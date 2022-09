Noch eine gute Nachricht! Priti Patel, die “Flüchtlingshasserin” und Israel-Lobbyistin, sagt “tschüss”.



Die britische Innenministerin Priti Patel trifft Beamte während eines Besuchs bei der Thames Valley Police in der Polizeistation in Milton Keynes, Buckinghamshire, am 31. August 2022 (AFP)



Nach dem Sieg von Liz Truss bei der Wahl zur nächsten Premierministerin des Vereinigten Königreichs ist Priti Patel zurückgetreten

Priti Patel tritt nach Truss’ Sieg als britische Innenministerin zurück



Von MEE-Mitarbeitern



5. September 2022

Priti Patel, die seit 2019 britische Innenministerin war, ist offiziell zurückgetreten.

Dies wurde heute bekannt gegeben, nur wenige Stunden nachdem Liz Truss als Gewinnerin der Wahl zur nächsten Premierministerin der Konservativen Partei gekürt wurde. Truss wird ihr Amt am Dienstag antreten.

“Ich gratuliere Liz Truss zu ihrer Wahl zur neuen Parteivorsitzenden und werde sie als neue Premierministerin unterstützen”, so Patel in ihrem Rücktrittsschreiben an den scheidenden Premierminister Boris Johnson.

“Es ist meine Entscheidung, meinen öffentlichen Dienst für das Land und den Wahlkreis Witham von den Hinterbänken aus fortzusetzen, sobald Liz Truss formell ihr Amt antritt und ein neuer Innenminister ernannt wird.”

“Von den Hinterbänken aus werde ich mich für viele der Politiken und Anliegen einsetzen, für die ich mich innerhalb und außerhalb der Regierung eingesetzt habe.”

Priti Patel tritt nach geheimen Treffen in Israel zurück

Mehr lesen “

Patel sorgte während ihrer Zeit als Innenministerin für Schlagzeilen. Anfang des Jahres sorgte ihr Gesetzentwurf zur Staatsangehörigkeit und zu den Grenzen für erhebliche Kontroversen.

Der Gesetzentwurf sah unter anderem vor, die Bearbeitung von Flüchtlingen ins Ausland zu verlagern, alle Personen zu sperren oder zu kriminalisieren, die nicht im Rahmen einer der vom Innenministerium festgelegten Neuansiedlungsrouten in das Vereinigte Königreich kommen, und die britische Staatsbürgerschaft fristlos zu entziehen.

Diese Maßnahme wurde von vielen kritisiert, darunter auch von den Vereinten Nationen. UN-Experten erklärten, dass die britische Regierung den Entzug der Staatsbürgerschaft aufgrund der unverhältnismäßigen Auswirkungen auf muslimische und Migrantengemeinschaften wahrscheinlich als diskriminierend und rechtswidrig ansieht.

Im Jahr 2019 intervenierte Patel, um eine Rettungsaktion zu blockieren, die britische Waisenkinder und unbegleitete Minderjährige aus Syrien nach Hause bringen sollte, wie der Guardian berichtete.

Patel hatte sich zusammen mit mehreren anderen Ministern, darunter Verteidigungsminister Ben Wallace, im vergangenen Monat gegen die Herausnahme britischer Kinder aus dem kriegszerstörten Land ausgesprochen, so die Quellen.

Ihr Widerstand führte dazu, dass eine Rettungsaktion Ende Oktober abgebrochen wurde, weil Patel, Wallace und der britische Schatzkanzler Sajid Javid sagten, die Kinder würden “Sicherheitsbedenken” aufwerfen, so die Website der Zeitung.

Noch bemerkenswerter ist jedoch, dass sie 2017 von ihrem Amt als britische Staatssekretärin für internationale Entwicklung zurücktrat, weil sie sich mit hochrangigen israelischen Politikern getroffen hatte, ohne dass dies bekannt wurde.

In einem Brief an die damalige britische Premierministerin Theresa May entschuldigte sich Patel und räumte ein, dass ihre Handlungen “unter den Standards der Transparenz und Offenheit lagen”. Übersetzt mit Deepl.com

