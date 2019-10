Permanent Record Von Edward Snowden S. Fischer Verlage

Es ist dem S.Fischer Verlag zu danken, die Geschichte es Whistleblowers Edward Snowden in deutsch veröffentlicht zu haben. Edward Snowden ist für mich ein Vorbild an Mut und selbstlosen Einsatz für Aufrichtigkeit, gegen alle Widerstände, . Es wäre an der Zeit,dass er endlich Asyl in Deutschland erhält und für seine Verdienste geehrt wird. Schließlich kommt uns sein Wissen allen zugute. Edward Snowdon riskierte alles. um das geheime System der weltweiten Massenüberwachung durch die US-Regierung aufzudecken.



Edward Snowden riskierte alles, um das System der Massenüberwachung durch die US-Regierung aufzudecken. Jetzt erzählt er seine Geschichte.

»Mein Name ist Edward Snowden. Sie halten dieses Buch in Händen, weil ich etwas getan habe, das für einen Mann in meiner Position sehr gefährlich ist: Ich habe beschlossen, die Wahrheit zu sagen.«

Mit 29 Jahren schockiert Edward Snowden die Welt: Als Datenspezialist und Geheimnisträger für NSA und CIA deckt er auf, dass die US-Regierung heimlich das Ziel verfolgt, jeden Anruf, jede SMS und jede E-Mail zu überwachen. Das Ergebnis wäre ein nie dagewesenes System der Massenüberwachung, mit dem das Privatleben jeder einzelnen Person auf der Welt durchleuchtet werden kann. Edward Snowden trifft eine folgenschwere Entscheidung: Er macht die geheimen Pläne öffentlich. Damit gibt er sein ganzes bisheriges Leben auf. Er weiß, dass er seine Familie, sein Heimatland und die Frau, die er liebt, vielleicht nie wiedersehen wird.

Ein junger Mann, der im Netz aufgewachsen ist. Der zum Spion wird, zum Whistleblower und schließlich zum Gewissen des Internets. Jetzt erzählt Edward Snowden seine Geschichte selbst. Dieses Buch bringt den wichtigsten Konflikt unserer Zeit auf den Punkt: Was akzeptieren wir – und wo müssen wir anfangen Widerstand zu leisten?

--

