Ramadan in Palestine, a magical month marred by the occupation Palestinians gather near Damascus Gate by the entrance to Jerusalem’s Old City, during the Muslim holy month of Ramadan, on April 4, 2022. (Photo: Jeries Bssier/APA Images) Palestinians welcomed the month of Ramadan over the weekend, the holiest month of the year for Muslims around the world, and millions of Palestinians under occupation.

Ramadan in Palästina, ein magischer Monat, der durch die Besatzung getrübt wird



Von Yumna Patel

Ein Monat, der mit Glück, Frieden und Hingabe erfüllt sein sollte, ist in Palästina leider zum Synonym für Besatzung, Apartheid und Unterdrückung geworden.



5. April 2022

Palästinenser versammeln sich während des muslimischen heiligen Monats Ramadan am 4. April 2022 in der Nähe des Damaskustors am Eingang zur Jerusalemer Altstadt. (Foto: Jeries Bssier/APA Images)

Die Palästinenser begrüßten am Wochenende den Ramadan, den heiligsten Monat des Jahres für Muslime in aller Welt und Millionen von Palästinensern unter der Besatzung.

Der Ramadan ist eine der schönsten Zeiten in Palästina und eine meiner Lieblingszeiten im Jahr hier. Ich lebe dieses Jahr zum sechsten Mal in Palästina, und es wird nie langweilig, die Stadt mit ihren bunten Laternen und Dekorationen leuchten zu sehen.

Der Ramadan hat eine ganz besondere Atmosphäre: die Geräusche der Abendgebete, die aus den Lautsprechern der Moschee ertönen, der Geruch von Hausmannskost, der in der letzten Stunde vor dem Iftar in meiner Nachbarschaft durch die Luft weht, und der Anblick von Kindern, die bis spät in die Nacht auf der Straße spielen.

In diesem einen Monat des Jahres wird das Leben auf den Kopf gestellt, aber auf die schönste Weise.

Leider wird jedoch der Zauber des Ramadan, wie die meisten heiligen und besonderen Dinge in Palästina, fast immer durch Gewalt und Unterdrückung getrübt.

Die Stadt Jerusalem, in der sich täglich Tausende von Palästinensern versammeln, um an den Gebeten in der Al-Aqsa-Moschee, der drittheiligsten Stätte des Islam, teilzunehmen, ist Zeuge der meisten dieser Gewalttaten.

In den Tagen vor dem Ramadan begann die israelische Polizei mit ihrem harten Vorgehen gegen Palästinenser außerhalb der Altstadt. In den Tagen seit Beginn des Fastenmonats hat sich die Gewalt weiter verschärft, Dutzende wurden verhaftet und noch mehr verletzt.

Das Damaskustor, an dem sich ein Großteil der Gewalt gegen Palästinenser abspielt, ist der Eingang zum muslimischen Viertel der Altstadt. Es ist einer der wichtigsten öffentlichen Räume für Palästinenser in der Stadt, wo sich Menschen aller Altersgruppen auf den Steinstufen versammeln und, um es einfach auszudrücken, einfach nur existieren können.

Genau aus diesem Grund wird dieser Bereich von der israelischen Polizei nicht nur während des Ramadan, sondern das ganze Jahr über so stark kontrolliert.

Die palästinensische Existenz und jeder Ausdruck von Leben oder Patriotismus wird als Bedrohung betrachtet, die mit eiserner Faust unterdrückt werden muss. Wir haben dies im letzten Jahr im Vorfeld der Aufstände vom Mai 2021 gesehen, als jeden Tag palästinensische Jugendliche vor dem Damaskustor brutal zusammengeschlagen wurden, oft aus dem Nichts heraus.

Aufgrund seiner Bedeutung für das palästinensische Leben in der Stadt und für das Gefüge der palästinensischen Identität betrifft ein Vorfall am Damaskustor alle Palästinenser, unabhängig davon, wo sie sich befinden oder welche Grenzen oder Mauern sie trennen.

Im Westjordanland, wo Millionen von Palästinensern nicht einmal nach Jerusalem fahren dürfen, spielen sich die Gewaltszenen am Damaskustor täglich auf den Telefon- und Fernsehbildschirmen von Hunderttausenden von Menschen ab.

Wenn viele Palästinenser in den frühen Morgenstunden aufwachen, um ihre morgendliche Mahlzeit zu sich zu nehmen, bevor das Fasten beginnt, sind ihre Bildschirme mit Bildern von Schlägen, Verhaftungen und Verfolgung gefüllt, die in den Stunden, in denen sie schlafen, geschehen sind.

Ein Monat, der mit Glück, Frieden und Hingabe gefüllt sein sollte, ist in Palästina leider zum Synonym für Besatzung, Apartheid und Unterdrückung geworden. Übersetzt mit Deepl.com

