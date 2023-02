Pentagon Wants To Return Special Ops Propagandists To Ukraine ❖ An article by The Washington Post titled ” Pentagon looks to restart top-secret programs in Ukraine ” contains some interesting information about what US special ops forces were doing in Ukraine in the lead-up to the Russian invasion last year, and what they are slated to be doing there in the future.

Pentagon will Propagandisten der Spezialeinheiten in die Ukraine zurückschicken

von Caitlin Johnstone

12. Februar 2023

Ein Artikel der Washington Post mit dem Titel “Pentagon will streng geheime Programme in der Ukraine wieder aufnehmen” enthält einige interessante Informationen darüber, was US-Spezialkräfte in der Ukraine im Vorfeld der russischen Invasion im vergangenen Jahr getan haben und was sie dort in Zukunft tun sollen.

“Das Pentagon drängt den Kongress, die Finanzierung von zwei streng geheimen Programmen in der Ukraine wieder aufzunehmen, die vor der russischen Invasion im vergangenen Jahr ausgesetzt wurden, wie aktuelle und ehemalige US-Beamte berichten”, schreibt Wesley Morgan von der Post. “Wenn das Programm genehmigt wird, könnten amerikanische Spezialeinheiten ukrainische Agenten einsetzen, um russische Militärbewegungen zu beobachten und Desinformationen zu bekämpfen.

Weiter unten im Artikel erfahren wir, um welche beiden streng geheimen Programme es sich im Einzelnen handelt. Bei dem einen wurden ukrainische Agenten von US-Kommandotruppen “auf heimliche Aufklärungsmissionen im Osten der Ukraine” geschickt, um Informationen über Russland zu sammeln. Das andere beinhaltete die geheime Verwaltung von Online-Propaganda, obwohl die Washington Post es natürlich nicht als solches bezeichnet.

“Wir hatten Leute, die die russische Propaganda auseinander nahmen und in Blogs die wahre Geschichte erzählten”, sagte eine Quelle, die als “eine Person aus der Gemeinschaft der Spezialeinheiten” beschrieben wurde.

US-Sondereinsatzkräfte, die “ukrainische Agenten beschäftigen”, um “die russische Propaganda auseinanderzunehmen” und “die wahre Geschichte in Blogs zu erzählen”, sind nichts anderes als US-Sondereinsatzkräfte, die US-Propaganda online verbreiten. Ob sie sich selbst als “die wahre Geschichte erzählen” oder “die russische Propaganda auseinandernehmen” sehen oder nicht, ändert nichts an der Tatsache, dass sie Propaganda der US-Regierung verbreiten. Eine Regierung, die Medien in Umlauf bringt, die ihre Informationsinteressen fördern, ist genau das, was staatliche Propaganda ist.

Der US-Regierung ist es theoretisch verboten, Propaganda direkt an die eigene Bevölkerung zu richten (obwohl selbst diese Grenze in den letzten Jahren durch Maßnahmen wie den Smith-Mundt Modernization Act und die Infiltration der Massenmedien und des Silicon Valley durch die US-Regierung bewusst ausgehöhlt wurde), aber nichts hindert sie daran, ausländische Einrichtungen zu finanzieren und anzuweisen, Propaganda im Internet zu verbreiten, das keine nationalen Grenzen kennt. Als sich die US-Propaganda noch auf alte Medien wie Radio Free Europe und Radio Free Asia der CIA beschränkte, konnte man behaupten, dass die Propaganda ausschließlich auf die Bevölkerung in den Ländern abzielte, in denen diese Medien ausgestrahlt wurden, aber Propaganda, die online verbreitet wird, sickert zwangsläufig überall hin, auch in die USA.

Die Washington Post erklärt, dass diese geheimen Programme vor der russischen Invasion im vergangenen Jahr eingestellt wurden, weil eine Bestimmung im NDAA-Gesetz von 2018, das ihre Finanzierung erlaubte, ihre Verwendung während eines “traditionellen bewaffneten Konflikts” verbietet. Ein Teil des Verkaufsargumentes gegenüber dem Kongress für die Wiederaufnahme dieser geheimen Operationen ist, dass es sich dabei um “das handelt, was das US-Militär als ‘nicht-kinetische’ – oder gewaltfreie – Missionen bezeichnet”, wozu die Verabreichung von Propaganda sicherlich zählen würde.

Wie wir vor kurzem erörtert haben, ist es sehr albern, dass es im US-Machtbündnis einen großen Vorstoß gibt, mehr Regierungspropaganda zu betreiben, um “russischer Propaganda entgegenzuwirken”, wenn die russische Propaganda keinen nennenswerten Einfluss in der westlichen Welt hat. Bevor RT abgeschaltet wurde, erreichte es gerade einmal 0,04 Prozent der gesamten Fernsehzuschauer in Großbritannien. Die viel gepriesene russische Wahlbeeinflussungskampagne auf Facebook hatte größtenteils nichts mit der Wahl zu tun und betraf laut Facebook “ungefähr 1 von 23.000 Inhalten”, während eine Untersuchung der New York University über das russische Trolling-Verhalten auf Twitter im Vorfeld der Wahl 2016 “keinen Hinweis auf eine bedeutsame Beziehung zwischen der Exposition gegenüber der russischen ausländischen Einflusskampagne und Veränderungen in den Einstellungen, der Polarisierung oder dem Wahlverhalten” ergab. Eine Studie der University of Adelaide fand heraus, dass trotz aller Warnungen vor russischen Bots und Trollen nach Russlands Einmarsch in der Ukraine die überwältigende Mehrheit des nicht authentischen Verhaltens auf Twitter in dieser Zeit antirussischer Natur war.

In Wirklichkeit hat dieser Vorstoß, den wir beobachten, immer mehr Energie in Propaganda, Zensur und andere Formen der Erzählkontrolle zu stecken, nichts damit zu tun, “die russische Propaganda auseinanderzunehmen”, sondern alles mit der Unterdrückung abweichender Meinungen. Das US-Imperium hat seine Propaganda und Zensur verzweifelt aufgestockt, weil der “Wettbewerb der Großmächte”, den es gegen Russland und China vorbereitet, einen Wirtschaftskrieg, massive Militärausgaben und nukleare Brinkmanship erfordern wird, denen niemand ohne viel Manipulation zustimmen würde. Niemand wird zustimmen, dass er wegen eines globalen Machtkampfes, der ihm nichts bringt, ärmer, kälter und unsicherer wird, es sei denn, diese Zustimmung wird aktiv herbeigeführt.

Das ist der Grund, warum sich die Medien in letzter Zeit so seltsam verhalten haben, warum es immer schwieriger wird, abweichende Stimmen im Internet zu finden, das ist der Zweck der neuen “Fact-Checking”-Industrie und anderer Formen der Erzählkontrolle, und das ist der Grund, warum das Pentagon vom Kongress Geld für seine Propagandaoperationen in der Ukraine haben will. Die Tatsache, dass der “Wettbewerb der Großmächte” des Imperiums zufällig zur gleichen Zeit stattfindet wie der weit verbreitete Zugang zum Internet, bedeutet, dass drastische Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Informationsdominanz des Imperiums zu sichern, damit es die Öffentlichkeit dazu bringen kann, bei dieser Agenda mitzuspielen. Je verzweifelter unsere Herrscher die unipolare Vorherrschaft auf dem Planeten sichern wollen, desto wichtiger wird die Kontrolle über das Narrativ. Übersetzt mit Deepl.com

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn euch dieser Beitrag also gefallen hat, solltet ihr in Erwägung ziehen, ihn mit anderen zu teilen, mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube zu folgen, etwas Geld in mein Trinkgeldkonto auf Ko-fi, Patreon oder Paypal zu werfen oder eine Ausgabe meines monatlichen Zines zu kaufen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, die dich per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …