"Charles wurde jedoch wegen Kommentaren kritisiert, die er in einem privaten Brief an einen Freund aus dem Jahr 1986 geschrieben hatte, über den aber erst 2017 berichtet wurde. Darin machte er den "Zustrom ausländischer, europäischer Juden" nach Israel für den anhaltenden Konflikt zwischen Israel und der arabischen Welt verantwortlich und äußerte seine Frustration darüber, dass US-Präsidenten nicht bereit seien, gegen die "jüdische Lobby" in den Vereinigten Staaten vorzugehen."

"Irgendein US-Präsident muss doch den Mut haben, aufzustehen und es mit der jüdischen Lobby in den USA aufzunehmen", schrieb Charles in dem Brief nach einem Besuch mit Prinzessin Diana am Golf. "Ich muss wohl naiv sein."

Menschen stehen mit ihren Hunden auf dem Rabin-Platz, als das Tel Aviver Rathaus nach dem Tod von Königin Elizabeth mit der Flagge des Union Jack beleuchtet wird (Reuters)



Queen Elizabeth II: Warum hat die britische Monarchin Israel nie besucht?

Die Königin, die während ihrer sieben Jahrzehnte währenden Regentschaft mehr als 120 Länder besuchte, wird von manchen eines inoffiziellen Boykotts beschuldigt

Von MEE-Mitarbeitern

9. September 2022

Obwohl sie in ihren 70 Jahren auf dem Thron mehr als 120 Länder besucht und rund eine Million Meilen zurückgelegt hat, ist es nicht unbemerkt geblieben, dass die am Donnerstag verstorbene Königin Elisabeth II. Israel nie besucht hat.

Tatsächlich besuchte kein Mitglied der britischen Königsfamilie das Land in offizieller Funktion bis 2018, als Prinz William, der Enkel der Königin, zum 70. Jahrestag der Unabhängigkeit Israels anreiste und damit beendete, was vielen als inoffizieller Boykott erschien.

Die Gründe für diese offensichtliche Brüskierung reichten von der Angst, die reichen arabischen Golfstaaten zu verärgern und dadurch Handelsverträge zu verlieren, bis hin zu dem gewalttätigen Aufstand, den zionistische bewaffnete Gruppen gegen das britische Mandat in Palästina vor der Unabhängigkeitserklärung Israels im Jahr 1948 geführt hatten.

Bei einem Besuch in Jordanien im Jahr 1984, einer von mehreren Reisen in den Nahen Osten, soll die Königin gesagt haben: “Wie beängstigend”, als israelische Kampfjets am Himmel vorbeischossen, während sie das Westjordanland in der Ferne sah.

Königin Nour, die Ehefrau von König Hussein von Jordanien, soll daraufhin geantwortet haben: “Es ist schrecklich.”

Später, nachdem sie eine Karte gesehen hatte, auf der die illegalen Siedlungen im besetzten Westjordanland eingezeichnet waren, wurde Königin Elizabeth mit den Worten zitiert: “Was für eine deprimierende Karte.”



Königin Elisabeth II. empfängt den ehemaligen israelischen Staatspräsidenten Schimon Peres am 20. November 2008 im Buckingham Palace in London, wo ihm die Ehrenritterwürde verliehen wird (AFP)

Der älteste Sohn der Königin, der nach ihrem Tod zu König Charles III. geworden ist, besuchte im Januar 2020 als Prinz von Wales offiziell Israel und das besetzte Westjordanland.

In Jerusalem hielt er eine Rede auf dem World Holocaust Forum anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des Nazi-Vernichtungslagers Auschwitz.

Jahrestag der Befreiung des Nazi-Vernichtungslagers Auschwitz. In seiner Rede warnte Charles, dass die Lehren aus dem Holocaust immer noch “von erschreckender Aktualität” seien, und rief die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, “furchtlos gegen Unwahrheiten” und Gewalt vorzugehen.

Auf der gleichen Reise besuchte Charles die palästinensische Stadt Bethlehem und betete für einen “gerechten und dauerhaften Frieden” im Nahen Osten. Er sagte auch, er sei “beeindruckt von der Energie, der Wärme und der bemerkenswerten Großzügigkeit des palästinensischen Volkes”.

Charles wurde jedoch wegen Kommentaren kritisiert, die er in einem privaten Brief an einen Freund aus dem Jahr 1986 geschrieben hatte, über den aber erst 2017 berichtet wurde. Darin machte er den “Zustrom ausländischer, europäischer Juden” nach Israel für den anhaltenden Konflikt zwischen Israel und der arabischen Welt verantwortlich und äußerte seine Frustration darüber, dass US-Präsidenten nicht bereit seien, gegen die “jüdische Lobby” in den Vereinigten Staaten vorzugehen.

“Irgendein US-Präsident muss doch den Mut haben, aufzustehen und es mit der jüdischen Lobby in den USA aufzunehmen”, schrieb Charles in dem Brief nach einem Besuch mit Prinzessin Diana am Golf. “Ich muss wohl naiv sein.”

Ein Sprecher von Charles kommentierte den Brief im Jahr 2017 mit den Worten, dass der Brief nicht seine eigenen Ansichten wiedergebe, sondern vielmehr Ansichten, die er während eines kürzlichen Besuchs in Saudi-Arabien, Katar und Bahrain geäußert habe.

“Im Laufe der Jahre hat sich der Prinz weiter mit den komplexen und schwierigen Themen beschäftigt, die er hier angesprochen hat. Er hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Unterstützung sowohl jüdischer als auch arabischer Gemeinschaften in der ganzen Welt und kann auf eine lange Geschichte der Förderung des interreligiösen Dialogs und des kulturellen Verständnisses zurückblicken”, so der Sprecher.

Fiese, kleinliche britische Intrige

Der ehemalige Chefredakteur von Haaretz, David Landau, schrieb 2012 über die Königin und ihr Versäumnis, Israel zu besuchen: “Diese wunderbare, engagierte, 86-jährige Herrscherin ist niemandes Marionette.

“Wenn sie den jüdischen Staat besuchen wollte oder einen ihrer engen Familienangehörigen dorthin schicken wollte, könnte sie darauf bestehen und ihren Willen durchsetzen.

“Die traurige, aber unausweichliche Schlussfolgerung ist daher, dass sie selbst Teil dieser bösen, kleinlichen britischen Intrige ist, um Israel das letzte Fünkchen Legitimation zu verweigern, das in ihrer Macht steht – einen königlichen Besuch zu gewähren oder zu verweigern.

“Sie kann und sollte diese übel riechenden Hemmungen ablegen und diesen Boykott beenden.”

Diejenigen, die die Königin wegen des Vorwurfs der Voreingenommenheit gegenüber Israel verteidigen, weisen darauf hin, dass sie während ihrer Regierungszeit mehrere israelische Präsidenten bei ihren Besuchen im Vereinigten Königreich empfangen hat, darunter Ephraim Katzir, Chaim Herzog und Ezer Weizman, und dem ehemaligen israelischen Präsidenten Schimon Peres die Ehrenritterschaft verliehen hat.

Während eines Gemeindefrühstücks in London im November scherzte Israels Staatspräsident Isaac Herzog, als sein Vater (Chaim Herzog) die Königin traf, hätten beide darüber gesprochen, dass sie direkte Nachkommen von König David seien.

Die Königin ist auch dafür bekannt, dass sie eine enge Beziehung zur jüdischen Gemeinde Großbritanniens unterhält. Sie hat den Oberrabbiner Immanuel Jakobovits und seinen Nachfolger Jonathan Sacks in den Adelsstand erhoben und vielen anderen britischen Juden den Ritterschlag verliehen.

Zusätzlich zu den offiziellen Besuchen von Charles und William besuchte der verstorbene Ehemann der Königin, der Herzog von Edinburgh, 1994 Israel, um an einer Zeremonie zu Ehren seiner Mutter, Prinzessin Alice, teilzunehmen, die in der Maria-Magdalena-Kirche in Jerusalem begraben ist.

Prinzessin Alice, eine Urenkelin von Königin Victoria, die auch durch Heirat mit der griechischen Königsfamilie verbunden war, verbrachte den Zweiten Weltkrieg im von den Nazis besetzten Athen und wurde von Yad Vashem, dem Weltzentrum zur Erinnerung an den Holocaust, für ihre Bemühungen, einer jüdischen Familie zu helfen, sich zu verstecken, als eine der “Gerechten unter den Nationen” anerkannt.

Mit der Thronbesteigung des Enkels von Prinzessin Alice werden sich viele in Israel fragen, ob König Charles das erste britische Staatsoberhaupt sein wird, das das Land besuchen wird. Übersetzt mit Deepl.com

