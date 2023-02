Das sehe ich anders! Putin ist ein Taktiker und eben kein skrupelloser Schlächter! Sie stecken uns intellektuell noch in die Tasche! Ganz im Gegenteil zu ukrainischen Uka-Nazis und deren Unterstützer! Evelyn Hecht-Galinski

Putin ist in den Krieg gezogen, weigert sich aber zu kämpfen

27. Februar 2023

Putin zog in den Krieg, weigert sich aber zu kämpfen

von Paul Craig Roberts

27. Februar 2023



“Russlands Eliten haben keine Lust auf diesen Kampf, und ein Deal wird in Hinterzimmern ausgehandelt.”

Russia Has No Strategy For Winning This War But the narrative has now shifted and the discussion is being framed on the tactical level. That is, the events around Bakhmut are what the Russian news and the commentators are talking about now. But the action around Bakhmut is a tactical one. There are three levels to military operations, at least in the Russian school.

Wie ich immer wieder und auch jetzt wieder betont habe, hat Putins idiotische – ja hirnlose – Art der Kriegsführung die Glaubwürdigkeit des russischen Militärs zerstört. Ich bin zunehmend überzeugt, dass das Ergebnis der unsinnigen “begrenzten Militäroperation” entweder die Kapitulation Russlands oder ein Atomkrieg sein wird. Indem Putin weiterhin Provokationen auf Provokationen folgen lässt, drängt er sich selbst in eine Ecke, in der er nur noch die Möglichkeit hat, sich zu ergeben oder einen Atomkrieg zu führen. Es ist erstaunlich, dass der Kreml die Gefahr nicht erkennt, die von dem Bild der Schwäche und Unentschlossenheit ausgeht, das der Kreml und die westliche Propaganda geschaffen haben.

Wenn nicht bald ein russisch-chinesischer Vertrag zur gegenseitigen Verteidigung angekündigt wird und Putin nicht genügend Gewalt anwendet, um den Konflikt in der Ukraine schnell zu beenden, ist ein Atomkrieg vorprogrammiert, wenn Russland nicht kapituliert.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat Victoria Nuland mehr Kontrolle über den Konflikt in der Ukraine als Putin. Der russische Präsident wird von der neokonservativen Unterstaatssekretärin in den Schatten gestellt. Sie hat Putins “begrenzte Militäroperation” bereits vollständig vereitelt und in einen weitaus größeren Krieg verwandelt. Es ist ihr gelungen, alle Hindernisse für eine Ausweitung des Krieges zu beseitigen, die Biden proklamiert hatte. Angesichts der Tatsache, dass der Kreml nur redet und nicht handelt, stellt sich die Frage, wie lange es dauern wird, bis amerikanische/Nato-Truppen die Krim angreifen werden.

Es scheint, als sei Putin in einen Krieg hineingezogen worden, den er nicht führen will.

Die Rand Corporation ist die Denkfabrik des Militär-/Sicherheitskomplexes. Die Kommentare ihrer Mitglieder bestätigen meine Berichterstattung, dass Putins “Kein-Krieg-Krieg” die Glaubwürdigkeit des russischen Militärs zerstört hat. Sind die russischen Nationalisten politisch so schwach, dass die prowestlichen atlantischen Integrationisten einen russischen Sieg verhindern können? https://www.rand.org/blog/2023/02/one-year-after-russias-invasion-of-ukraine.html

Putins Versäumnis, die notwendige Gewalt zur Unterwerfung der Ukraine einzusetzen, hat das Vertrauen der US-Politiker gestärkt und wird zu weiteren Provokationen Russlands führen. Die Neokonservativen haben Putin faktisch als fähigen Gegner abgetan. Diese Schlussfolgerung birgt Gefahren in sich.

China befindet sich in einer ähnlichen Situation. China wird nicht in den Krieg ziehen, weil 100 US-Soldaten nach Taiwan geschickt werden. Wenn die nächsten 1.000 eintreffen, ist das auch nicht genug, um zu kämpfen. Das Ausbleiben einer chinesischen Reaktion, die über wütende Worte hinausgeht, wird die USA zu weiteren Interventionen ermutigen, bis schließlich Atomwaffen in Taiwan stationiert werden.

Der Grund, warum die Neokonservativen so zuversichtlich sind, ist, dass weder die russische noch die chinesische Regierung in der Lage zu sein scheinen, die Realität anzuerkennen. Ihr intellektuelles Unvermögen, die Realität zu begreifen, bringt sie in die Klemme. Übersetzt mit Deepl.com



