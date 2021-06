https://www.middleeastmonitor.com/20210622-putting-lipstick-on-a-pig-why-washington-is-fawning-over-israels-new-government/

Bild: A far right Israeli holds a poster with a photo of new Israeli Prime Minister Naftali Bennett saying in hebrew “Liar” on June 15, 2021 in Jerusalem [Amir Levy/Getty Images]

“Putting lipstick on a pig”‘: Warum Washington Israels neuer Regierung schmeichelt

Von Ramzy Baroud

22. Juni 2021

Als der ehemalige US-Präsident Barack Obama ein altes Klischee benutzte, um seinen politischen Gegner, den verstorbenen US-Senator John McCain, zu verunglimpfen, löste er eine mehrtägige politische Kontroverse aus. “Man kann einem Schwein Lippenstift auftragen, aber es ist immer noch ein Schwein”, sagte Obama bei einer Wahlkampfveranstaltung im Jahr 2008. Der Spruch weist darauf hin, dass oberflächliche Veränderungen nichts bewirken und dass die Veränderung unserer Fassade nichts daran ändert, wer wir wirklich sind.

Amerikanische Politiker sind eine Autorität auf diesem Gebiet. Sie sind Experten für künstliche, rhetorische und letztlich oberflächliche Veränderungen. Und nun machen sich Washingtons politische Maskenbildner wieder einmal an die Arbeit, das öffentliche Gesicht Israels zu verändern.

Seit dem dramatischen Sturz seines früheren Mentors Benjamin Netanjahu wird Israels neuer Premierminister Naftali Bennett als Alternative zu Netanjahus rechtem, chauvinistischem und rüpelhaftem Politikstil präsentiert. Allerdings wird es mehr als ein bisschen Lippenstift brauchen, um dies glaubhaft zu machen.

Über Bennett und seine Partei der Ultranationalisten und Rechtsextremisten, Yamina, lässt sich viel sagen, nicht zuletzt, dass sie eine ausgesprochen rassistische Partei ist. Ihre mageren sieben Sitze in der israelischen Knesset (Parlament) wurden durch einen ständigen Appell an die gewalttätigsten und rassistischsten Wählergruppen in Israel errungen, deren oft wiederholte Rufe “Tod den Arabern” eine tägliche Erinnerung an einen finsteren politischen Diskurs sind.

Bennett wird oft für diese berüchtigte Aussage von 2013 zitiert: “Ich habe in meinem Leben viele Araber getötet, und es gibt kein Problem damit.” Doch hinter der Politik dieses Mannes steckt mehr als eine solch abscheuliche Aussage. Da die israelische Führung keine Form des palästinensischen Widerstands als legitim ansieht und die Palästinenser in ihren Augen entweder Terroristen oder potentielle Terroristen sind, sollte man die folgende “Lösung” betrachten, die Bennett anbietet, um mit dem Problem des “palästinensischen Terrorismus” umzugehen.

Als Israels Bildungsminister im Jahr 2015 schlug Bennett den Bau einer “Abschreckungs”-Mauer vor; eine, die “verlangt, dass die Aufwiegelung beendet wird und dass Terroristen erschossen werden, bevor sie eine Chance haben, unschuldige Menschen zu verletzen. Es bedeutet, dass ein Terrorist, der erschossen wird, tot ist und nie wieder gehen wird. Es bedeutet, dass Israel für immer die Kontrolle über sein Heimatland behält, ungerührt vom Terrorismus.”

Warum also will die Biden-Administration uns glauben machen, dass Bennett anders ist? Unmittelbar nach der Amtseinführung des Premierministers war der US-Präsident der erste Führer der Welt, der Bennett anrief und ihm zu seinem neuen Amt gratulierte. Dieser Akt hatte eine tiefere symbolische Bedeutung, wenn man ihn mit der Tatsache vergleicht, dass Biden drei lange Wochen brauchte, um Netanyahu nach seiner eigenen Amtseinführung als Präsident im Januar anzurufen.

Ein enger Vertrauter des neuen israelischen Premierministers erklärte in einem Interview mit der Website Axios die Art des freundschaftlichen Telefongesprächs zwischen Biden und Bennett. “Das Weiße Haus möchte eine enge und regelmäßige Konsultation und ein Engagement mit Bennett und seinem Team haben, basierend auf einem offenen Meinungsaustausch, Respekt für Unterschiede und dem Wunsch, auf Stabilität und Sicherheit hinzuarbeiten”, wurde die israelische Quelle zitiert.

Neben der Betonung der Offenheit und des “Respekts” in Bezug auf die zukünftige Beziehung zwischen den USA und Israel wurde auch immer wieder die Notwendigkeit der Vertraulichkeit im Umgang mit Differenzen zwischen den beiden Ländern betont. “Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger”, so berichtete die Times of Israel mit Bezug auf Netanjahu, werde die Regierung Bennett “ihre Kritik [an Washington] unter vier Augen äußern.” Monatelang hatten die USA Netanjahu angefleht, seine Angriffe auf Washington abzuschwächen – ohne Erfolg.

Jetzt, da Bennett das Sagen hat, ist er eindeutig bereit, mitzuspielen. Und warum sollte er auch nicht? Er ist begierig darauf, sich als Gegenpol zu Netanjahu zu präsentieren. Indem er solch ein “Zugeständnis” macht, würde er sicherlich erwarten, dass Washington dies erwidert. Für Bennett ist es eine Win-Win-Situation.

Er versteht, dass die US-Politik gegenüber Israel nicht von der Haltung der israelischen Führung bestimmt wird. So räumte Biden in einer Stellungnahme im vergangenen Monat jegliche Andeutung aus, dass die USA Israel während seiner Amtszeit zur Rechenschaft ziehen werden. Es gibt “keine Verschiebung in meinem Engagement, Engagement für die Sicherheit Israels. Punkt. Keine Verschiebung, überhaupt nicht”. Wenn dieses solide Versprechen gegeben wurde, als der ungestüme Netanjahu noch an der Macht war, sollte man keinerlei Änderung erwarten, jetzt, wo der vermeintlich angenehme Bennett Israels Premierminister ist.

Amerikanische Politiker schwärmen von Bennett und seinem Hauptkoalitionspartner und zukünftigen Premierminister Yair Lapid. Sie sind begierig darauf, eine neue Seite aufzuschlagen und die turbulenten Jahre von Netanyahu hinter sich zu lassen. Bennett wird voraussichtlich im Juli die USA besuchen, während Lapid bereits von US-Außenminister Antony Blinken zu einem Besuch in Washington eingeladen wurde. In der Zwischenzeit sollte eine große israelische Militärdelegation unter der Leitung von Armee-Stabschef Aviv Kochavi sollte bereits in den USA sein, um verschiedene Themen zu besprechen, einschließlich Iran und Hisbollah, und um noch mehr US-Geschenke an Israel in Form von militärischer Hardware “auszuhandeln”.

Die USA sind sehr daran interessiert, ihre Beziehung zu Israel neu zu gestalten, nicht weil Israel sich verändert hat, sondern weil Washington wiederholt Demütigungen durch den gestürzten Netanjahu erlitten hat. Mit ihm an der Spitze wurde den USA oft vorgeworfen, nicht genug für Israel zu tun. Selbst Obamas jährliches Militärhilfepaket in Höhe von 3,8 Milliarden Dollar verschonte ihn nicht vor wiederholten israelischen Verbalattacken. Biden ist bereit, alles zu tun, was nötig ist, um dieses schmutzige Szenario zu vermeiden.

Joe Bidens Doktrin zu Israel und Palästina ist also sehr einfach. Er will weder eine tatsächliche Verpflichtung zur Wiederbelebung des Friedensprozesses eingehen, noch will er in eine Position gebracht werden, in der er gezwungen ist, Forderungen an Israel zu stellen, geschweige denn “Druck” auf Israel auszuüben. Da Biden wenig Erwartungen an Israel hat, scheint Bennett bereit zu sein, die Rolle des entgegenkommenden und vernünftigen Politikers zu spielen. Er wäre dumm, dies nicht zu tun, denn gemäß seiner eigenen politischen “Vision” will er lediglich den Konflikt verwalten und die Besatzung verlängern, während er, wie sein Vorgänger, weiterhin seine eigene Version des trügerischen Begriffs des “wirtschaftlichen Friedens” fördert.

Während die Amerikaner und die Israelis mit dem allseits bekannten Ritual des “Lippenstiftes auf ein Schwein” beschäftigt sind, bleiben die Palästinenser irrelevant. Ihre politischen Bestrebungen werden weiterhin heruntergespielt und ihre Freiheit verzögert, während Biden und Bennett versuchen, die brutale Realität des kolonialen Besatzungsstaates zu beschönigen. Übersetzt mit Deepl.com

