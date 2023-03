Als ob diese Entscheidung allein im Pentagon gefällt wird…. Evelyn Hecht-Galinski

Nach Aussage des US-Verteidigungsstaatssekretärs Colin Kahl könnten sich die Kriegshandlungen in der Ukraine noch mehrere Jahre hinziehen. Er sagte dies bei einer Anhörung im US-Repräsentantenhaus, bei der es am Dienstag um die Bewilligung weiterer militärischer Unterstützung für die Ukraine ging.

Pentagon macht Vorhersage zur Dauer des Ukraine-Krieges

Der bewaffnete Konflikt in der Ukraine könne noch drei Jahre andauern, obwohl eine Vorhersage des Zeitrahmens schwierig sei. Das erklärte ein hochrangiger Pentagon-Beamter bei einer Anhörung im Capitol Hill. “Wir kennen den Verlauf des Konflikts nicht”, sagte US-Verteidigungsstaatssekretär Colin Kahl am Dienstag vor Mitgliedern des Ausschusses für Streitkräfte des Repräsentantenhauses. “Der Konflikt kann in sechs Monaten oder in zwei oder drei Jahren enden.”

Bei der Anhörung ging es um die militärische Unterstützung für die Ukraine. Die Regierung von Präsident Joe Biden hatte zugesagt, so lange Unterstützung zu gewähren, bis sich das Land behaupten könne. Einige Gesetzgeber betrachteten das als Blankoscheck für Kiew und kritisierten die Zusage unter Hinweis auf Korruptionsbedenken und die Kosten für die amerikanischen Steuerzahler.

Der Abgeordnete Ro Khanna, ein Demokrat aus Kalifornien, fragte Kahl, wie oft die Regierung Biden den Kongress noch bitten werde, die Geldbörse für die Ukraine zu öffnen und wie das Endspiel aussehen werde. Laut Antwort des Staatssekretärs liege es an Kiew zu entscheiden, “welche Friedensregelung” es zu akzeptieren bereit sei.

“Mit unserer Position stellen wir sicher, dass sie zu jedwedem Zeitpunkt aus einer Position der Stärke heraus in diese Gespräche eintreten”, erklärte er. Es stimmt, dass “die Ukraine weiterhin auf die Hilfe der USA angewiesen ist”, und das werde sich “für einige Zeit nicht ändern”, so Kahl. Er sagte, das Pentagon werde unabhängig von der Entwicklung der Lage auf dem Schlachtfeld Hilfe leisten.