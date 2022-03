Erinnern wir uns an das herausragende Video von Lowkey, dass er mit Asa Winstanley machte!

Pro-Israel-Gruppe an britischem Elite-College verleumdet Lowkey

Von Kit Klarenberg

Die elektronische Intifada

18. März 2022

Lowkey wird von den Anhängern Israels schon lange als Feind betrachtet. Martyn Wheatley ZUMA Press

Der Rapper und Aktivist Lowkey wurde von einer pro-israelischen Gruppe vor einem geplanten Besuch an einem der bekanntesten Colleges Großbritanniens verleumdet.

Am 15. März hielt Lowkey einen von der Palästina-Solidaritätsgesellschaft organisierten Vortrag via Zoom an der Universität Cambridge.

Der Vortrag mit dem Titel “The Israel Lobby’s War Against You” sollte eine Woche zuvor auf dem Campus stattfinden. In der Nacht vor dem Termin wurde Lowkey jedoch von den Organisatoren kontaktiert, die ihm mitteilten, dass die Veranstaltung verschoben worden sei.

Die Verschiebung erfolgte auf Druck der Jüdischen Gesellschaft der Universität Cambridge.

In einer E-Mail-Nachricht an die Organisatoren des Vortrags mit Lowkey behauptete die Gruppe, er habe “wiederholt unbegründete Verschwörungstheorien und schädliche Argumente über die ‘Israel-Lobby’ verwendet, um die britische jüdische Gemeinschaft anzugreifen, und zwar oft in einer Weise, die die gelebten Erfahrungen und Realitäten jüdischer Studenten untergräbt”.

In der Botschaft, die von The Electronic Intifada eingesehen wurde, wird behauptet, Lowkey habe “echte Beschwerden über Antisemitismus von britischen Juden” abgetan und diese Beschwerden als “einen finsteren Trick zur Förderung einer bestimmten Agenda zu Israel-Palästina” dargestellt. Die Gruppe beschuldigte Lowkey auch, dass die Israel-Lobby hinter der Kritik am Antisemitismus” in der britischen Labour-Partei stecke, als Jeremy Corbyn ihr Vorsitzender war.



Finanziert von Israel

Die Jüdische Gesellschaft der Universität Cambridge ist eine von rund 70 Gruppen, die die Union Jüdischer Studenten (UJS) bilden. Jack Lubner, ein Cambridge-Student, der die E-Mail-Nachricht, in der Lowkey verleumdet wurde, unterzeichnet hat, ist auch auf nationaler Ebene in der UJS aktiv.

Die UJS bekennt sich in ihrer offiziellen Satzung eindeutig zu Israel. Ein Ziel der Gruppe ist es, “jüdische Studenten zu einem dauerhaften Engagement” für Israel zu inspirieren, heißt es in dem Dokument.

Im Jahr 2017 enthüllte eine Untersuchung von Al Jazeera, dass die UJS von der israelischen Botschaft in London finanziert wird.

Um einen Kommentar gebeten, sagte Lowkey: “Ich bin nicht überrascht”, dass eine Gruppe mit starken Verbindungen zur israelischen Botschaft “auf diese Weise hinter mir her ist.”

“Aber es ist sicherlich beunruhigend, dass die Israel-Lobby wieder einmal versucht, pro-palästinensische und Anti-Apartheid-Perspektiven davon abzuhalten, den Campus der Universitäten in Großbritannien zu erreichen”, fügte er hinzu.

“Die UJS kann durch das Masa Israel Journey Programm als Tor zu den israelischen Besatzungsmächten dienen. Die beiden Programme, mit denen sie ihre Mitglieder verbinden kann, sind Marva und Tzofim Garin Tzabar, die Jugendliche direkt in die israelische Armee aufnehmen.”

Die E-Mail-Nachricht der Jüdischen Gesellschaft der Universität Cambridge argumentierte, dass der Titel des Vortrags des Rappers “in ein Schema passt, das Lowkey gegen jüdische Studenten verwendet hat”. Die Unterstellung, Lowkey sei in irgendeiner Weise judenfeindlich, wurde jedoch nicht belegt.

Das ist nicht überraschend. Lowkey ist zwar ein scharfer Kritiker Israels und seiner Staatsideologie, des Zionismus, aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass er Juden aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Religion feindselig gegenübersteht.



“Potenzieller Albtraum”

Im Gegenteil, er hat eine solide Erfolgsbilanz bei der Ablehnung von Rassismus im Allgemeinen.

Weil er eine Kunstform – Hip-Hop – beherrscht, die bei einem jungen Publikum beliebt ist, und sich bemüht, seine Fans über Palästina aufzuklären, wurde Lowkey lange Zeit von Pro-Israel-Lobbyisten als Feind betrachtet. Bereits 2011 zitierte der rechtsgerichtete Jewish Chronicle einen ungenannten “Experten, der sich mit israelfeindlichen Aktivitäten befasst”, der den Einfluss von Lowkey und ähnlichen Künstlern als “potenziellen Albtraum” bezeichnete.

Lowkey ist weit davon entfernt, echte Beschwerden über Antisemitismus abzutun, und hat verurteilt, wie die Israel-Lobby solche Bigotterie zynisch als Waffe einsetzt.

Während Jeremy Corbyns Zeit als Vorsitzender der britischen Labour-Partei fabrizierten Pro-Israel-Gruppen eine “Antisemitismus-Krise”.

Zahlreiche Antisemitismusvorwürfe wurden gegen Aktivisten der Labour Party erhoben.

Die Anschuldigungen stützten sich in der Regel auf Kommentare, in denen die Politik und die Aktivitäten Israels kritisiert wurden. Viele der Vorwürfe richteten sich gegen jüdische politische Aktivisten, die die Ideologie des Zionismus ablehnen.

Lowkey hat sich zu Recht gegen eine Lobby gewandt, die die Opposition gegen Israel mit antijüdischer Feindseligkeit in einen Topf geworfen hat.

Jack Lubner, der die E-Mail unterzeichnete, in der gegen Lowkeys geplanten Besuch in Cambridge protestiert wurde, gehörte zu denen, die sich an der Hexenjagd gegen Israels Kritiker beteiligten.

Lubner setzte sich dafür ein, dass die Labour-Partei vor ein paar Jahren Chris Williamson, damals einer ihrer Abgeordneten, bestrafte.

Williamson wurde 2019 aus der Labour-Partei ausgeschlossen, nachdem er die Hexenjagd gegen Labour-Mitglieder, die die Rechte der Palästinenser unterstützten, angeprangert hatte.

Doppelte Standards

Die Union of Jewish Students, die Lubner vertritt, versucht, die Gegner Israels an britischen Universitäten mundtot zu machen.

Sie spielte eine wichtige Rolle bei den Bemühungen, David Miller von seinem Posten als Soziologieprofessor an der Universität Bristol zu entlassen. Miller, der akribisch über die pro-israelische Lobby recherchiert hat, wurde entlassen, obwohl er in den von der Universität eingeleiteten Untersuchungen von Antisemitismus freigesprochen wurde.

Die Behandlung von Lowkey kann mit der Art und Weise verglichen werden, wie die Universität Cambridge letzten Monat Tzipi Hotovely, Israels Botschafterin im Vereinigten Königreich, beherbergte.

Hotovelys Besuch fand wie geplant statt, obwohl er Proteste von Palästina-Solidaritätsaktivisten hervorrief.

Hier wird eindeutig mit zweierlei Maß gemessen.

Eine britische Eliteuniversität ist bereit, eine Vertreterin des israelischen Apartheidstaates zu empfangen. Wenn jedoch ein Kritiker desselben Staates eingeladen wird, reichen einige unbegründete Verleumdungen aus, um die Veranstaltung zu verschieben. Übersetzt mit Deepl.com

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht. Twitter: @KitKlarenberg.

