Pentagon-Budget nähert sich 1 Billion Dollar, Gruppen sagen Biden: Genug von Brett Wilkins

Warum bleibt die Empörung gegen diese schrecklichen Forderungen mehr als “vornehm verhalten? Hat die Gehirnwäsche und Propaganda sich schon so tief in manche Hirne verankert? Warum gehen nicht Hunderttausende Menschen in Deutschland und weltweit demonstrieren, gegen diese Kriegshochrüstungen der Nato? Das sind im Gegensatz zu vielen anderen wichtige Gründe, die uns alle betreffen und treffen. Evelyn Hecht-Galinski



Verteidigungsausgaben Pistorius für schärferes NATO-Ziel Bei den Verteidigungsausgaben hinkt Deutschland dem Zwei-Prozent-Ziel der NATO hinterher. Trotzdem fordert Verteidigungsminister Pistorius nun eine Verschärfung des Ziels. Die Bundesregierung befinde sich dazu “in der Abstimmung”.

Verteidigungsminister Boris Pistorius unterstützt Forderungen von NATO-Partnern nach einer Verschärfung des Bündnisziels für die Höhe der Verteidigungsausgaben. Er teile die Einschätzung, dass Ausgaben in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) künftig die Untergrenze sein sollten, sagte der SPD-Politiker bei einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel.

“Sich allein dem Zwei-Prozent-Ziel annähern zu wollen, wird nicht reichen”, unterstrich er. Das müsse die Basis für alles Weitere sein. Pistorius spielte damit auf das aktuelle Ziel der NATO an. Dieses sieht vor, dass sich alle Bündnisstaaten bis 2024 dem Richtwert annähern, mindestens zwei Prozent ihres BIPs für Verteidigung auszugeben.(tagesschau.de)

As Pentagon Budget Nears $1 Trillion, Groups Tell Biden: Enough In response to reports that the Biden administration may propose the highest level of military spending in U.S.

Mitglieder der Friedensgruppe CodePink demonstrieren gegen Militärausgaben in Washington, D.C. auf diesem am 21. Dezember 2021 veröffentlichten Foto.

(Foto: CodePink)

“Wir lehnen es ab, unsere Dollars in veraltete Schiffe, defekte Flugzeuge oder rekordverdächtige CEO-Gehälter von Auftragnehmern zu stecken, während die Menschen im Alltag hungern, keine Unterkunft haben, eine angemessene Gesundheitsversorgung benötigen oder einen existenzsichernden Lohn suchen.”

Pentagon-Budget nähert sich 1 Billion Dollar, Gruppen sagen Biden: Genug

von Brett Wilkins

14. Februar 2023

Als Reaktion auf Berichte, wonach die Regierung Biden für das Haushaltsjahr 2024 die höchsten Militärausgaben in der Geschichte der USA vorschlagen könnte, forderte ein breites Spektrum von fast 60 Interessengruppen am Dienstag das Weiße Haus auf, “einen Teil unseres überdimensionierten Pentagon-Budgets umzuleiten, um den Bedürfnissen des amerikanischen Volkes besser gerecht zu werden.”

Letzte Woche sagte der Rechnungsprüfer des Pentagons, Michael McCord, gegenüber Politico, dass die Beamten “sehr nahe dran” seien, sich auf eine Gesamtzahl für den wahrscheinlich größten US-Militärhaushalt aller Zeiten zu einigen, den die Regierung Biden in ihren Haushaltsantrag für 2024 aufnehmen wird.

“Ich gehe davon aus, dass die Zahl höher sein wird als die, die der Kongress letztes Jahr bereitgestellt hat”, sagte McCord.

In einem Brief an Präsident Joe Biden schrieben 59 Gruppen aus den Bereichen Frieden, nationale Sicherheit, Klimagerechtigkeit, Rassengerechtigkeit, Glaube und Armutsbekämpfung, dass “wir den Status quo nicht verteidigen können und dürfen, wenn es um den Pentagon-Haushalt geht”.

“Wir können und dürfen den Status quo nicht verteidigen, wenn es um den Haushalt des Pentagons geht”.

“Der diesjährige Militärhaushalt – 858 Milliarden Dollar – ist der zweithöchste seit dem Zweiten Weltkrieg. Er ist 10-mal so hoch wie der Militärhaushalt Russlands und mehr als 2,5-mal so hoch wie der von China. Es ist größer als das der nächsten neun Länder zusammen”, so die Gruppen.

Der Brief fährt fort:

Etwa 452 Milliarden Dollar davon werden direkt in die Taschen der großen Rüstungskonzerne fließen. Der Kongress hat die von Ihrer Regierung beantragten Mittel um 45 Milliarden Dollar aufgestockt – ein Betrag, der höher ist als der gesamte Teil des Gesetzes zur Senkung der Inflation, der für Klimainvestitionen vorgesehen ist. Es wird nicht mehr viele Jahre dauern, bis unser Militärbudget die Marke von 1 Billion Dollar erreicht hat – eine erstaunliche Summe, wenn man bedenkt, dass das Pentagon noch nie in der Lage war, eine Rechnungsprüfung zu bestehen oder die Milliarden, die es bereits erhält, ordnungsgemäß zu verbuchen.

“Deshalb fordern wir Sie dringend auf, in diesem Jahr einen niedrigeren Militärhaushalt zu beantragen”, erklärten die Fraktionen. “Wir lehnen die jüngsten Forderungen nach einer Kürzung des gesamten Bundeshaushalts ab, weil wir mehr für die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse und die Bewältigung des Klimanotstands durch einen gerechten Übergang von fossilen Brennstoffen und die Unterstützung von Gemeinden an der Front der Klimakrise ausgeben können und sollten.

“Eine der vielen Möglichkeiten, wie wir dies erreichen können, besteht darin, weniger für den verschwenderischen Pentagon-Haushalt auszugeben”, heißt es in dem Schreiben. “Wir lehnen es ab, unsere Dollars in veraltete Schiffe, defekte Flugzeuge oder rekordverdächtige Gehälter von Auftragnehmern zu stecken, während die Menschen im Alltag hungern, keine Unterkunft haben, eine angemessene Gesundheitsversorgung benötigen oder einen existenzsichernden Lohn suchen.”

In einem kürzlich erschienenen Meinungsbeitrag sprach sich der pensionierte Oberstleutnant der Luftwaffe William J. Astore – ein selbsternanntes “Mitglied des militärisch-industriellen Komplexes” – für eine Halbierung des Pentagon-Budgets aus.

“Ist es nicht an der Zeit, das Pentagon zu zwingen, jedes Jahr ein Audit zu absolvieren – in den letzten fünf Jahren ist es gescheitert – oder seinen Haushalt noch stärker zu kürzen?”, fragte Astore, der sich in seinem Beitrag auf frühere Kritiker des militärisch-industriellen Komplexes berief, darunter der ehemalige Oberbefehlshaber der Alliierten im Zweiten Weltkrieg und Präsident Dwight D. Eisenhower und Generalmajor Smedley Butler.

“Ist es nicht an der Zeit, den Kongress wirklich dafür verantwortlich zu machen, immer mehr Krieg zu ermöglichen, indem man die Kriecher des Militärs abwählt?” fügte Astore hinzu. “Ist es nicht an der Zeit, wie die Gründer Amerikas zu erkennen, dass die Aufrechterhaltung eines riesigen Militärapparats den langsamen und sicheren Tod der Demokratie bedeutet?”

In einem Interview mit der CBS-Nachrichtensendung “The Takeout”, das letzte Woche ausgestrahlt wurde, sagte der ehemalige amtierende US-Verteidigungsminister Christopher C. Miller auch, dass der Militärhaushalt halbiert werden sollte.

“Wir haben ein ganzes Unternehmen geschaffen, das sich wirtschaftlich auf die Schaffung von Krisen konzentriert, um die unverschämt hohen Verteidigungsausgaben zu rechtfertigen”, sagte der ehemalige Oberst der U.S. Army Special Forces, der in den letzten Monaten der Trump-Administration 73 Tage lang im Dienst war, darunter auch während des Angriffs auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021.

“Ich denke, dass die ständige Behauptung, China sei die neue Bedrohung und wir würden eines Tages gegen sie in den Krieg ziehen, dem Vorsitzenden [Xi Jinping] und der Kommunistischen Partei Chinas in die Hände spielt”, so Miller weiter. Übersetzt mit Deepl.com

Brett Wilkins

Redakteur

Brett Wilkins ist ein Mitarbeiter von Common Dreams.

