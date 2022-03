https://consortiumnews.com/2022/02/27/putins-nuclear-threat/

Bild: Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow. (U.N. Photo/Cia Pak)

Die Diskrepanz zwischen dem westlichen und dem russischen Narrativ im aktuellen Konflikt könnte sich als fatal für die Welt erweisen, schreibt Scott Ritter.

Putins nukleare Bedrohung

Von Scott Ritter



Speziell für Consortium News

27. Februar 2022

Wladimir Putin ist ein Wahnsinniger. Er hat den Verstand verloren. Zumindest ist es das, was die Führer des Westens Sie glauben machen wollen. Ihrer Darstellung zufolge hat Putin – isoliert, allein, verwirrt und wütend über das sich abzeichnende militärische Desaster, das Russland in der Ukraine erlebte – um sich geschlagen und angeblich der ganzen Welt mit der nuklearen Vernichtung gedroht.

In einer Sitzung mit seinen Top-Generälen am Sonntag verkündete der angeschlagene russische Präsident: “Ich befehle dem Verteidigungsminister und dem Chef des Generalstabs der russischen Streitkräfte, die Abschreckungskräfte der russischen Armee in einen besonderen Kampfmodus zu versetzen.”

Der Grund für diese Maßnahme, so Putin, liege in der Tatsache, dass “westliche Länder nicht nur auf wirtschaftlichem Gebiet unfreundliche Maßnahmen gegen unser Land ergreifen, sondern auch Spitzenbeamte führender NATO-Mitglieder aggressive Äußerungen über unser Land gemacht haben”, und zwar im Zusammenhang mit der aktuellen Situation in der Ukraine.

Die “Abschreckungskräfte”, von denen Putin sprach, beziehen sich auf das russische Atomwaffenarsenal.

Die Worte des russischen Präsidenten fanden umso mehr Widerhall, als Putin am vergangenen Donnerstag bei der Ankündigung des Beginns der “speziellen Militäroperation” Russlands gegen die Ukraine erklärte, dass “niemand daran zweifeln sollte, dass ein direkter Angriff auf unser Land zur Zerstörung und zu schrecklichen Konsequenzen für jeden potenziellen Aggressor führen wird”. Er betonte, dass Russland “eine der stärksten Atommächte ist und auch bei einer Reihe von hochmodernen Waffen einen gewissen Vorsprung hat”.

Als Putin diese Drohung aussprach, bezeichnete die Washington Post sie als “leer, ein bloßes Entblößen der Zähne”. Das Pentagon, das mit seiner eigenen Überprüfung der US-Atomwaffenposition befasst war, um Bedrohungen wie dieser zu begegnen, schien nicht verblüfft zu sein, und ein anonymer Beamter stellte fest, dass die amerikanischen Entscheidungsträger “in dieser Hinsicht keine erhöhte Bedrohung sehen”.

Die Antwort der NATO

Außenminister Antony Blinken und andere Vertreter von NATO-Staaten bei einem Gruppenfoto im NATO-Hauptquartier in Brüssel, März 2021 . (Außenministerium/Ron Przysucha)

Das transatlantische Militärbündnis, das im Zentrum der gegenwärtigen Krise steht, gab seinerseits eine Erklärung ab, in der es feststellte, dass “das Vorgehen Russlands eine Gefahr darstellt:

“Russlands Handlungen stellen eine ernsthafte Bedrohung für die euro-atlantische Sicherheit dar und werden geostrategische Folgen haben. Die NATO wird weiterhin alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit und Verteidigung aller Bündnispartner zu gewährleisten. Wir verlegen zusätzliche defensive Land- und Luftstreitkräfte in den östlichen Teil des Bündnisses sowie zusätzliche Seestreitkräfte. Wir haben die Bereitschaft unserer Streitkräfte erhöht, um auf alle Eventualitäten reagieren zu können.

Am Ende dieser Erklärung fand sich jedoch eine Passage, die bei genauerer Betrachtung die Gründe für Putins nukleares Muskelspiel verdeutlicht. “Wir haben Konsultationen gemäß Artikel 4 des Washingtoner Vertrags geführt”, heißt es in der Erklärung. “Wir haben beschlossen, im Einklang mit unserer Verteidigungsplanung zum Schutz aller Verbündeten zusätzliche Schritte zu unternehmen, um die Abschreckung und Verteidigung im gesamten Bündnis weiter zu stärken”.

Nach Artikel 4 können die Mitglieder alle Fragen, die insbesondere die Sicherheit eines Mitgliedstaates betreffen, zur Diskussion im Nordatlantikrat stellen. Die NATO-Mitglieder Estland, Lettland, Litauen und Polen haben die Konsultationen gemäß Artikel 4 nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine eingeleitet. In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung ergänzte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg die ursprüngliche NATO-Erklärung und erklärte, die NATO sei dem Schutz und der Verteidigung aller ihrer Verbündeten, einschließlich der Ukraine, verpflichtet.

Drei Dinge sind an dieser Erklärung hervorzuheben. Erstens positionierte sich die NATO durch die Berufung auf Artikel IV für eine mögliche offensive militärische Aktion; ihre früheren militärischen Interventionen gegen Serbien im Jahr 1999, Afghanistan im Jahr 2001, Irak im Jahr 2004 und Libyen im Jahr 2011 erfolgten alle auf der Grundlage von Artikel IV der NATO-Charta. Vor diesem Hintergrund entbehrt die Annahme, die NATO sei eine ausschließlich defensive Organisation, die sich dem Versprechen der kollektiven Selbstverteidigung verpflichtet hat, jeder Grundlage.

Zweitens erstreckt sich der Schutz nach Artikel V (kollektive Verteidigung) nur auf tatsächliche NATO-Mitglieder, was die Ukraine nicht ist, während nach Artikel IV der Schutz der NATO auch auf Nicht-NATO-Mitglieder ausgedehnt werden kann, die das Bündnis als Verbündete betrachtet, und in diese Kategorie ordnete Stoltenberg die Ukraine eindeutig ein.

Schließlich kündigte Stoltenberg, als er die Ukraine zum NATO-Verbündeten erklärte, gleichzeitig die Aktivierung und den Einsatz der 40.000 Mann starken NATO-Reaktionskräfte an, von denen ein Teil an der Ostflanke der NATO an der Grenze zur Ukraine stationiert werden soll. Die Aktivierung der Eingreiftruppe ist ein Novum in der Geschichte der NATO, was die Ernsthaftigkeit unterstreicht, die eine Nation wie Russland dieser Aktion beimessen könnte.

Vor diesem Hintergrund waren Putins Äußerungen vom vergangenen Donnerstag maßvoll, vernünftig und verantwortungsbewusst.

Was passiert, wenn NATO-Konvois oder EU-Jets getroffen werden?

Dassault Mirage F1CR-Jet der französischen Luftwaffe, stationiert in Reims. (Alan Wilson/Wikimedia Commons)

Seit Beginn der Konsultationen nach Artikel IV haben die NATO-Mitglieder begonnen, die Ukraine mit tödlicher Militärhilfe zu versorgen, und für die kommenden Tage und Wochen sind weitere Lieferungen in Aussicht gestellt worden. Diese Lieferungen können nur über einen Landweg in die Ukraine gelangen, der eine Umladung durch NATO-Mitglieder, einschließlich Rumänien und Polen, erfordert. Es versteht sich von selbst, dass jedes Fahrzeug, das tödliches militärisches Gerät in ein Kriegsgebiet transportiert, nach dem Völkerrecht ein legitimes Ziel darstellt; dies gilt in vollem Umfang für jede der NATO angehörende Lieferung, die von einem NATO-Mitglied auf eigenen Wunsch durchgeführt wird.

Was geschieht, wenn Russland beginnt, Waffenlieferungen der NATO/EU/USA/Alliierten anzugreifen, sobald diese auf ukrainischem Boden eintreffen? Wird die NATO auf der Grundlage von Artikel IV eine Pufferzone in der Ukraine einrichten und die noch nie zuvor mobilisierte Eingreiftruppe einsetzen? Das eine folgt natürlich auf das andere…

Das Szenario wird noch düsterer, wenn die EU ihre Zusage einhält, der Ukraine Flugzeuge und Piloten für den Kampf gegen die Russen zur Verfügung zu stellen. Wie würden diese in der Ukraine eingesetzt werden? Was passiert, wenn Russland beginnt, diese Flugzeuge abzuschießen, sobald sie in den ukrainischen Luftraum eindringen? Richtet die NATO nun eine Flugverbotszone über der Westukraine ein?

Was geschieht, wenn eine Flugverbotszone (für die sich viele Beamte im Westen einsetzen) mit der Stationierung der Eingreiftruppe kombiniert wird, um in der Westukraine de facto ein NATO-Gebiet zu schaffen? Was passiert, wenn sich die ukrainische Regierung in der Stadt Lemberg niederlässt und unter dem Schutz dieses Luft- und Bodenschirms operiert?

Russlands Nukleardoktrin

Nächtliches Training für die Parade zum Tag des Sieges auf dem Roten Platz, 4. Mai 2021. (Micha? Siergiejevicz/Wikimedia Commons)

Im Juni 2020 veröffentlichte Russland ein neues Dokument mit dem Titel “Über die Grundprinzipien der Staatspolitik der Russischen Föderation im Bereich der nuklearen Abschreckung”, in dem die Bedrohungen und Umstände dargelegt werden, die zum Einsatz von Atomwaffen durch Russland führen könnten. In diesem Dokument wird zwar erklärt, dass Russland “Atomwaffen ausschließlich als Mittel der Abschreckung betrachtet”, es werden jedoch mehrere Szenarien beschrieben, in denen Russland auf den Einsatz von Atomwaffen zurückgreifen würde, wenn die Abschreckung versagt.

Das Dokument zur russischen Nuklearpolitik forderte zwar nicht den präventiven Einsatz von Atomwaffen bei konventionellen Konflikten, erklärte aber, dass “im Falle eines militärischen Konflikts diese Politik die Verhinderung einer Eskalation militärischer Aktionen und deren Beendigung unter Bedingungen vorsieht, die für die Russische Föderation und/oder ihre Verbündeten akzeptabel sind”.

Kurz gesagt, Russland könnte mit dem Einsatz von Atomwaffen drohen, um “eine Aggression gegen die Russische Föderation durch den Einsatz konventioneller Waffen abzuschrecken, wenn die Existenz des Staates selbst gefährdet ist.”

Als Putin im Dezember letzten Jahres gegenüber den USA und der NATO die nationalen Sicherheitsinteressen Russlands darlegte, war er sich über seinen Standpunkt in Bezug auf die ukrainische Mitgliedschaft in der NATO völlig im Klaren. In zwei Vertragsentwürfen verlangte Russland von der NATO schriftliche Garantien für einen Expansionsstopp und die Zusicherung, dass weder der Ukraine noch Georgien jemals die Mitgliedschaft in der Allianz angeboten wird.

In einer Rede, die nach der Übergabe der russischen Forderungen gehalten wurde, erklärte Putin, dass Russland, sollten die USA und ihre Verbündeten ihre “offensichtlich aggressive Haltung” fortsetzen, “angemessene militärisch-technische Vergeltungsmaßnahmen” ergreifen werde, und fügte hinzu, dass es “jedes Recht dazu” habe.

Kurzum, Putin machte deutlich, dass sich Russland in der Frage der ukrainischen Mitgliedschaft in der NATO, der Stationierung von US-Raketen in Polen und Rumänien und der NATO-Stellungen in Osteuropa in seiner Existenz bedroht sieht.

Die Unterbrechung

Ein Bus brennt am Donnerstag auf der Straße von Charkiw nach Kiew, als Russland in den Krieg eintritt. (Yan Boechat/VOA/Wikimedia Commons)

Aus der Sicht Russlands und seiner Führung war der russische Einmarsch in die Ukraine das Ergebnis eines langwierigen Übergriffs der NATO auf die legitimen nationalen Sicherheitsinteressen des russischen Staates und seiner Bevölkerung. Der Westen hingegen hat den militärischen Einmarsch als wenig mehr als die irrationale Aktion eines wütenden, isolierten Diktators interpretiert, der verzweifelt nach Bedeutung in einer Welt sucht, die ihm entgleitet.



Die Diskrepanz zwischen diesen beiden Darstellungen könnte sich für die Welt als fatal erweisen. Wenn die USA und die NATO die von Russland wahrgenommene Bedrohung herunterspielen, die sowohl von einer sich erweiternden NATO als auch von der Bereitstellung tödlicher militärischer Unterstützung für die Ukraine ausgeht, während Russland militärische Operationen durchführt, die es als entscheidend für seine nationale Sicherheit ansieht, laufen sie Gefahr, den tödlichen Ernst von Putins Anweisungen an seine militärische Führung hinsichtlich der Erhöhung der Bereitschaftsstufe der russischen strategischen Nuklearstreitkräfte zu verkennen.

Putins Befehle spiegeln keineswegs die irrationale Laune eines verzweifelten Mannes wider, sondern sind die logische Fortsetzung einer seit Jahren konzertierten russischen Sicherheitsstrategie, bei der die geopolitische Opposition gegen die NATO-Expansion in die Ukraine mit einer strategischen Nuklearstrategie verbunden wurde. Jede Äußerung Putins im Laufe dieser Krise war mit dieser Politik verknüpft.

Die USA und die NATO können zwar über die Legitimität der russischen Bedenken diskutieren, aber die nationale Sicherheitsstrategie einer Nation, die einer eingehenden bürokratischen Prüfung unterzogen wurde, als nichts weiter als den Wutanfall eines unnahbaren Autokraten abzutun, stellt eine gefährliche Missachtung der Realität dar, deren Folgen sich für die USA, die NATO und die Welt als fatal erweisen könnten.

Präsident Putin hat sich oft darüber beklagt, dass der Westen ihm nicht zuhört, wenn er Fragen anspricht, die Russland als entscheidend für seine nationale Sicherheit ansieht.

Der Westen hört jetzt zu. Die Frage ist nur, ob er in der Lage ist, den Ernst der Lage zu begreifen.

Bislang scheint die Antwort nein zu sein.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Entwaffnung von Massenvernichtungswaffen diente. Übersetzt mit Deepl.com

