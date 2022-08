http://www.informationclearinghouse.info/57164.htm



Präsidenten töten, weil sie es können

Von Andrew P. Napolitano

04. August 2022: Information Clearing House — Was wäre, wenn der Zweck der Überweisung von fast 60 Milliarden Dollar an Bargeld und Militärhilfe an die Ukraine darin besteht, den Krieg zu verlängern, den die Ukraine nur gewinnen kann, wenn amerikanische Truppen beteiligt werden? Was ist, wenn die Regierung der Ukraine in sechs Monaten mehr geliehene Bundesdollars zur Verfügung stellt als der gesamte Jahreshaushalt der Ukraine? Was ist, wenn die Regierung amerikanische Truppen in diesem Krieg haben will, um die amerikanischen Wähler von dem desolaten wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Chaos abzulenken, zu dem Amerika geworden ist?

Was ist, wenn amerikanische Truppen heute in der Ukraine vor Ort sind? Was ist, wenn sie keine Uniform tragen, so dass die Regierung glaubhaft leugnen kann, wenn sie gefragt wird, ob dort Truppen kämpfen? Was ist, wenn Truppen, die keine Uniform tragen und gefangen genommen werden, kurzerhand als Spione hingerichtet werden können? Was ist, wenn es die Regierung nicht kümmert?

Was ist, wenn Regierungen den Krieg lieben? Was ist, wenn der Krieg die Gesundheit des Staates ist? Was, wenn der Krieg ein Vorwand ist, um Steuern zu erhöhen, Patriotismus zu fordern, bürgerliche Freiheiten zu beschneiden und die Loyalität von Leuten einzufordern, die in Ruhe gelassen werden wollen? Was, wenn der Krieg die Kultur Amerikas von der Freiheit zur Gewalt umwandelt? Was ist, wenn die wahre Natur der Regierung ein Gewaltmonopol in einem bestimmten geografischen Gebiet ist? Was ist, wenn der Krieg der Regierung erlaubt, mehr Gewalt im In- und Ausland auszuüben?

Was wäre, wenn der Krieg der Vorwand dafür war, dass Abraham Lincoln mehr als 3.000 Journalisten, die ihm kritisch gegenüberstanden, ohne Gerichtsverfahren verhaften ließ? Was wäre, wenn der Krieg der Vorwand für Woodrow Wilson gewesen wäre, Studenten aus Princeton, die vor den Einberufungsbüros die Unabhängigkeitserklärung laut vorlasen, ohne Gerichtsverfahren zu verhaften? Was, wenn der Krieg die Rechtfertigung dafür war, dass Franklin Roosevelt 120.000 japanische Amerikaner ohne Gerichtsverfahren in ein mit Stacheldraht umzäuntes Lager in der Wüste von Utah sperrte, das sie nicht verlassen konnten, während ihre Häuser und Geschäfte zerstört wurden?

Was ist, wenn die Regierung die Wehrpflicht wieder einführt? Was, wenn die Wehrpflicht durch den 13. Verfassungszusatz verboten wird, der die Sklaverei verbietet? Was ist, wenn Sklaverei eine von der Regierung erzwungene Kontrolle des individuellen Willens ist? Was ist, wenn die Wehrpflicht Sklaverei ist? Was wäre, wenn die Regierung es vorziehen würde, junge Menschen zu versklaven, sie für niedrige Zwangslöhne arbeiten zu lassen und sie dann zu schicken, um ihre russischen oder iranischen Kollegen zu töten?

Was ist, wenn Präsidenten gerne töten? Was, wenn der größte Massenmord – gemessen an der Zahl der Toten pro Sekunde – in der Weltgeschichte von Harry Truman verursacht wurde, als er den Abwurf einer Atombombe auf eine katholische Kathedrale in Japan anordnete, nur wenige Tage bevor Japan im Zweiten Weltkrieg kapitulieren sollte?

Was wäre, wenn Lyndon Johnson den Nicht-Zwischenfall im Golf von Tonkin erfunden hätte, damit der Kongress seinen sinnlosen, unrechtmäßigen und unmoralischen Krieg in Vietnam unterstützt? Was wäre, wenn Richard Nixon gewusst hätte, dass der Zwischenfall im Golf von Tonkin nie stattgefunden hat, und er trotzdem die Tötung von Tausenden von Kambodschanern und Vietnamesen angeordnet hätte?

Was wäre, wenn George H.W. Bush Tausende von Unschuldigen getötet hätte, um Kuwait vom Irak zu “befreien”? Was wäre, wenn es kein vorstellbares, nachvollziehbares amerikanisches Interesse gäbe, dem diese Tötungen dienen würden?

Was wäre, wenn George W. Bush den Tod Hunderttausender unschuldiger Afghanen durch die fahrlässige Blindheit seiner eigenen Regierung am 11. September verursacht hätte? Was wäre, wenn er den Tod von Hunderttausenden von Irakern verursacht hätte, weil Saddam versucht hat, meinen Vater zu töten”? Was wäre, wenn Barack Obama Drohnen eingesetzt hätte, um Amerikaner im Jemen zu töten, die keines Verbrechens angeklagt waren, die sich nie an einer Gewalttat beteiligt hatten und die friedlich in einem Straßencafé saßen, als sie ermordet wurden?

Was wäre, wenn Donald Trump die CIA anweisen würde, einen iranischen General zu ermorden, der auf dem Weg zum Mittagessen mit einem irakischen General im Irak war? Was wäre, wenn es keine strafrechtlichen Anklagen gegen den iranischen General gäbe? Was wäre, wenn sich die USA nicht im Krieg mit dem Iran befänden?

Was wäre, wenn Präsident Biden Drohnen eingesetzt hätte, um einen 71-jährigen Geistlichen zu töten, der wegen der Anschläge vom 11. September weder angeklagt noch verurteilt worden war? Was wäre, wenn die Regierung Angst gehabt hätte, den Geistlichen zu verhaften und vor Gericht zu stellen? Was wäre, wenn die Regierung noch nie jemanden wegen der Anschläge vom 11. September vor Gericht gestellt hat? Was ist, wenn das Letzte, was die Regierung will, ein Schwurgerichtsverfahren darüber ist, wer 9/11 verursacht hat?

Was, wenn Mr. Bidens Drohnentötung dazu diente, Patriotismus zu fördern, republikanische Kritiker zu neutralisieren, indem man ihnen gab, was sie wollten, und das Thema von der galoppierenden Inflation auf geheime Regierungstötungen zu lenken?

Was, wenn die Regierung nur dann rechtmäßig töten darf, wenn der Kongress eine Kriegserklärung verabschiedet hat oder wenn ein Angriff auf die USA unmittelbar bevorsteht, wie am Morgen des 11. Septembers und am 7. Dezember 1941? Was wäre, wenn die Regierung am 11. September am Schalter geschlafen hätte und mehr als bereit gewesen wäre, eine Million Unschuldige in Afghanistan und im Irak zu töten, um die öffentliche Aufmerksamkeit von ihrem Versagen am 11. September abzulenken?

Was wäre, wenn die Regierung am 7. Dezember 1941 im Stillen frohlockte, weil sie die Japaner erfolgreich dazu gebracht hatte, Pearl Harbor anzugreifen, und mehr als bereit war, das Leben von 2.400 Matrosen zu opfern, um die Einstellung der Amerikaner zu ändern, damit sie den Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg unterstützen würden? Was wäre, wenn es funktioniert hätte?

Was wäre, wenn die letzte Kriegserklärung des Kongresses gegen Japan, Deutschland und Italien im Dezember 1941 erfolgte? Was wäre, wenn alle präsidialen Tötungen seit dem Zweiten Weltkrieg verfassungswidrig, illegal und unmoralisch waren, aber allgemein gelobt wurden?

Was, wenn alle modernen Präsidenten glauben, sie könnten jeden Feind töten, jeden Feind foltern, beliebige Truppen entsenden, beliebige Flugzeuge oder Drohnen losschicken, unabhängig davon, ob es eine Kriegserklärung des Kongresses oder einen unmittelbar bevorstehenden Angriff auf die USA gibt oder nicht? Was ist, wenn das Töten durch den Präsidenten ansteckend ist? Was ist, wenn Herr Biden tötet, um die Aufmerksamkeit der Wähler von der Inflation abzulenken?

Was ist, wenn ein gut getimter Präsidentenmord zu einer Politik mit anderen Mitteln geworden ist? Was ist, wenn je mehr die Regierung tötet, desto mehr Verrückte unter uns tun dies? Was können wir dagegen tun? Übersetzt mit Deepl.com

Andrew P. Napolitano ist ein ehemaliger Juraprofessor und Richter am Superior Court of New Jersey, der neun Bücher über die Verfassung der Vereinigten Staaten veröffentlicht hat.

