Von Dror Dayan Ramsis Kilani während der Konferenz des ECCHR am Dienstag Ramsis Kilani ist Ibrahim Kilanis ältester Sohn. In Deutschland geboren und aufgewachsen, steht er kurz vor dem Abschluss seines Masterstudiums an der Universität Siegen, wo auch sein Vater studierte. In die Strafanzeige, die er einige Monate nach dem Tod seiner Familie stellte, setzt er keine große Hoffnung.