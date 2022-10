Siehe: https://test.rtde.tech/kurzclips/video/151676-putin-uber-deutsche-regierung-ihnen/

15. Oktober 2022

Putin über deutsche Regierung:



Ihnen ist die Bündnispflicht wichtiger als nationale Interessen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Freitag auf einer Pressekonferenz im Anschluss an sein Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten erklärt: “Kaum jemand denkt an seine (Deutschlands) Interessen, sonst wären Nord Stream 1 und Nord Stream 2 nicht gesprengt worden.”

“Obwohl sie nicht funktionierten, gab es ein Element des Vertrauens darauf, dass man sie im Extremfall hätte einschalten können, aber jetzt gibt es diese Möglichkeit nicht mehr.”

Putin, dessen Vorschlag, die Gaslieferungen nach Europa über einen noch intakten Strang der Nord Stream 2-Pipeline aufzunehmen und zu verstärken, diese Woche von Deutschland abgelehnt wurde, sagte, dass die deutschen Interessen nicht berücksichtigt würden.

“Offenbar stehen irgendwelche Bündnisverpflichtungen im Rahmen des Nordatlantischen Bündnisses [für die deutsche Regierung] im Vordergrund. Ist das nun richtig oder falsch? Ich halte das für einen Fehler und es sind die Unternehmen, die Wirtschaft, die Bürger der Bundesrepublik, die den Preis für diesen Fehler zahlen, denn er hat negative wirtschaftliche Folgen für die Eurozone im Allgemeinen und für die Bundesrepublik im Besonderen”, so Putin.

