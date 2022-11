Radfahrerin lebensgefährlich verletzt: Blockade von Klima-“Aktivisten” behindert Feuerwehr

Für solche Gefährdungen gehören diese Klima-“Aktivisten” umgehend in den Knast Evelyn Hecht-Galinski

In Berlin geriet eine Radfahrerin auf der Bundesallee unter einen Betonmischer. Wegen einer Blockade von Klima-“Aktivisten” kamen die Rettungsfahrzeuge nicht rechtzeitig zum Einsatzort. Die Frau schwebt derzeit in Lebensgefahr. Am Montagmorgen geriet eine Radfahrerin auf der Bundesallee in Berlin-Wilmersdorf unter einen Betonmischer. Sie wurde unter dem Lkw eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.