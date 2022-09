Putin Takes Decisive Step to Turn World Away from Armageddon Copyright .© Paul Craig Roberts 2021. Please contact us for information on syndication rights. This site offers factual information and viewpoints that might be useful in arriving at an understanding of the events of our time. We believe that the information comes from reliable sources, but cannot guarantee the information to be free of mistakes and incorrect interpretations.

Putin unternimmt entscheidenden Schritt, um die Welt von Armageddon abzuwenden

von Paul Craig Roberts

Putin stimmt zu, dass ich vor 8 Jahren richtig lag

21. September 2022

Putin ist zu der von mir vor acht Jahren gezogenen Schlussfolgerung gelangt, dass die einzige Möglichkeit, einen gefährlichen Krieg zwischen dem Westen und Russland zu vermeiden, der wahrscheinlich in einem Armageddon enden würde, darin besteht, den Donbass und die befreiten Gebiete der Ukraine Russland einzuverleiben.

Das bedeutet “Game over”, wie Paolo Raffone, Direktor der belgischen CIPI-Stiftung, es ausdrückte. Sobald die Gebiete Teil Russlands sind, kann der Konflikt nicht mehr fortgesetzt werden, ohne dass der Westen eine direkte Aggression gegen Russland unternimmt.

Warum hat es so lange gedauert, bis dieser offensichtlichste aller Punkte begriffen wurde? Hätte der Kreml das Bittgesuch des Donbass im Jahr 2014 angenommen, hätte es keinen Konflikt gegeben.

Das ist die russische Sichtweise, die Sie von den westlichen Medien nicht hören. Unabhängig davon, was Sie denken, wird das, was der Kreml denkt, darüber entscheiden, ob Sie weiter existieren werden: Übersetzt mit Deepl.com

West’s Anti-Russia Policies, Partial Mobilization & Referendums: Key Points of Putin’s Address According to him, such plans have been hatched in the West for a long time, as they encouraged gangs of international terrorists in the Caucasus, promoted the installation of NATO’s offensive infrastructure close to Russia’s borders and made “total Russophobia their weapon.”

