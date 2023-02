Nicht zu vergessen nach AA Baerbock “muss weg” “feinfühliger feministischer” Wortwahl RUINIEREN! Allerdings hat sie bis dahin zuerst einmal Deutschland ruiniert und zwar gründlich! Evelyn Hecht-Galinski

Putin: Das einzige Ziel der westlichen Länder besteht darin, Russland zu zerstückeln

Das Schicksal der in Russland lebenden Völker werde sich dramatisch ändern, wenn das Land in Teile zerfällt. Vor allem würden die Russen die Konsequenzen tragen, sagte Wladimir Putin. Ihm zufolge will der Westen Russland und andere postsowjetische Länder zerstückeln.

Der Westen strebe die Zerschlagung Russlands und die Übernahme der Kontrolle über seine früheren Fragmente an. In einem solchen Szenario werde das russische Volk in seiner jetzigen Form möglicherweise nicht erhalten bleiben, sondern es würden “Moskowiter, Uraler und andere” entstehen, erklärte der russische Präsident Wladimir Putin dem Reporter Pawel Sarubin in einem Interview für die Sendung Moskau.Kreml.Putin. Der Präsident sagte:

“Wenn wir diesen Weg [des Zerfalls Russlands] einschlagen, denke ich, dass sich das Schicksal sehr vieler Völker Russlands und vor allem natürlich des russischen Volkes dramatisch verändern könnte, einfach dramatisch.”

Seiner Ansicht nach beabsichtigen die westlichen Staaten, Russland und andere postsowjetische Staaten zu “zerstückeln”. Russland könne in “die sogenannte Familie der zivilisierten Nationen aufgenommen werden, aber nur getrennt, jeder Teil für sich”, so der Präsident weiter. Er sei zuversichtlich, dass dies nur geschehe, um “diese Teile herumzuschieben und sie unter seine Kontrolle zu bringen”. Putin betonte:

“Wenn das russische Volk geeint ist, sind wir unübertroffen. Das ist die Hauptbedingung für alle unsere Errungenschaften und alle unsere Siege.”

Putin hatte Ende 2021 den Zusammenbruch Russlands von innen heraus als den einzigen Weg bezeichnet, es zu besiegen. Der Präsident führte aus:

“Das wurde während des Ersten Weltkriegs – oder besser gesagt, nach dessen Ergebnissen – und in den 1990er Jahren, als die Sowjetunion zusammenbrach, sicher getan.”

Er machte dafür diejenigen verantwortlich, die “anderen, fremden Interessen dienten, die nichts mit den Interessen des russischen und anderer Völker des Russischen Reiches, der Sowjetunion und der heutigen Russischen Föderation zu tun haben”. Mit diesen Worten beantwortete Putin die Frage des Journalisten nach den Gründen für die starke Zunahme der Anerkennung von Medien und Organisationen als ausländische Agenten und ob der Staatschef befürchtet, dass sein Vorgehen den Boden für künftige Kriege und Revolutionen bereitet.

Westliche Behörden hatten wiederholt die These der russischen Behörden widerlegt, dass sie Russland zerstören wollen. US-Präsident Joe Biden sagte Ende Februar:

“Die USA und die europäischen Länder versuchen nicht, Russland zu kontrollieren oder zu zerstören. Der Westen hat nicht vor, Russland anzugreifen.”

Der britische Außenminister James Cleverly äußerte sich ähnlich. Er versicherte ihnen jedoch, dass das Vereinigte Königreich die Russen, die russische Kultur und die Geschichte respektiere.

Mehr zum Thema – Sergei Schoigu: “Der kollektive Westen versucht Russland zu zerstückeln”