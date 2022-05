Düstere Aussichten, sollte es so kommen. Dank an Paul Craig Roberts

Putins Liberalismus bedeutet, dass ein größerer Krieg bevorsteht

von Paul Craig Roberts

1. Mai 2022

Wladimir Putin, der im Westen wegen seiner “Verderbtheit” verteufelt wird, um es mit den Worten des Sprechers des Verteidigungsministeriums John Kirby ( https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-04-29/bloomberg-evening-briefing-pentagon-official-decries-depravity-of-putin-s-war?cmpid=BBD042922_BIZ&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=220429&utm_campaign=bloombergdaily ) zu sagen, ist in Wirklichkeit nur ein altmodischer amerikanischer Liberaler.

Putins altmodische liberale Überzeugungen aus dem 19. Jahrhundert sind dem Satanismus Washingtons aus dem 21. Jahrhundert nicht gewachsen. Putins altmodische Überzeugungen machen ihn und sein Land zu leichten Beute für Washington. Offenbar hat Putin die UN-Rede von Chavez verpasst oder nicht verstanden.

Putin steckt in Schwierigkeiten, weil seine liberale Denkweise nie begreifen konnte, dass Russland Feinde hat, Todfeinde, die seinen und Russlands Untergang beabsichtigen. Während der acht Jahre, in denen die USA eine ukrainische Armee ausbildeten und ausrüsteten, bezeichneten Putin und sein Außenminister die Todfeinde Russlands als “unsere westlichen Partner”. Jetzt, da ein tödlicher Krieg im Gange ist, in dem die westliche Welt offen daran arbeitet, die ukrainische Armee mit modernen Waffen auszustatten, und einigen Berichten zufolge sogar mit westlichen Truppen, die sich als freiwillige Kämpfer für die Ukraine ausgeben, beliefert Putin Russlands Todfeinde immer noch mit Energie, damit sie den Kampf gegen Russland fortsetzen können, und Putin weigert sich weiterhin, das russische Eigentum von Unternehmen zu verstaatlichen, die im Einklang mit Washingtons Sanktionen Russland im Stich gelassen haben. Ausländisches Eigentum an Russland ist sicher, obwohl die Regierungen der Länder dieser Unternehmen Russlands Zentralbankreserven gestohlen haben, die ihnen von der Putin-Schützling Elvira Nabiullina bequem zur Verfügung gestellt wurden. Obwohl Putin jetzt die russische Fünfte Kolonne anprangert, deren Wirksamkeit in Russland ausschließlich auf Putins liberale Denkweise zurückzuführen ist, behält er Kudrin und Nabiullina in seiner Regierung. Es ist schwierig, sich einen Reim darauf zu machen.

In seiner Rede vom 21. März, die im Westen weitgehend zensiert wurde und über die nur teilweise und meist aus dem Zusammenhang gerissen berichtet wurde, wies Putin auf die “fünfte Kolonne” des Westens hin, die der Westen benutze, um “unsere Gesellschaft zu spalten, indem er über Kampfverluste und die sozioökonomischen Folgen der Sanktionen spekuliert, um eine zivile Konfrontation in Russland zu provozieren, und indem er seine fünfte Kolonne benutzt, um sein Ziel zu erreichen – die Zerstörung Russlands.”

Bei der russischen fünften Kolonne handelt es sich um Putins eigene Leute – Kudrin und Nabiullina – atlantische Integrationisten, die den Westen Russland vorziehen. Putin sagt dies über sie: “Diese Leute sind geistig im Westen, nicht hier, nicht bei unserem Volk, nicht bei Russland.” Putin sagte, dass die russische fünfte Kolonne die Bevorzugung des Westens gegenüber Russland als “Zeichen der Zugehörigkeit zu einer höheren Kaste, zu einer höheren Rasse” betrachtet. Solche Leute sind bereit, ihre Mutter zu verkaufen, nur um in den Gängen dieser höchsten Kaste sitzen zu dürfen. Anatoli Tschubais, ein Insider der russischen Regierung, ist einer dieser “Menschen”, von denen Putin spricht. Er ist vor kurzem aus Russland geflohen. Auch Kudrin gehört dazu, ebenso wie Nabiullina, die Zentralbankchefin, die Russlands Währungsreserven an den Westen ausgeliefert hat. Kudrin hatte viel mit dem Aufbau des Oligarchen-Systems zu tun, jener Leute, von denen Putin sagt, dass sie “eine Villa in Miami oder an der französischen Riviera haben, die auf Gänseleberpastete, Austern oder so genannte geschlechtliche Freiheiten nicht verzichten können”. Trotzdem bleibt Kudrin in Putins Regierung.

Wie soll man Putin verstehen, der so klar sieht und doch selbst ein Liberaler bleibt, mit all den unrealistischen Erwartungen der Liberalen? Putin hat acht Jahre lang dem, wie er es nennt, Völkermord im Donbass zugesehen. Anstatt ihn mit Gewalt zu stoppen, setzte er auf liberale Mittel. Er handelte erfolgreich das Minsker Abkommen aus. Die Ukraine unterzeichnete es ebenso wie die Donbass-Republiken. Frankreich und Deutschland unterstützten es, aber auf Anweisung Washingtons weigerte sich die Ukraine, das von ihr unterzeichnete Abkommen einzuhalten. Der ukrainische Beschuss der Donbass-Republiken wurde fortgesetzt, und Nazi-Milizen besetzten große Teile des Gebiets der Donbass-Republiken.

Zu Beginn dieses Jahres hatte die Ukraine ihre gesamten Streitkräfte im Osten an der Grenze zum Donbass zusammengezogen, um die Donbass-Region zu erobern. Selenskyj, der Furz, der als Washingtons Marionettenpräsident der Ukraine fungiert, sagt immer wieder, er habe nicht die Absicht, die Donbass-Republiken anzugreifen. Aber er sagt uns nicht, warum sonst das gesamte ukrainische Militär, das von den USA und der NATO ausgebildet und ausgerüstet wurde, im Donbass war, wo es durch die russische Intervention leicht eingekesselt wurde.

Denken Sie einen Moment darüber nach. Fragen Sie sich angesichts der russischen Streitkräfte im Osten, die gegen die in der Donbass-Region eingeschlossenen Ukrainer kämpfen, warum es keine ukrainischen Offensiven aus dem Westen gegen die auf den Donbass konzentrierte russische Hintermannschaft gibt. Die offensichtliche Antwort ist, dass es in der Westukraine keine ukrainischen Militärressourcen gibt, da die gesamte Armee im Osten in den Donbass einmarschieren wollte, genau wie Putin sagt.

Putins Liberalismus zeigt sich auch in seinem Glauben, dass die Begrenzung der russischen Intervention auf die Donbass-Region, um die Endlösung der ukrainischen Nazis für die russische Bevölkerung der Ostukraine, die früher zu Russland gehörte, zu verhindern, den Westen davon überzeugen würde, dass er ein vernünftiger Liberaler ist, für den er den Westen fälschlicherweise hält.

Putins begrenzte Operation war ein strategischer Fehler der schlimmsten Art. Ihre Begrenztheit bedeutete, dass die Marionettenregierung in Kiew sich weiterhin frei bewegen und um Waffen, Geld und Hilfe von außen bitten konnte, während die russischen Streitkräfte, die durch Putins Vorgabe, zivile Opfer zu vermeiden, in die Enge getrieben wurden, unnötige Verluste an Männern und Ausrüstung durch ukrainische Streitkräfte hinnehmen mussten, die sich in Bevölkerungszentren verschanzt und Zivilisten als Schutzschilde benutzt hatten.

Russland hätte die Ukraine innerhalb einer Woche zerstören und sie wieder in Russland eingliedern können, wo sie seit drei Jahrhunderten mit Ausnahme des Zeitraums 1991-2022 war.

Aber eine solch erfolgreiche Politik hätte die russischen Liberalen verärgert, die zweifellos in Ohnmacht gefallen wären, weil Putin die Anschuldigungen des Westens bestätigt hätte, Russland wolle das Sowjetreich wiederherstellen. Wie würden die armen Kerle von ihren westlichen Freunden in Miami und an der Côte d’Azur aufgenommen werden? Selbst Ferraris und Diamantketten könnten ihre Geliebten nicht über den Ruin ihres gesellschaftlichen Lebens und das Ausbleiben von Einladungen hinwegtrösten.

Ist Putin unter dem Druck der vom satanischen Washington orchestrierten Ereignisse und seiner eigenen Duldung der fünften Kolonne Russlands, die es der russischen Zentralbank erlaubt, Russlands Devisenreserven an Russlands Feinde zu übergeben, und die es dem Regierungsmitglied Kudrin erlaubt, weiterhin Bilder vom Untergang Russlands zu malen, in der Lage, einen Krieg zu führen?

Was können wir daraus schließen?

Entweder wird Putin von der russischen fünften Kolonne zu sehr eingeengt, um effektiv zu sein, oder er ist zu sehr Gefangener liberaler Wahnvorstellungen, um die entscheidenden Schläge zu versetzen, die Russland versetzen muss, um immer schwerwiegendere westliche Provokationen zu verhindern, die schließlich zu einem Atomkrieg führen werden. Putin und Lawrow warnen selbst vor der Gefahr eines Atomkriegs; doch ihre halbherzigen Maßnahmen schaffen selbst die Situationen, in denen es zu Fehlkalkulationen kommen kann. Russlands unzureichende Reaktionen auf westliche Provokationen ermutigen zu weiteren Provokationen.

Um genau zu sein: Putin ist ein Liberaler, der sich auf guten Willen verlässt, der “unseren westlichen Partnern” guten Willen zuschreibt, der Russlands Engagement für die Demokratie demonstriert, indem er eine vom Westen finanzierte und gelenkte fünfte Kolonne in Russland und den russischen Medien toleriert, und der nicht in der Lage ist, russische Macht zu demonstrieren. Putin redet viel, aber er lässt seinen Worten keine starke Politik folgen. Er hat zu viel Angst davor, gegen liberale Grundsätze zu verstoßen, die der Westen schon vor langer Zeit in den Mülleimer der Geschichte geworfen hat.

Daher wird meine Befürchtung, dass Putins Liberalismus in einem Atomkrieg enden wird, immer wahrscheinlicher. Der Westen hat erklärt, dass Putin gehen muss. Der Westen erklärt, dass er beabsichtigt, den Krieg ein Jahrzehnt lang, wenn nicht länger, aufrechtzuerhalten, um Russland Arbeitskräfte und Ausrüstung zu entziehen. Die NATO-Länder bilden eine neue ukrainische Armee aus, die an die Stelle der von Russland zerstörten Armee treten soll. Dies stellt eine ausländische Einmischung in den Konflikt dar, von dem Putin sagte, dass er wie ein Kombattant behandelt werden würde. Doch den ausländischen Interventionisten in dem Konflikt geschieht nichts. Der Kreml verkauft ihnen weiterhin Energie und strategische Mineralien und weigert sich, ihre russischen Vermögenswerte zu verstaatlichen.

Es ergibt sich das Bild einer russischen Regierung, die so sehr vom Liberalismus korrumpiert ist, dass sie nicht in der Lage ist, sich selbst und ihre nationalen Interessen zu verteidigen.

Das Risiko besteht darin, dass die liberale russische Regierung am Ende nur noch den Knopf zum Drücken hat.

Putin muss gewusst haben, dass die Fakten die Darstellung seines auf das Leben der Zivilbevölkerung bedachten Krieges nicht kontrollieren würden und dass die Darstellung seine Sorge um die Zivilbevölkerung leugnen würde. Die Darstellung, die John Kirby vom Pentagon zum Ausdruck brachte, lautet: “Russland hat nicht einmal versucht, bei seinen Angriffen präzise zu sein. Es ist einfach Brutalität der kältesten und abscheulichsten Art”. Der begrenzte Bummelkrieg hat die von mir erwartete Wirkung gezeigt. Er hat dem Westen reichlich Zeit verschafft, sich auf vielfältige Weise einzumischen, was den Krieg ausweiten wird. Schon jetzt wird der Krieg von Washington und der NATO als Stellvertreterkrieg mit Russland betrachtet, mit der erklärten Absicht, “Russland das Rückgrat zu brechen”. Westliche Waffenlieferungen haben Russland dazu veranlasst, die Lagerstätten in der Westukraine anzugreifen. Berichten zufolge “verstärken ausländische Kämpfer und Soldaten aus regulären NATO-Einheiten zunehmend die Frontlinien der dezimierten ukrainischen Armee”. https://www.globalresearch.ca/dangerous-crossroads-putin-warns-the-us-to-back-off-in-ukraine/5779020

Es ist unklar, wie die NATO-Einheiten die russischen Linien durchdringen konnten, um zu den eingekesselten Ukrainern vorzudringen, aber es ist klar, dass Unheil im Gange ist. Berichten zufolge versammeln sich NATO-Einheiten in Moldawien, um die Enklave Transnistrien anzugreifen, einen schmalen Streifen Land zwischen Moldawien und der Ukraine. Transnistrien ist eine nicht anerkannte abtrünnige Republik, die erfolglos die Vereinigung mit Russland beantragt hat. Polen ist bestrebt, den westlichen Teil der Ukraine zurückzuerobern und hat polnische Truppen als “Friedenstruppen” in der Westukraine vorgeschlagen. Die World Socialist Web Site berichtet, dass Washington eine Gruppe zusammengestellt hat, die sich darauf konzentriert, den Konflikt mit Russland zu gewinnen. Mit anderen Worten: Die Möglichkeiten für Fehleinschätzungen steigen. https://www.wsws.org/en/articles/2022/04/27/pszn-a27.html

Offensichtlich hat der Kreml nicht verstanden, dass die russische Intervention in der Ukraine verheerend sein und zu einem schnellen Sieg führen muss, um zu verhindern, dass der Westen sich einmischt und eine Fehlkalkulation vornimmt. Ein solches entschlossenes Vorgehen hätte dem Westen gezeigt, dass die Zeit der risikolosen Provokationen Russlands vorbei ist, anstatt Gelegenheiten für neue und gefährlichere Provokationen zu schaffen. Wie General MacAuthor sagte, ist der Zweck des Krieges der Sieg, und je schneller, desto besser. Übersetzt mit Deepl.com

