Putin erkennt die Unabhängigkeit des Donbass an, während die Gewalt zunimmt

21. Februar 2022

Putins Entscheidung bedeutet das Ende des Minsk-Prozesses. Währenddessen eskaliert die Gewalt im Donbass, da die Kiewer Offensive möglicherweise begonnen hat, berichtet Joe Lauria.

Putin: Kiew “Marionetten” der USA

Die Größe der Kiewer Streitkräfte an der Front ist schwer zu überprüfen

Putin bei der Unterzeichnung von Dekreten zur Anerkennung von Donezk und Lugansk am Montag. (RT-Bildschirmfoto)

Von Joe Lauria



Speziell für Consortium News

22.02.2022

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Unabhängigkeit zweier abtrünniger Provinzen im Donbass von der Ukraine anerkannt, während die Gewalt in der Region weiter eskaliert.

In einer Fernsehansprache am Montagabend, nachdem er Dekrete zur Anerkennung der Unabhängigkeit von Lugansk und Donezk unterzeichnet hatte, bezeichnete Putin die ukrainische Regierung als “Marionetten” der Vereinigten Staaten. Er sagte:

“Was diejenigen angeht, die die Macht in Kiew übernommen haben und daran festhalten, so fordern wir, dass sie die militärischen Aktionen sofort einstellen. Andernfalls wird das Regime, das das ukrainische Territorium regiert, die volle Verantwortung für ein mögliches weiteres Blutvergießen tragen”.

Nachdem Putin am Montag zuvor mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz telefoniert hatte, gab der Kreml diese Erklärung heraus:

“Der russische Präsident sagte, er beabsichtige, das entsprechende Dekret in naher Zukunft zu unterzeichnen. Der französische Präsident und die deutsche Bundeskanzlerin äußerten ihre Enttäuschung über diese Entwicklung. Gleichzeitig signalisierten sie ihre Bereitschaft, die Kontakte fortzusetzen.”

Die Duma hatte vergangene Woche eine Resolution verabschiedet, in der Putin empfohlen wird, die Unabhängigkeit der Provinzen von der Ukraine anzuerkennen.

Putin hatte sich acht Jahre lang geweigert, die Unabhängigkeit der selbsterklärten Republiken Lugansk und Donezk im Donbass anzuerkennen, und stattdessen darauf bestanden, dass Kiew die Minsker Vereinbarungen von 2014-15 umsetzt, die den Provinzen Autonomie gewährt hätten, während sie auf ukrainischem Gebiet blieben.

Die Entscheidung Putins bedeutet, dass der Minsk-Prozess beendet ist.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Bevölkerung von Lugansk und Donezk bereit ist, ein Referendum über den Anschluss an Russland abzuhalten, oder dass Moskau daran interessiert ist, sie zu einem Teil Russlands zu machen, wie es 2014 auf der Krim geschah.

Die beiden Provinzen erklärten ihre Unabhängigkeit nach dem von den USA unterstützten Staatsstreich in Kiew 2014, der den demokratisch gewählten Präsidenten Viktor Janukowitsch stürzte, der heute vor genau acht Jahren, am 21. Februar 2014, aus der gewalttätigen Hauptstadt in den Donbass floh, wo er Unterstützung fand. Am nächsten Tag wurde er vom Parlament in Anwesenheit nur der Oppositionsführer abgesetzt.

Nach der Verabschiedung antirussischer Sprachgesetze durch die Putschregierung, die vor dem Putsch von den Vereinigten Staaten ausgewählt worden war, und nachdem Neonazis am 3. Mai 2014 Dutzende von Menschen in einem Gebäude in Odessa lebendig verbrannt hatten, erklärten sowohl Lugansk als auch Donezk neun Tage später, am 12. Mai, ihre Unabhängigkeit.

Die Putschregierung begann einen Bürgerkrieg gegen die Separatisten, die sie als “Terroristen” bezeichnete. Im Grunde genommen verteidigte der Donbass sein demokratisches Wahlrecht, da die Mehrheit der Region in einer von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) bestätigten Wahl für Janukowitsch gestimmt hatte. In den acht Jahren, die seither vergangen sind, wurden bis zu 14.000 Menschen bei den Kämpfen getötet.

Gewalt nimmt zu

FSB-Video eines angeblich ukrainischen Panzers, der am Montag auf russischem Gebiet getroffen wurde. (RT Spanischer Screenshot)

Die Gewalt im Rahmen dieses anhaltenden Konflikts hat seit Donnerstag stark zugenommen. Die OSZE-Beobachter vor Ort berichteten von Tausenden von Verletzungen der Waffenruhe und Explosionen in und um Lugansk und Donezk.

Russland erklärte am Montag, es habe einen ukrainischen Soldaten gefangen genommen und fünf weitere getötet, nachdem sie in Rostow, gleich hinter der Grenze zur Ukraine, russisches Gebiet betreten hatten. Die russische Regierung hat noch keine Fotos der Leichen oder des Gefangenen vorgelegt. Wenn es sich tatsächlich um ukrainische Soldaten handelt, kann dies vom Westen nicht als Angriff unter falscher Flagge dargestellt werden, da die USA erklärt haben, dass Russen sowohl auf russischem Gebiet als auch in Donezk und Lugansk getötet würden.

Kiew wies die Meldung, dass fünf seiner Soldaten getötet worden seien, als “Fälschung” zurück. “Ich wiederhole, dass die ukrainischen Streitkräfte Donezk und Lugansk nicht angegriffen haben, dass sie keine Saboteure oder Panzer über die Grenze geschickt haben, dass sie Russlands Territorium oder seine Grenzkontrollpunkte nicht beschossen haben. All dies ist das Produkt einer russischen Fälschungsfabrik”, sagte der ukrainische Militärsprecher Pawlo Kowaltschuk gegenüber Reportern.

Kowaltschuk behauptete auch, die Explosionen in Donezk und Lugansk seien inszeniert. Er sagte: “Die Besatzer selbst sprengen Infrastruktureinrichtungen in den besetzten Gebieten in die Luft, führen unregelmäßigen Beschuss von Siedlungen durch und inszenieren andere Provokationen, um die Situation zu eskalieren.”

Alle Zivilisten, die in diesen Gebieten tatsächlich getötet wurden, werden vom Westen höchstwahrscheinlich ebenfalls als Opfer falscher Flaggen dargestellt. Ein am Montag auf russischem Territorium zerstörter Grenzposten wurde von Kiew als “Informationskrieg, der geführt wird, um den ukrainischen Streitkräften die Schuld zuzuschieben”, abgetan.

Beide Seiten machen die jeweils andere Seite für den erneuten Beschuss verantwortlich, wobei sowohl Donezk als auch Lugansk behaupten, Kiew habe eine Offensive zur Rückeroberung des Gebiets gestartet. Am Freitag riefen die Führer von Donezk und Lugansk die Zivilbevölkerung auf, nach Russland zu fliehen, das damit begonnen hat, Tausende von Flüchtlingen aufzunehmen. Westliche Kommentatoren erklärten, die Evakuierung sei ein Trick, um den Anschein einer Regierungsoffensive zu erwecken und den Weg für eine russische Invasion freizumachen.

Biden sagte am Freitag, es sei eine Fiktion, dass die Ukraine eine Offensive plane.

Er räumte ein, dass die Verletzungen des Waffenstillstands “stark zugenommen” hätten. Aber er machte dafür “von Russland unterstützte Kämpfer verantwortlich, die versuchen, die Ukraine im Donbass zu provozieren”. Biden sagte, es gebe “immer mehr Desinformationen, die an die russische Öffentlichkeit herangetragen werden, einschließlich der von Russland unterstützten Separatisten, die behaupten, dass die Ukraine einen massiven offensiven Angriff im Donbass plant”.

“Sehen Sie”, fuhr Biden fort, “es gibt einfach keine Beweise für diese Behauptungen, und es widerspricht jeder Logik zu glauben, dass die Ukrainer diesen Moment wählen würden, mit weit über 150.000 Truppen an ihren Grenzen, um einen jahrelangen (sic) Konflikt zu eskalieren.” Biden sagte, dies entspreche “dem russischen Spielbuch, das schon früher verwendet wurde, um eine falsche Rechtfertigung für ein Vorgehen gegen die Ukraine zu schaffen.”

Die OSZE hat Beobachter vor Ort an der Trennlinie zwischen den ukrainischen Streitkräften und den Milizen von Donezk und Lugansk. Die OSZE berichtet täglich über Verletzungen des Waffenstillstands und die Zahl der Explosionen und gibt in der Regel an, von welcher Seite das Feuer ausgegangen ist.

Sie veröffentlicht auch Karten, die zeigen, wo die meisten Granaten einschlagen.

OSZE-Karte vom 18. Februar, die zeigt, dass die meisten Explosionen in Lugansk und Donezk stattfanden.

Aus dieser von der OSZE veröffentlichten Karte, die zeigt, wo die Explosionen gelandet sind, geht eindeutig hervor, dass die überwiegende Mehrheit der Granaten auf separatistischem Gebiet eingeschlagen ist, d. h. sie stammen von der Regierungsseite.

Dennoch bezeichnete US-Außenminister Antony Blinken diese Angriffe als “falsche Flaggen”, die von den Russen ausgebrütet wurden, um eine Invasion zu rechtfertigen.

Sowohl die Washington Post als auch die New York Times machen die Milizen für den Großteil des Beschusses verantwortlich. In diesem Bericht vom Samstag berichtete die Post beispielsweise nur über die Seite des ukrainischen Militärs:

“Der Beschuss auf der von der Regierung kontrollierten Seite der Donbass-Region hat sich seit Donnerstag “verzehnfacht”, so die ukrainischen Streitkräfte in einer Erklärung. Am Samstag wurden zwei Soldaten getötet, fünf wurden verletzt und es gab insgesamt 70 Verletzungen des Waffenstillstands durch die von Russland unterstützten Separatisten, so das Militär in einer Facebook-Erklärung.”

Außerhalb der Stadt Nowoluhanske, entlang der Demarkationslinie zum selbsternannten Donezker Separatistengebiet, zeigte Oberst Oleksandr Sinewitsch Journalisten, wo die Separatisten in den letzten Tagen ein verlassenes Industriegebiet mit Artillerie beschossen haben.

Dieses Gebiet war seit Jahren kein Brennpunkt mehr, aber Zinevich sagte, er sehe den Ausbruch von Angriffen in den letzten drei Tagen – darunter Artillerie, Mörser und Granaten – als Beweis für eine koordinierte Kampagne Russlands.

Moskau versuche, die ukrainischen Streitkräfte zu einer Reaktion zu provozieren, um Russland einen Vorwand für einen Angriff zu liefern, sagte er. Er hat seine Truppen angewiesen, nicht zu reagieren, es sei denn, ihr Leben ist in Gefahr.

Regierungstruppen im Donbass

Was in den westlichen Medienberichten über die Ereignisse im Donbass merkwürdigerweise fehlt, ist jede Erwähnung der Stärke der ukrainischen Regierungstruppen entlang der Konfrontationslinie. In amerikanischen und europäischen Zeitungen und im Fernsehen werden immer wieder detaillierte Karten der russischen Streitkräfte in der Nähe der ukrainischen Grenze gezeigt, aber nie werden ukrainische Militärpositionen erwähnt. Das ist, als würde man ein Schachbrett mit nur schwarzen Figuren aufstellen.

Die Größe des Regierungsaufmarsches zu verstehen, ist der Schlüssel, um festzustellen, ob eine Offensive begonnen hat. Es überhaupt nicht zu erwähnen, wirkt verdächtig, als ob eine Offensive vertuscht werden soll.

Am vergangenen Donnerstag erklärte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Vershinin vor dem UN-Sicherheitsrat, dass 122.000 ukrainische Streitkräfte an der Front im Donbass stehen und möglicherweise eine Offensive planen. Diese Zahl ist schwer zu verifizieren.

Ein OSZE-Sprecher erklärte gegenüber Consortium News, dass die Organisation zwar rund 1.300 Beobachter direkt vor Ort hat, aber keine Zahlen über die Größe der ukrainischen Regierungstruppen an der Trennungslinie hat, obwohl es zu ihrem Mandat gehört, darüber zu berichten.

Die Behörden in Donezk und Lugansk haben diese Karte veröffentlicht, auf der sie die Positionen der ukrainischen Regierung angeben. Darunter befindet sich eine öffentlich zugängliche Karte, die die ukrainischen Bodentruppen in ihrem Operativen Kommando Ost zeigt. (Beide können durch Anklicken vergrößert werden.) Übersetzt mit Deepl.com

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen. Er war investigativer Reporter für die Sunday Times of London und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Reporter für die New York Times. Sie können ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

