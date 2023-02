Photo credit: The Cradle

Putins “zivilisatorische” Rede umreißt den Konflikt zwischen Ost und West

von Pepe Escobar

22. Februar 2023

In seiner Rede vor der Bundesversammlung betonte Präsident Putin, dass Russland nicht nur ein unabhängiger Nationalstaat ist, sondern auch eine eigenständige Zivilisation mit einer eigenen Identität, die sich im Konflikt mit den Werten der “westlichen Zivilisation” befindet und diese aktiv bekämpft.

Die mit Spannung erwartete Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin vor der russischen Föderalversammlung am Dienstag sollte als eine Meisterleistung der Souveränität interpretiert werden.

Bezeichnenderweise fiel die Rede auf den ersten Jahrestag der offiziellen Anerkennung der Volksrepubliken Donezk und Luhansk durch Russland, nur wenige Stunden vor dem 22. Februar 2022. Was vor einem Jahr geschah, markierte in vielerlei Hinsicht auch die Geburt der echten multipolaren Welt des 21. Jahrhunderts.

Zwei Tage später startete Moskau die militärische Sonderoperation (SMO) in der Ukraine, um die genannten Republiken zu verteidigen.

In seiner kühlen, ruhigen und besonnenen Rede, die keine Spur von Aggression enthielt, stellte Putin Russland als eine uralte, unabhängige und ganz eigene Zivilisation dar, die manchmal einen gemeinsamen Weg mit anderen Zivilisationen verfolgt, manchmal aber auch davon abweicht.

Die Ukraine, Teil der russischen Zivilisation, ist nun von der westlichen Zivilisation besetzt, die nach Putins Worten “uns gegenüber feindselig geworden ist”, wie in einigen Fällen in der Vergangenheit. Die akute Phase dessen, was im Grunde ein Stellvertreterkrieg des Westens gegen Russland ist, findet also auf dem Gebiet der russischen Zivilisation statt.

Das erklärt Putins Klarstellung, dass “Russland ein offenes Land, aber eine unabhängige Zivilisation ist – wir halten uns nicht für überlegen, aber wir haben unsere Zivilisation von unseren Vorfahren geerbt und müssen sie weitergeben”.

Ein Krieg, der den Körper der russischen Zivilisation verwässert, ist eine ernste existenzielle Angelegenheit. Putin stellte auch klar, dass “die Ukraine vom Westen als Werkzeug und Testgelände gegen Russland benutzt wird”. Daher die unvermeidliche Folge: “Je mehr Langstreckenwaffen in die Ukraine geschickt werden, je länger müssen wir die Bedrohung von unseren Grenzen verdrängen.”

Übersetzung: Dieser Krieg wird langwierig sein – und schmerzhaft. Es wird keinen schnellen Sieg mit minimalem Blutverlust geben. Die nächsten Schritte rund um den Dnjepr können Jahre dauern, bis sie sich festigen. Je nachdem, ob die US-Politik weiterhin an neokonservativen und neoliberalen Zielen festhält, könnte sich die Frontlinie nach Lviv verlagern. Dann könnte sich die deutsche Politik ändern. Ein normaler Handel mit Frankreich und Deutschland könnte erst Ende des nächsten Jahrzehnts wiederhergestellt werden.

Der Kreml ist verärgert: START ist am Ende

Damit kommen wir zu den Spielen, die das Imperium der Lügen spielt. Putin sagt: “Die Versprechungen … der westlichen Machthaber wurden zu Fälschungen und grausamen Lügen. Der Westen lieferte Waffen, bildete nationalistische Bataillone aus. Schon vor dem Beginn der SMO gab es Verhandlungen…über die Lieferung von Luftabwehrsystemen… Wir erinnern uns an die Versuche Kiews, Atomwaffen zu erhalten.”

Putin hat einmal mehr deutlich gemacht, dass das Vertrauen zwischen Russland und dem Westen, insbesondere den USA, nicht mehr vorhanden ist. Daher ist es für Russland eine natürliche Entscheidung, “aus dem Vertrag über strategische Offensivwaffen auszutreten, aber wir tun es nicht offiziell. Im Moment stellen wir nur unsere Teilnahme am START-Vertrag ein. Wir werden keine US-Inspektionen in unseren Atomanlagen zulassen”.

Nebenbei bemerkt, von den drei wichtigsten amerikanisch-russischen Waffenverträgen hat Washington zwei aufgegeben: Der ABM-Vertrag (Anti-Ballistic Missile) wurde von der Regierung des ehemaligen Präsidenten George W. Bush im Jahr 2002 gekündigt, und der INF-Vertrag (Intermediate-Range Nuclear Forces) wurde vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump im Jahr 2019 aufgekündigt.

Dies zeigt den Grad der Verärgerung des Kremls. Putin ist sogar bereit, das Verteidigungsministerium und Rosatom anzuweisen, sich auf die Erprobung russischer Atomwaffen vorzubereiten, falls die USA den gleichen Weg als erste beschreiten.

In diesem Fall wäre Russland gezwungen, die Parität im Nuklearbereich vollständig aufzugeben und das Moratorium für Atomtests und die Zusammenarbeit mit anderen Nationen bei der Herstellung von Atomwaffen aufzugeben. Bisher bestand das Spiel der USA und der NATO darin, ein kleines Fenster zu öffnen, das es ihnen erlaubte, russische Atomanlagen zu inspizieren.

Mit seinem Judo-Zug übt Putin erneut Druck auf das Weiße Haus aus.

Die USA und die NATO werden nicht gerade begeistert sein, wenn Russland mit der Erprobung seiner neuen strategischen Waffen beginnt, insbesondere des Post-Doomsday-Poseidon – des größten jemals eingesetzten nuklearbetriebenen Torpedos, der in der Lage ist, furchterregende radioaktive Meereswellen auszulösen.

An der Wirtschaftsfront: Die Umgehung des US-Dollars ist der entscheidende Schritt in Richtung Multipolarität. In seiner Rede hob Putin die Widerstandsfähigkeit der russischen Wirtschaft hervor: “Das russische BIP ist 2022 nur um 2,1 Prozent gesunken, die Schätzungen der Gegenseite haben sich nicht bewahrheitet, sie sagten 15, 20 Prozent.” Diese Widerstandsfähigkeit gibt Russland genug Spielraum, um “mit Partnern daran zu arbeiten, das System der internationalen Abrechnung unabhängig vom US-Dollar und anderen westlichen Währungen zu machen. Der Dollar wird seine universelle Rolle verlieren.”