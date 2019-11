Protest gegen öffentliches Bundeswehr-Gelöbnis Von Georg Maria Vormschlag NRhZ

Protest gegen öffentliches Bundeswehr-Gelöbnis

Von Georg Maria Vormschlag

„Ich gelobe, die ökonomischen Weltmarktinteressen westlich kapitalistischer Konzerne wenn es sein muss auch mit Panzer und Kanonen, mit U-Booten und Bomben fallen lassenden Fliegern, mit G3 und elektronischen Störgeräten und allen Gerätschaften, die auch weiche lebendige Ziele für immer ausschalten, zu verteidigen. Ich gelobe, dafür in jedem Land der Erde waffenstarrend einzutreten, wohin auch immer mich NATO, Deutschlands Regierung und die militärisch erfahrene EU-Präsidentin hinschicken mag. Ich gelobe, die Verteidigung der politischen Richtlinien der Bundesregierung zu meinem persönlichen Grundgesetz zu machen. Also werde ich mich persönlich und mit allen mir zur Verfügung gestellten Waffen dafür einsetzen, den freien und ungehinderten Welthandel sowie den freien Zugang zur hohen See und zu natürlichen Ressourcen zu ermöglichen…“ So lautet der parodistische Text einer Protestkundgebung gegen das öffentliche Gelöbnis der Bundeswehr-Rekruten und -Rekrutinnen am 12. November 2019 in Rotenburg an der Wümme.

Video: Georg Maria Vormschlag

Online-Flyer Nr. 726 vom 21. November 2019

