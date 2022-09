“Der kollektive Westen plus Nato kämpft gegen Russland”

Putin ordnet Teilmobilisierung Russlands an



von Craig Roberts



21. September 2022

Putin hat endlich begriffen, dass Russland keine “westlichen Partner” hat. Mal sehen, was er daraus macht.

According to him, such plans have been hatched in the West for a long time, as they encouraged gangs of international terrorists in the Caucasus, promoted the installation of NATO’s offensive infrastructure close to Russia’s borders and made “total Russophobia their weapon.”