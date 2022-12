https://kurtnimmo.substack.com/p/putin-attempting-to-prevent-a-repeat?utm_source=post-email-title&publication_id=312109&post_id=90895607&isFreemail=true&utm_medium=email





Putin versucht, eine Wiederholung der Clinton-Jelzin-Zerstörung Russlands zu verhindern

Kurt Nimmo

15. Dezember 2022

Im September sagte der ehemalige Präsident Bill Clinton, Russland sei nicht in die Ukraine gegangen, um die NATO-Erweiterung zu verhindern. “Der ehemalige Präsident sagte, die USA und die NATO hätten nie vorgehabt, Russland zu bedrohen, und dass die Nationen Osteuropas ein Recht darauf hätten, in Sicherheit zu leben, nachdem sie jahrzehntelang von Russland beherrscht wurden”, berichtete Politico damals.

Kein Wort über Clintons Verrat an Russland. Ebenso wenig wie der von George H.W. Bush, James Baker und dem deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl. Alle hatten versprochen, dass die NATO ihre Truppen nicht an die russische Grenze verlegen würde, was für Russland eine offensichtliche Bedrohung der nationalen Sicherheit darstellt. An den Grenzen Kanadas und Mexikos hat sie keine vergleichbaren Truppen und kein Kriegsgerät stationiert.

In einer Rede aus dem Jahr 2007, also lange vor der aktuellen Krise, hat Wladimir Putin “seine bittersten Vorwürfe … dem Bestreben der USA, die Nato auf das ehemalige sowjetische Osteuropa auszudehnen, und den Plänen, Teile des Raketenschilds in Mitteleuropa zu stationieren, vorbehalten. Warum müssen Sie Ihre militärische Infrastruktur an unsere Grenzen verlegen?”, fragte er.

Ich bin mir nicht sicher, warum Putin diese Frage gestellt hat. Es ist offensichtlich, selbst hier im Land der psychopathischen Lügen, dass die US-Regierung und ihr NATO-Kampfhund seit langem darauf aus sind, Russland zu zerstören und es in ein zweites Libyen zu verwandeln, nachdem Obama und die NATO den libyschen Staatschef Moammar Gadaffi blutig angegriffen und ermordet haben.

Dafür gibt es nur einen Grund: die Ausschaltung jedes Konkurrenten der neoliberalen Ordnung. Clinton, eine geschickte pathologische Lügnerin und vorbildliche Psychopathin, hat die Voraussetzungen für das geschaffen, was wir jetzt erleben.

“Die Amerikaner haben im Allgemeinen keine Ahnung, wie das Leben der Russen in den 1990er Jahren aussah. Sie gehen naiv davon aus, dass die rasche Einführung des Kapitalismus in Russland zu großem wirtschaftlichen Wohlstand geführt hat. Die Realität sah jedoch ganz anders aus”, schreibt Caleb Maupin.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion übernahm Boris Jelzin das Amt und organisierte die russische Wirtschaft auf dramatische Weise nach den Regeln des freien Marktes [neoliberal] um. Als Bill Clinton zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde, war allgemein bekannt, dass Jelzin “Clintons Mann” war. Nach Angaben des US Bureau of Public Affairs standen sich Boris Jelzin und Bill Clinton sehr nahe. Auf der offiziellen Website der US-Regierung heißt es: “Clinton war nicht nur sehr geneigt, Jelzin zu mögen, sondern auch seine Politik zu unterstützen, insbesondere sein Engagement für die russische Demokratie.” US-Präsident Bill Clinton traf sich während seiner Amtszeit 18 Mal mit Boris Jelzin.

Ich bezweifle, dass Clinton Jelzin “nahe” stand. Psychopathen sind unfähig, “enge” Beziehungen einzugehen. Jelzin, ein notorischer Trinker und Possenreißer, wurde von Clinton manipuliert, und das russische Volk zahlte für seine verwirrte Nachgiebigkeit.



Maupin stellt fest, dass nur 6 % der Russen Jelzins von der US-Regierung eingefädelte Wirtschafts “reformen” gutheißen. Dem US Bureau of Public Affairs zufolge “sah sich Jelzin zu dieser Zeit und in regelmäßigen Abständen während seiner Amtszeit im eigenen Land einer wachsenden Opposition gegen seine Bemühungen um eine Liberalisierung der Wirtschaft und demokratische Reformen in Russland gegenüber.”

Und das zu Recht. Die von der US-Regierung, der Weltbank und dem IWF auferlegten “Reformen” führten zu nicht zur Schaffung eines Paradieses der freien Marktwirtschaft, sondern eher zu einer riesigen Katastrophe. US-Senator Bill Bradley erklärte es so: “30 % Arbeitslosigkeit, zügellose Inflation, Renten weg, Ersparnisse weg, 30 oder 40 Jahre… alles weg. Keine Arbeitsplätze. Ein paar Leute, denen es sehr gut geht, die alle Vermögenswerte vom Staat gekauft haben, aber der Durchschnittsbürger, nein.”

In “The Shock Doctrine” schreibt Naomi Klein, dass zwischen 1991 und 1998 “mehr als 80 Prozent der russischen Bauernhöfe in Konkurs gegangen sind und etwa siebzigtausend staatliche Fabriken geschlossen wurden, was zu einer Epidemie von Arbeitslosigkeit führte.” Dies führte dazu, dass 74 Millionen Russen unterhalb der Armutsgrenze lebten. Klein fügt hinzu: “25 Prozent der Russen – fast 37 Millionen Menschen – lebten in Armut, die als ‘verzweifelt’ bezeichnet wird.”

In den 1990er Jahren, als Jelzin das Land unter der Leitung der Clinton-Administration dramatisch veränderte, stieg die Rate der Drogenabhängigkeit in Russland um 900 Prozent. Die Selbstmordrate verdoppelte sich fast. HIV, mit dem sich zuvor nicht mehr als fünfzigtausend Russen infiziert hatten, wurde zu einer landesweiten Epidemie, bei der Millionen Menschen an Aids erkrankten.

Bradley beschrieb die neoliberale Denkweise in groben, wenn auch zutreffenden Worten.

Eine ganze Bevölkerungsgruppe, die mit garantierten Arbeitsplätzen, einer garantierten Gesundheitsversorgung, Altersrenten und einer Planwirtschaft gelebt hatte, musste mit ansehen, wie ihr das soziale Sicherheitsnetz unter den Füßen weggezogen wurde, als dem Land eine weithin unpopuläre, von Washington unterstützte Politik aufgezwungen wurde. US-Senator Bill Bradley beschreibt den Ton der US-Diplomaten im Umgang mit Russland: Beamte der Clinton-Administration sprachen davon, Boris “Scheiße in den Rachen zu stopfen”, und machten sich einen Spaß daraus, ihm zu befehlen, die Wirtschaft seines Landes zu zerstören.

Seine Abrissbirne, mit der er einen möglichen künftigen Konkurrenten ausschalten wollte, führte zum vorzeitigen Tod von Millionen. Der russische Akademiker Wladimir Gussew sagte Klein zufolge: “Die Jahre des kriminellen Kapitalismus haben 10 Prozent unserer Bevölkerung umgebracht.”

Die Bevölkerung Russlands ist zwischen 1992 und 2006 um 6,6 Millionen zurückgegangen. Klein zitiert den US-Wirtschaftswissenschaftler Andre Gunder Frank, der das Geschehen in Russland als “wirtschaftlichen Völkermord” bezeichnet. Der russische Vizepräsident Alexander V. Rutskoi benutzte dieselben Worte, als die Politik 1992 begann, und sagte, sie werde katastrophale Folgen für Kinder und ältere Menschen haben.

Clinton wurde gerade deshalb zum Präsidenten gewählt, weil er ein hochgradiger Psychopath ist, der in der Lage ist, eine neoliberale Politik durchzusetzen, die zu unermesslichem Leid und Tod führt. Wie alle Psychopathen kennt er keine Reue, kein Gewissen, keine Schuldgefühle oder Ängste. Es stört ihn (oder seine ebenso psychopathische Frau) nicht, dass alte Menschen und Kinder verhungern, während Oligarchen mit ihrem Elend ein Vermögen machen.

Putin und das russische Volk versuchen, eine Wiederholung dieser kriminellen Erfahrung der 1990er Jahre zu vermeiden. Millionen von Menschen erinnern sich an die Entbehrungen und das weit verbreitete Leid, als die US-Regierung Boris “die Scheiße in den Hals schob” und das Land in den Status eines Dritte-Welt-Landes abrutschte, gefährlich nahe daran, ein gescheiterter Staat zu werden.

Natürlich weiß die Mehrheit der Amerikaner dank der lügnerischen und verlogenen Kriegspropagandamedien nichts von diesem früheren Versuch, Russland auszuschalten. Stattdessen werden sie mit einem giftigen Amalgam aus Lügen und Erfindungen gefüttert, das die Realität wie ein Spiegel verzerrt, und bleiben unwissend angesichts eines möglichen lebensbedrohlichen thermonuklearen Krieges.

Millionen glauben, Russland sei das neue Nazi-Deutschland und Putin der neue Hitler, der entschlossen ist, Russlands verlorenes Sowjetimperium wiederzuerlangen und zu vergrößern und dabei mutwillig Völkermord zu begehen.

Die Idiotie dieses durchsichtigen Narrativs und seine Akzeptanz durch eine große Zahl von Amerikanern zeigt, wie leicht es für die herrschende Elite ist, Zustimmung für Massenmord und Kriegsverbrechen zu erlangen.

Falsche und irreführende Narrative ebneten den Weg für die Dämonisierung und Zerstörung einer ganzen Reihe von Ländern, insbesondere des Irak, Afghanistans, Libyens, Syriens und anderer Nationen, die nicht bereit waren, Millionen von Menschen auf Geheiß einer unmenschlichen neoliberalen Ordnung, die in ihrem unstillbaren Durst nach Kontrolle und Macht zu stehlen, zu hungern und zu morden bereit ist, in Elend und Entbehrung zu stürzen. Übersetzt mit Deepl.com

