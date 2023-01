Peru’s Natural Resources: CIA-Linked US Ambassador Meets With Mining and Energy Ministers to Talk ‘Investments’ – scheerpost.com Peru has large reserves of copper, gold, zinc, silver, lead, iron, and natural gas. After a coup overthrew left-wing President Pedro Castillo, the US ambassador, CIA veteran Lisa Kenna, met with mining and energy ministers to discuss “investments”. Europe is importing Peruvian LNG to replace Russian energy.

CIA-Veteranin und US-Botschafterin in Peru, Lisa Kenna, mit dem Bergbauminister des Landes, am 18. Januar 2023

Peru verfügt über große Reserven an Kupfer, Gold, Zink, Silber, Blei, Eisen und Erdgas. Nachdem der linke Präsident Pedro Castillo durch einen Staatsstreich gestürzt wurde, traf sich die US-Botschafterin, die CIA-Veteranin Lisa Kenna, mit Bergbau- und Energieministern, um über “Investitionen” zu sprechen. Europa importiert peruanisches Flüssigerdgas, um russische Energie zu ersetzen.





Perus natürliche Ressourcen: CIA-naher US-Botschafter trifft sich mit Bergbau- und Energieministern, um über “Investitionen” zu sprechen

Von Ben Norton / Geopolitischer Wirtschaftsbericht

22. Januar 2023

Die US-Botschafterin in Peru, Lisa Kenna, ist eine CIA-Veteranin, die im Dezember 2022 einen parlamentarischen Putsch unterstützte, der den demokratisch gewählten linken Präsidenten des südamerikanischen Landes, Pedro Castillo, stürzte.

Castillo wurde daraufhin ohne ordentliches Verfahren für 18 Monate inhaftiert, was in ganz Peru massive Proteste auslöste. Die nicht gewählte Regierung reagierte darauf mit extremer Gewalt und tötete in etwas mehr als einem Monat etwa 50 Demonstranten.

Einen Tag vor dem Staatsstreich vom 7. Dezember traf sich der ehemalige CIA-Offizier und heutige US-Botschafter mit dem peruanischen Verteidigungsminister, der daraufhin das mächtige Militär des Landes anwies, sich gegen Präsident Castillo zu wenden.

Seitdem war Kenna sehr fleißig und traf sich regelmäßig mit Spitzenbeamten der peruanischen Putschregierung, darunter die nicht gewählte Präsidentin Dina Boluarte und ihre Minister.

Am 18. Januar traf der US-Botschafter mit dem peruanischen Minister für Energie und Bergbau sowie dem stellvertretenden Minister für Kohlenwasserstoffe und dem stellvertretenden Minister für Bergbau zusammen.

Das peruanische Energie- und Bergbauministerium prahlte damit, dass sie “Investitionsmöglichkeiten” und Pläne zur “Entwicklung” und “Ausweitung” der mineralgewinnenden Industrien erörterten.

Peru ist ein Land, das reich an natürlichen Ressourcen ist, insbesondere an Mineralien. Die spanischen Kolonialisten beuteten die beträchtlichen Silber- und Goldreserven des südamerikanischen Landes aus, und heute betrachten transnationale Unternehmen das Land als äußerst profitablen Rohstoffumschlagplatz.

Als einer der größten Produzenten von Kupfer, Blei, Zink, Zinn, Silber und Gold hängt die peruanische Wirtschaft stark vom Bergbausektor ab, der mehr als die Hälfte der gesamten nationalen Exporte und über 10 % des BIP ausmacht.

Die drei größten transnationalen Bergbaukonzerne der Welt – BHP, Rio Tinto und Glencore – sind in Peru stark investiert, ebenso wie andere bekannte Unternehmen aus Kanada, Brasilien, der Schweiz, Großbritannien, den USA, Japan und Australien.

Peru ist der zweitgrößte Kupferproduzent der Welt (nach dem Nachbarland Chile), was bedeutet, dass das Land bei der weltweiten Umstellung auf erneuerbare Energietechnologien zunehmend an Bedeutung gewinnen wird.

Der US-Investmentbankriese Goldman Sachs stellte 2022 fest, dass “Kupfer das neue Öl ist” und schrieb: “Die entscheidende Rolle, die Kupfer bei der Erreichung der Pariser Klimaziele spielen wird, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden… Als kostengünstigstes leitfähiges Material steht Kupfer im Zentrum der Erfassung, Speicherung und des Transports dieser neuen Energiequellen”.

Peru ist auch ein bedeutender Produzent von Flüssigerdgas (LNG). Die LNG-Exporte des Landes werden größtenteils von ausländischen Unternehmen wie Shell abgewickelt.

Europa wurde 2022 zum wichtigsten Importeur von peruanischem LNG, nachdem die Europäische Union wegen des Stellvertreterkriegs in der Ukraine russische Energie boykottiert hatte.

Die natürlichen Ressourcen sind zwar nicht der einzige Grund für diese Umstürze in Lateinamerika, aber ein wichtiger Faktor.

Nach dem gewaltsamen Putsch in Perus rohstoffreichem Nachbarland Bolivien im Jahr 2019 schrieb ein Kritiker dem Milliardär Elon Musk auf Twitter: “Wissen Sie, was nicht im besten Interesse der Menschen war? Die US-Regierung, die einen Putsch gegen Evo Morales in Bolivien organisiert, damit Sie dort das Lithium bekommen können”.

Musk antwortete: “Wir putschen, wen immer wir wollen! Finde dich damit ab”.

Perus Präsident Castillo: “Wir wollen, dass unsere natürlichen Ressourcen direkt der Bevölkerung zugute kommen

Als er 2021 für das Amt kandidierte, hatte der linke Präsidentschaftskandidat Pedro Castillo die Notwendigkeit, die Kontrolle über die natürlichen Ressourcen Perus durch das Volk wiederherzustellen, zu einem der zentralen Themen seiner Kampagne gemacht.

Er verurteilte ausländische Unternehmen für die “Ausplünderung” des Landes und forderte, Verträge neu auszuhandeln, um sicherzustellen, dass 70 % aller Einnahmen aus dem Bergbau an den Staat gehen, um Sozialprogramme zu finanzieren.

Wenige Wochen vor den Präsidentschaftswahlen sagte Castillo: “Um es klar zu sagen: Diese Jahrzehnte des Verrats, der Korruption und des Zynismus sind die Symptome dieses neoliberalen Systems, das sich ausschließlich der Ausbeutung unseres Volkes und unserer natürlichen Ressourcen zugunsten einiger weniger Schurken verschrieben hat”.

Bei seinem Amtsantritt war Castillo in seinen politischen Möglichkeiten sehr eingeschränkt. Die rechte Opposition hatte eine Mehrheit im Kongress und war wild entschlossen, ihn zu destabilisieren und schließlich durch eine “Vakanz” des Präsidentenamtes abzusetzen. Sie nutzten die peruanische Legislative und die stark politisierte und korrupte Justiz, um Castillo im Rahmen einer systematischen Verfolgungs- und Strafverfolgungskampagne ständig anzugreifen.

Doch Castillo tat, was er konnte. Der Präsident kündigte eine “zweite Agrarreform” an und erklärte: “Wir retten die Ressourcen des Landes für alle Peruaner”. Er erläuterte sein Ziel: “Wir wollen, dass unsere natürlichen Ressourcen direkt dem Volk zugute kommen”.

Castillos Regierung schmiedete Pläne mit dem linksgerichteten Präsidenten Gustavo Petro im benachbarten Kolumbien, um die Gasinfrastruktur in Peru auszubauen und die interne Nutzung zu erweitern.

Dies war Teil von Castillos fortschrittlichem Wirtschaftsmodell der importsubstituierenden Industrialisierung, das darauf abzielte, die einheimische Industrie zu fördern und den Binnenkonsum anzukurbeln, damit Peru nicht ausschließlich von Exporten mit geringer Wertschöpfung abhängig war.

Unmittelbar nach dem Sturz Castillos kehrte das peruanische Putschregime jedoch zum neoliberalen Wirtschaftsmodell des Washington Consensus zurück und räumte ausländischen Unternehmensinvestitionen Vorrang vor der internen Entwicklung ein.

Das Energie- und Bergbauministerium twitterte am 18. Januar, es habe gerade einen “hochrangigen institutionellen Dialog zwischen Peru und den Vereinigten Staaten geführt, bei dem Themen der Entwicklung des Bergbausektors behandelt wurden”.

US-Botschafter Kenna traf sich mit dem peruanischen Minister für Energie und Bergbau, Óscar Vera Gargurevich, dem Vizeminister für Kohlenwasserstoffe, Enrique Bisetti Solari, und dem Vizeminister für Bergbau, Jaime Chávez Riva.

Das Ministerium teilte mit, man habe “Themen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Erdgases, Investitionen in den Bergbau und die Entwicklung erneuerbarer Energien in unserem Land” erörtert.

Das Ministerium fügte hinzu, dass “Minister Vera für die Unterstützung der nordamerikanischen Regierung in Bergbau- und Energiefragen dankbar war und den Willen der nationalen Regierung bekräftigte, deren Priorität der Ausbau des Erdgases, die Energiesicherheit und die Entwicklung der Petrochemie im Süden des Landes ist”.

Bergbau dominiert die peruanische Wirtschaft

Die peruanische Regierung selbst hat öffentlich erklärt, dass die Wirtschaft des Landes stark vom Bergbau und dem Export von Mineralien wie Kupfer, Zink, Gold, Silber, Blei, Eisen und Molybdän abhängt.

Zu den wichtigsten Exportgütern Perus im Jahr 2022 gehörten Kupfer, Gold und Flüssigerdgas (LNG).

Auf den Bergbausektor entfielen 58,7 % aller peruanischen Exporte, davon 57,1 % Metalle und 1,6 % Nichtmetalle, wie aus den jüngsten öffentlich zugänglichen Statistiken von Januar bis Oktober 2022 hervorgeht.

Kupfer, Gold, Zink und Eisen machten 88,4% des Gesamtwertes der peruanischen Mineralienexporte und 51,9% des Wertes aller Exporte des Landes aus.

Im Jahr 2022 war der größte Unternehmensinvestor im peruanischen Bergbausektor das in Großbritannien ansässige Unternehmen Anglo American.

Der zweitgrößte Investor war die Compañía Minera Antamina S.A., ein lokales Unternehmen, das sich mehrheitlich im Besitz von australischen und Schweizer Bergbaugiganten befindet. Der dritte Investor war die US-mexikanische Southern Copper Corporation.

Örtliche Gemeinden in dem südamerikanischen Land, insbesondere solche indigener Herkunft, protestieren seit langem gegen die Bergbauunternehmen, die ihre Umwelt zerstören.

Diese ländlichen Gemeinden waren die Basis für die Unterstützung von Präsident Castillo. Seit dem Staatsstreich haben sie massive Proteste organisiert und fordern seine Freilassung, die Abhaltung von Neuwahlen und die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung, die die derzeitige, von der früheren, von den USA unterstützten rechtsextremen Diktatur von Alberto Fujimori geerbte Verfassung ersetzen soll.

Europa wird nach dem Boykott russischer Energie zum wichtigsten Importeur von peruanischem Flüssigerdgas

Nach Mineralien ist Erdgas – genauer gesagt Flüssigerdgas (LNG) – Perus zweitwichtigstes Exportgut.

Der peruanische Gassektor erlebte 2022 einen enormen Boom: Die LNG-Exporte stiegen in den ersten acht Monaten des Jahres um 85 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021.

Einer der Hauptgründe für diesen Aufschwung war die sprunghaft angestiegene Nachfrage Europas nach Gas.

Vor 2022 war der größte Teil des peruanischen Flüssiggases nach Asien (vor allem nach Japan, Südkorea und China) gegangen. Als jedoch die Spannungen zwischen der NATO und Russland Ende 2021 und Anfang 2022 eskalierten und die EU einen Boykott russischer Energie anstrebte, änderte sich dies drastisch.

Der überwiegende Teil der peruanischen LNG-Exporte ging 2022 nach Europa, vor allem nach Großbritannien und Spanien.

In Monaten wie April, Mai und August gingen nach Angaben des staatlichen Unternehmens Perúpetro alle peruanischen LNG-Exporte nach Europa.

Perus LNG-Exporte werden von einem Konsortium ausländischer Unternehmen überwacht, darunter die britische Shell, die US-amerikanische Hunt Oil Company, die japanische Marubeni Corporation und die südkoreanische SK Group.

Obwohl Peru im Vergleich zu den Vereinigten Staaten, die sich im Jahr 2022 schnell als weltgrößter LNG-Exporteur etabliert haben, nur eine relativ geringe Menge an LNG exportiert, ist das südamerikanische Land ein wichtiger Energiepartner für Europa geworden.

In seinem Bestreben, den Handel mit Russland zu reduzieren, hat Spanien seine LNG-Importe aus Nord- und Südamerika – einschließlich der USA, Peru und Trinidad und Tobago – im Jahr 2022 um 77,4 % erhöht. (Spanien hat seine Einfuhren von US-amerikanischem LNG im Jahr 2022 sogar um 93,4 % erhöht).

Ironischerweise hat Spanien mit seiner Zusage, russisches Öl zu boykottieren, auch seine Einfuhren des teureren russischen Flüssiggases bis 2022 um 37 % gesteigert.

Gleichzeitig ist der Preis für Erdgas von Anfang 2021 bis Mitte 2022 um 700 % in die Höhe geschnellt.

Transnationale Konzerne scheffeln Gewinne im peruanischen Bergbau

Ausländische Unternehmen haben im peruanischen Bergbausektor einen Reibach gemacht.

In Werbematerialien, die auf mehr ausländische Investitionen drängen, rühmt sich die peruanische Regierung, dass die drei größten Bergbauunternehmen der Welt im Land tätig sind: BHP Group aus Australien, Rio Tinto aus Großbritannien und Australien und Glencore aus der Schweiz.

Das Ministerium für Energie und Bergbau schrieb 2018 mit Stolz: “Die weltweit wichtigsten Unternehmen des Bergbausektors investieren in unserem Land. Aufgrund unserer Mineralienvorkommen ist Peru ein Markt, der von diesen Unternehmen immer in Betracht gezogen wird, wenn sie über ihre Investitionsbudgets für Exploration und Abbau entscheiden”.

Viele lokale Bergbauunternehmen in Peru befinden sich im Besitz ausländischer Konzerne.

Der zweitgrößte Investor im peruanischen Bergbau, die Compañía Minera Antamina (Antamina Mining Company auf Englisch), gehörte 2018 zu 33,75 % BHP, zu weiteren 33,75 % Glencore, zu 22,5 % dem kanadischen Unternehmen Teck Resources und zu 10 % dem japanischen Unternehmen Mitsubishi.

Die Compañía Minera Antamina ist in Perus westlicher Region Áncash tätig und war 2018 für etwa ein Fünftel der nationalen Kupferproduktion und 15 % der nationalen Silberproduktion verantwortlich.

Aus Peru stammten 2017 20 % der weltweiten Kupferproduktion von BHP sowie 50 % der weltweiten Silberproduktion und 100 % der weltweiten Zinkproduktion.

Der britisch-australische Konzern Rio Tinto leitet das Bergbauprojekt La Granja in der nordwestlichen Region Cajamarca. Peru war 2017 die Quelle von 15 % der weltweiten Kupferproduktion von Rio Tinto.

Zu den anderen großen transnationalen Unternehmen, die im peruanischen Bergbausektor tätig sind, gehören das US-Unternehmen Freeport-McMoRan und die mexikanische Southern Copper Corporation, die beide ihren Sitz in Phoenix, Arizona, haben, sowie das kanadische Unternehmen Barrick Gold.

Dies sind jedoch nur die bestehenden Bergbaubetriebe. Ausländische Unternehmen investieren auch stark in die Erkundung neuer Projekte.

Laut einem Bericht des Ministeriums für Energie und Bergbau aus dem Jahr 2022 sind Kanada, Brasilien, die Schweiz, Großbritannien, die USA, Japan und Australien die wichtigsten ausländischen Länder, deren Unternehmen in die Bergbauexploration in Peru investieren.

In Peru ansässige Unternehmen sind für 37,8 % der Investitionen in die Exploration verantwortlich, aber diese Zahl kann irreführend sein, da viele dieser Unternehmen im Besitz von viel größeren transnationalen Konzernen sind.

Im Jahr 2022 entfielen 43,4 % der Explorationsinvestitionen auf die Suche nach Gold, 36,1 % auf Kupfer, 11,2 % auf Zink, 8,3 % auf Silber und 1 % auf Zinn.

Bergbauexplorationsprojekte finden im gesamten Westen Perus statt.

In vielen dieser Regionen, die unterentwickelt sind und unter einer hohen Armutsrate leiden, gab es große Proteste gegen das von den USA unterstützte Putschregime und zur Unterstützung von Castillo. Übersetzt mit Deepl.com

Benjamin Norton

Ben Norton ist Journalist, Schriftsteller und Filmemacher. Er ist der Gründer und Herausgeber von Multipolarista und lebt in Lateinamerika.

