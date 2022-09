Putins Ansprache an das russische Volk Einleitung von Paul Craig Roberts

Обращение Президента Российской Федерации В.Путин: Уважаемые друзья! Тема моего выступления – ситуация на Донбассе и ход специальной военной операции по его освобождению от неонацистского режима, захватившего власть на Украине в 2014 году в результате вооружённого государственного переворота.

Putins Ansprache an das russische Volk, 21. September 2022



Einleitung von Paul Craig Roberts

24.September 2022

Die westlichen Medien sind eine Ansammlung von Lügnern in einem Propagandaministerium, und ihre so genannten “Russlandexperten” sind größtenteils Russophobe, die mit Zuschüssen des US-Militär-/Sicherheitskomplexes arbeiten. Folglich haben die Menschen im Westen kein richtiges Verständnis für den Konflikt in der Ukraine, wie er entstanden ist und wie die Beteiligung des Westens zusammen mit außergewöhnlichen Provokationen in der russischen Führung die Überzeugung hervorgerufen hat, dass das Ziel des Westens die Zerstörung Russlands ist. In dem Maße, wie sich diese Überzeugung verfestigt, gibt die russische Führung die Hoffnung auf eine friedliche Koexistenz mit der westlichen Welt auf und bereitet sich auf einen Krieg vor.

In seiner Rede beginnt Putin die Vorbereitung des russischen Volkes auf die harte Realität. Putin mag die harte Realität nicht und tat sein Bestes, um sie zu vermeiden, indem er Provokationen und Beleidigungen ignorierte, bis es unmöglich wurde, weil, wie Putin sagt, “der Westen jede Grenze überschritten hat”.

Der Westen, das ist natürlich Washington. Der Rest der westlichen Welt ist Washington unterstellt, wie ich von einem stellvertretenden US-Verteidigungsminister für internationale Sicherheitsfragen erfuhr. “Wie”, so fragte ich ihn, “bringen wir die anderen Länder dazu, das zu tun, was wir wollen?” “Mit Geld”, antwortete er. “Sie meinen ausländische Hilfe?” “Nein, wir geben den Führern einen Sack voll Geld. Sie sind uns unterstellt. Wir besitzen sie.”

Das bedeutet, dass es keine unabhängigen westlichen Stimmen in Großbritannien, Deutschland, Frankreich oder anderswo gibt, die Washingtons Streben nach Welthegemonie mäßigen. Es gibt niemanden, der sagt: “Wisst ihr eigentlich, was ihr da tut? Es gibt niemanden, der Washington davor warnt, dass die USA Russland zu stark bedrängen. Es gibt niemanden, der uns davor warnt, unserer eigenen Propaganda Glauben zu schenken. Infolgedessen hat Washington die russische Führung aus dem Modus des Entgegenkommens in den Modus der Vorbereitung auf einen Konflikt gedrängt.

Dies zeigt deutlich, wie gefährlich der Unilateralismus der Neokonservativen ist. Es gibt niemanden, der Washington widerspricht, außer Washingtons auserwählten Feinden, deren Worte, wenn überhaupt, immer aus dem Zusammenhang gerissen berichtet werden, um der Propagandalinie zu folgen, dass Russland und China, niemals Washington, die Bedrohung und die Ursache des Konflikts sind.

Ich empfehle Ihnen, die Übersetzung von Putins Ansprache an die russische Nation zu lesen. Möglicherweise wird Tass oder das Büro des russischen Präsidenten eine bessere Übersetzung zur Verfügung stellen, aber seine Übersetzung reicht aus, um zu erkennen, wie die russische Führung eine Situation sieht, die von westlichen Journalisten in einer Weise falsch dargestellt wurde, die das Propagandabild des Westens von Russlands bösen Absichten unterstützt.

Tatsache ist, dass das Problem die bösen Absichten Washingtons sind.

Militärhistoriker wissen, dass, sobald die Mobilisierung beginnt, ein Krieg folgt. Putin versucht, diesen unumkehrbaren Kurs zu vermeiden, indem er eine begrenzte, nicht vollständige Mobilisierung anordnet, von der er hofft, dass sie zusammen mit der Selbstbestimmung der vier befreiten Gebiete, die mit der Russischen Föderation wiedervereinigt werden sollen, gemäß der UN-Charta den Westen davon überzeugen wird, dass der Krieg nicht fortgesetzt werden kann, wenn der Westen nicht militärische Angriffe direkt auf russisches Territorium unterstützt. Ich schreibe seit acht Jahren, dass Washington trotz seiner Arroganz nicht so weit gehen wird, einen Krieg mit einer überlegenen russischen Streitmacht zu beginnen. Das war 2014 der Fall. Ich hoffe, es gilt auch heute noch.

Putins abschließende Worte an das russische Volk werden Sie von den Presstituierten des Westens nicht hören. Putin weist den idiotischen Westen darauf hin, dass das Überleben des Westens unwahrscheinlich ist, wenn Washington seinen Hegemonieanspruch nicht aufgibt:

“Es liegt in unserer historischen Tradition, im Schicksal unseres Volkes, diejenigen zu stoppen, die nach der Weltherrschaft streben, die drohen, unser Mutterland, unser Vaterland zu zerstückeln und zu versklaven. Wir werden es jetzt tun, und so wird es sein.” Übersetzt mit Deepl.com





Eine Übersetzung findet sich unten

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...