel wird für die Ermöglichung einer neuen Welle der Gewalt gegen Palästinenser kritisiert Von Michael Arria

Der Besuch der alten Dame brachte “Mord und Totschlag” und grünes Licht für die ethnische Säuberung Palästinas



Pelosi-Delegation in Israel wird für die Ermöglichung einer neuen Welle der Gewalt gegen Palästinenser kritisiert

Parlamentspräsidentin Pelosi führt diese Woche eine Delegation demokratischer Kongressmitglieder nach Israel, darunter die progressiven Abgeordneten Barbara Lee und Ro Khanna. Die US-Kampagne für Palästinenserrechte fordert die Politiker auf, die “Apartheid-Delegation” abzusagen.

Von Michael Arria

14. Februar 2022



Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi (D-CA), wird diese Woche eine Kongressdelegation von Demokraten nach Israel führen. Zu der Gruppe gehören die Reps. Adam Schiff (D-CA), Ted Deutch (D-FL), Barbara Lee (D-CA), Bill Keating (D-MA), Eric Swalwell (D-IA), Ro Khanna (D-CA) und Andy Kim (D-NJ). Sie werden am Mittwoch in einer offiziellen Zeremonie in der Knesset begrüßt.

Für Pelosi ist es die erste Reise in die Region seit 2020, und sie reist inmitten der zunehmenden Spannungen in Palästina. Am Sonntag verhaftete die israelische Polizei acht Menschen im besetzten Sheikh Jarrah, als sie gegen die Eröffnung eines angeblichen Parlamentsbüros des rechtsextremen Zionisten Itamar Ben-Gvir protestierten – ein Zelt, das er neben einem palästinensischen Haus aufgestellt hatte. “Die Bewohner von Sheikh Jarrah sehen sich in den letzten Stunden mit einer zunehmenden, koordinierten Anstrengung von Siedler- und Polizeigewalt konfrontiert”, twitterte der palästinensische Schriftsteller Mohammed El-Kurd.

Am selben Tag schoss ein israelischer Scharfschütze im besetzten Westjordanland dem 16-jährigen Mohammad Akram Ali Taher Abu Salah mit scharfer Munition in das Auge. Er wurde am nächsten Tag für tot erklärt. Nach Angaben von DCI-Palestine ist er das erste Kind, das in diesem Jahr von der IDF getötet wurde. 2021 war das tödlichste Jahr für palästinensische Kinder seit 2014.

Die US-Kampagne für Palästinensische Rechte (USCPR) hat eine Petition gegen die Kongressreise in Umlauf gebracht. “Mitten in Israels eskalierender ethnischer Säuberung des palästinensischen Volkes reisen [Nancy Pelosi und 7] Demokraten auf eine Delegation nach Israel”, heißt es in einem Twitter-Thread der Gruppe. “Bringen Sie Ihre Empörung darüber zum Ausdruck, dass diese #ApartheidDelegation und der Kongress einen Apartheidstaat normalisieren und ermöglichen.”

“Die #ApartheidDelegation überschreitet die internationale BDS-Streikpostenlinie, die vom palästinensischen Volk gefordert wird, und gibt grünes Licht für die israelische ethnische Säuberung”, heißt es weiter. “Und das genau zu dem Zeitpunkt, an dem dieses im Siedlerkolonialismus verwurzelte Apartheidsystem international aufgedeckt wird.”

Die BDS-Bewegung hat außerdem Regierungen und führende Politiker auf der ganzen Welt dazu aufgerufen, Israel für die jüngste Welle der Gewalt zu bestrafen. In ihrer Erklärung prangerte sie Aktionen in Ost-Jerusalem an, darunter auch das “Büro” von Itamar Ben-Gvir.

Gestern errichteten fanatische israelische Siedler unter der Führung eines faschistischen Parlamentsmitglieds ein Zelt auf einem Grundstück neben dem Haus der Familie Salem, der die Zwangsumsiedlung droht – ein Kriegsverbrechen nach internationalem Recht und ein unmenschlicher Akt der Apartheid. Die Siedler riefen daraufhin ihre üblichen islamfeindlichen Parolen und griffen die Bewohner von Sheikh Jarrah körperlich an. Die israelischen Streitkräfte gingen gewaltsam gegen Palästinenser vor, die gegen diese schwerwiegenden Ungerechtigkeiten protestierten, verletzten Dutzende und verhafteten mindestens 12, darunter viele Kinder.

Im Oktober traf Pelosi in Washington mit dem israelischen Außenminister Yair Lapid zusammen und brachte ihre anhaltende Unterstützung für das Land zum Ausdruck. “Israel war im Kongress der Vereinigten Staaten immer überparteilich, und das wird auch so bleiben”, sagte sie. “Für viele von uns ist [die Unterstützung Israels] in unserer DNA verankert. Für alle von uns ist sie zumindest überparteilich.”

Der Besuch der Gruppe findet nur zwei Wochen nach der Veröffentlichung eines bahnbrechenden Berichts von Amnesty International statt, in dem Israel der Apartheid gegen die Palästinenser beschuldigt und ein Ende des “Systems der Unterdrückung und Herrschaft” gefordert wird. Übersetzt mit Deepl.com

