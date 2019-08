Raubtiere vereint: Von Weinstein bis Epstein und darüber hinaus Jüdische Sexualstraftäter Von Gilad Atzmon Redress

Predators united: From Weinstein to Epstein and beyond In this study I intend to delve into a deeply troublesome topic. Owing to the growing sensitivity concerning „anti-Semitism“ and new legislation designed to restrict discussion of topics related to Jewish politics, culture and history, I have limited myself to sources that are Jewish, Israeli or mainstream.

Raubtiere vereint: Von Weinstein bis Epstein und darüber hinaus

Jüdische Sexualstraftäter

Von Gilad Atzmon

In dieser Studie möchte ich mich mit einem sehr schwierigen Thema beschäftigen. Aufgrund der wachsenden Sensibilität für „Antisemitismus“ und neuer Gesetze, die die Diskussion über Themen im Zusammenhang mit jüdischer Politik, Kultur und Geschichte einschränken sollen, habe ich mich auf Quellen beschränkt, die jüdisch, israelisch oder mainstream sind.

„Nicht nur Weinstein: Das Jahr #MeToo rockte und schockierte die jüdische Welt“ war der Titel eines Haaretz-Artikels aus dem Jahr 2018, in dem die große Zahl von Juden, die in diesem Jahr an Sexskandalen beteiligt waren, untersucht wurde. „Im vergangenen Jahr“, schrieb Haartez, „wurde einer großen Zahl mächtiger jüdischer Männer sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen. Während es Antisemiten Futtermittel zur Verfügung gestellt hat, sagen Aktivisten, dass es wichtig ist, das Problem anzugehen.“

Haaretz listete einige der prominenten jüdischen Männer auf, die des räuberischen Sexualverhaltens beschuldigt wurden. „Neben (Harvey) Weinstein und (Leon) Wieseltier umfasst die Liste der jüdischen Männer, die in den letzten 12 Monaten in #MeToo verwickelt waren, den ehemaligen demokratischen Senator Al Franken, den verdrängten CBS-Chef Les Moonves, die Schauspieler Dustin Hoffman, Jeffrey Tambor und Jeremy Piven, die Regisseure Woody Allen, James Toback und Brett Ratner, den Dramatiker Israel Horowitz, die Journalisten Mark Halperin und Michael Oreskes, den Dirigenten James Levine und die Moderatoren Leonard Lopate und Jonathan Schwartz.“

Anscheinend hat sich jemand entschieden, den Sumpf zu reinigen. Harvey Weinstein war nur ein Frühaufsteher. Im Jahr 2018 lernten wir auch den Nxivm-Sexkult und die Rolle von Clare Bronfman in seinem Zentrum kennen. The Jewish Forward schrieb, dass der Führer von Nxivm „mehrere prominente Persönlichkeiten zu seiner Gruppe zog, darunter die Erbin Clare Bronfman, die sich im April wegen Kreditkartenbetrugs schuldig bekannte und einen undokumentierten Einwanderer beherbergt, der unbezahlte „Arbeit und Dienstleistungen“ leistete. Bronfman ist die Tochter des legendären ultra-zionistischen Milliardärs Edgar Bronfman (1929 -2013), der Präsident des World Jewish Congress war. In seinem Nachruf wurde Edgar Bronfman von Haaretz als „Prinz der Juden“ bezeichnet. Seiner Tochter wurde befohlen, von ihrem 200 Millionen Dollar Vermögen eine Strafe von 6 Millionen Dollar zu zahlen, und sie muss bis zu zwei Jahre im Gefängnis verbringen.

Im November 2017 gab der geniale Komiker Larry David am Saturday Night Live zu, dass er sich unwohl fühlte mit der Tatsache, dass so viele derjenigen, die in Hollywood der sexuellen Belästigung beschuldigt werden, jüdisch sind. David erlaubte ihm, dass er es vorziehen würde, dass Juden mit der Relativitätstheorie und der Heilung von Polio in Verbindung gebracht werden.

Als es den Anschein hatte, dass das jüdische Universum mit weiteren Skandalen um räuberisches Sexualverhalten nicht mehr fertig wurde, tauchte die Epstein-Affäre wieder auf. Das Jeffrey-Epstein-Spektakel ist eines der größten seiner Art in der Geschichte Amerikas, das Präsidenten und Premierminister verführt. Einige der einflussreichsten Männer der Welt in den Bereichen Kultur, Finanzen und Wissenschaft sind angeblich in räuberisches Verhalten gegenüber minderjährigen Mädchen verwickelt. Und es braucht kein Genie, um festzustellen, dass das Epstein-Drama leider ein „jüdisches Drama“ ist.

Bloomberg, nicht gerade ein antisemitisches“ Ventil, grub sich in The Complicated Orbit von Jeffrey Epstein ein. Die zionistische Enthusiastin Leslie Wexner wurde als Epsteins „Gönnerin“ identifiziert. Die Jüdische Virtuelle Fachbibliothek informiert uns, dass Wexner „oft[s] unterstützt… jüdische Projekte. Er ist ehrenamtlicher Vizepräsident des Gemeindevorstands Aguda Achim….[Und] gründete die Wexner Foundation, die sowohl ein Graduiertenstipendium als auch ein Israel Fellowship Program betreibt.“

Bloomberg nennt unter Epsteins „Geschäftspartnern“ Harvey Weinstein, Mort Zuckerman, Donny Deutsch, Nelson Peltz, Ehud Barak und Ponzi-Fan Steven Hoffenberg.

Ghislaine Maxwell, die Tochter des berüchtigten zionistischen Rentenplünders Robert Maxwell, wird von Bloomberg als Epsteins „Innerer Kreis“ beschrieben. Und dann gibt es Alan Dershowitz, der sich unermüdlich bemüht hat, die amerikanischen Medien und jeden anderen, der bereit ist zuzuhören, davon zu überzeugen, dass er keinen Sex mit minderjährigen Mädchen hatte.

Wieder einmal gebe ich zu, dass die Liste der jüdischen Namen, die einen unappetitlichen Charakter umgeben, diesmal Epstein, der Gästeliste meiner Bar Mitzvah ähnelt: viele jüdische Namen mit nur wenigen Goyim am Rand.

Dies wirft kritische Fragen auf, von denen die elementarste ist, warum? Warum sind derzeit so viele jüdische Männer in den Nachrichten im Zusammenhang mit sexuell räuberischem Verhalten? Was ist mit diesen reichen und einflussreichen Menschen, das sie über den Rand treibt?

Und es gibt tiefere Fragen, die Aufmerksamkeit erfordern. Warum hat sich bei so vielen Juden in Wissenschaft und Medien, die normalerweise so klug sind, die Psychologie und Soziologie hinter jeder Weltentwicklung und jedem politischen Wandel auf „professorale Weise“ zu erklären, niemand bereit erklärt, das kulturelle, ideologische und spirituelle Kontinuum zwischen Weinstein und Epstein und darüber hinaus zu erklären? Wie kommt es, dass die Akademiker und Think-Tanks, die so geschickt sind, „kulturelle Konflikte“ und, wie sie es nennen, „Islamofaschismus“ analysieren?die Wurzeln der Kulturkrise im Kern der Epstein-Saga? Und ich muss diese Untersuchung noch einen Schritt weiter ausdehnen, warum schweigt die jüdische Solidaritätsindustrie, die sich so sehr um Palästina, Einwanderer, die Bürgerrechtsbewegung und LGBT-Fragen kümmert, zu den Verbrechen gegen minderjährige Mädchen, die nur wenige Blocks vom New Yorker Hauptsitz der JVP entfernt begangen werden?

Ich neige dazu zu denken, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir die Bildung von „Juden gegen Epstein“ oder einer anderen rassistisch exklusiven Gruppe dieser Art von „nur Juden“ sehen. Die Dominanz des Dissens ist ein jüdischer Überlebensinstinkt. Als Juden“ werden sie gegen Epstein, Maxwell, Barak, Weinstein und Dershowitz protestieren, nur um sicherzustellen, dass die Grenzen der Kritik innerhalb der Sicherheitszone bleiben. Wenn dies geschieht, wird sich der Kampf gegen die Pädophilie langsam zu einem internen jüdischen Streit entwickeln. Nichtjuden werden sicher sein, dass Juden sich sicher um ihre Probleme kümmern können.

Einige mögen argumentieren, dass die abscheulichen Geschichten, die mit Weinstein, Epstein et al. zu tun haben, nichts mit Jüdentum, Judentum oder den Juden zu tun haben. Es ist eine berechtigte Behauptung, dass es sich bei dem, womit wir es tatsächlich zu tun haben, um die räuberischen Symptome handelt, die mit Geld und Macht verbunden sein können. Das Argument ist, dass Kapitalismus und Gier die Reichen und Mächtigen korrumpieren und dass jüdische Männer, weil sie in diesen Kreisen überrepräsentiert sind, nur unverhältnismäßig anfällig für solche räuberischen Symptome zu sein scheinen. Ich könnte mich leicht in eine solche Theorie einlassen. Es erklärt sicherlich, warum Sexualverbrechen in der jüdischen Elite weit verbreitet sind, wie Haaretz mutig genug zugeben konnte. Aber es erklärt nicht das weit verbreitete Raubtierverhalten innerhalb der Rabbinischen Gemeinschaften. Noch weniger erfolgreich ist es, zu erklären, warum ein Haufen Israelis kürzlich in Kolumbien erwischt wurde, die anscheinend ein Menschenhandelsnetzwerk betreiben, das sich auf die Vermarktung minderjähriger Sextourismus-Pakete für Israelis spezialisiert hat.

Nicht nur die Reichen und Einflußreichen.

Im März 2017 verhaftete die israelische Polizei 22 ultraorthodoxe Juden wegen Sexualverbrechen gegen Minderjährige und Frauen. Im April 2019 gab Haaretz zu, dass „Es gibt ein Loch im System. Israel wurde zu einem Zufluchtsort für verdächtige jüdische Sexualstraftäter.“ Die israelische Zeitung berichtete, dass „65 mutmaßliche Sexualstraftäter angeblich in Israel Zuflucht suchen“.

Im Juli 2019 berichtete die Times of Israel, dass „der stellvertretende Gesundheitsminister Yaakov Litzman angeblich unsachgemäß eingegriffen haben soll, um mindestens 10 Sexualstraftätern aus Israels ultraorthodoxer Gemeinschaft zu helfen“. Litzman, selbst ultra-orthodox und Anführer der ultra-orthodoxen United Torah Judaism Party, „wurde von der Polizei wegen des Verdachts befragt, dass er versucht habe, die Auslieferung der beschuldigten Kinderschänder Malka Leifer nach Australien zu verhindern“.

Malka Leifer war früher Direktorin einer orthodoxen jüdischen Mädchenschule in Melbourne und wurde wegen bis zu 74 Übergriffen auf Minderjährige angeklagt. Der Auslieferungskampf um Malka Leifer, die 2008 mit Hilfe einiger Mitglieder der ultraorthodoxen Gemeinde aus Melbourne floh, dauert seit mehreren Jahren an und frustriert ihre Ankläger.

Im Jahr 2015 veröffentlichte Michael Lesher, ein orthodoxer jüdischer Anwalt, ein Buch mit dem Titel Sexueller Missbrauch, Shonda und Versteckung in orthodoxen jüdischen Gemeinden. In der Einleitung schreibt Lesher, dass es in seinem Buch nicht „um sexuellen Missbrauch an sich geht, sondern um die düstere Geschichte, wie viel zu viele dieser Fälle eifrig sowohl vor der Öffentlichkeit als auch vor der Polizei verborgen wurden: wie einflussreiche Rabbiner und Gemeindeführer sich auf die Seite der mutmaßlichen Täter gegen ihre Opfer gestellt haben; wie Opfer und Zeugen sexuellen Missbrauchs unter Druck gesetzt, ja sogar bedroht wurden, sich nicht an säkulare Strafverfolgungsbehörden zu wenden, um Hilfe zu erhalten; wie autonome jüdische „Patrouillen“, die die Rolle der offiziellen Polizei in einigen großen und stark religiösen jüdischen Stadtvierteln verdrängen, eine unrühmliche Rolle in der Geschichte der Vertuschungen gespielt haben; …. wie es einigen jüdischen (orthodoxen) Gemeinschaften sogar gelungen ist, Strafverfolgungsbeamte zu manipulieren, um verdächtige Täter zu schützen.”

Lesher hält die jüdischen Medien für schuldig. Jüdische Medien meiden Geschichten über ein solches Raubtierverhalten oder veröffentlichen sie höchstens spärlich. Es wäre vernünftig zu behaupten, dass es sich um eine institutionelle Operation zur Verheimlichung von Sexualverbrechen handelt, die das „jüdisch-orthodoxe Ghetto“ betreffen.

Weit weg vom jüdisch-orthodoxen Ghetto, in Ayia Nap, Zypern, neben dem sonnigen Mittelmeer, wurde einem Haufen junger Israelis, der von der israelischen Presse als „das Salz der jüdischen Erde“ bezeichnet wurde, in diesem Monat fälschlicherweise eine brutale Bandenvergewaltigung eines jungen britischen Bürgers vorgeworfen. Die israelischen Jugendlichen wurden schließlich entlassen und nach Hause geschickt. Der 19-jährigen Britin wird nun vorgeworfen, ein Vergewaltigungskonto gefälscht zu haben.

Im Gegensatz zum orthodoxen Judentum, von dem Lesher behauptet, dass es Sexualverbrechen verheimlicht und sich oft auf die Seite des Raubtiers stellt, wie es der israelische stellvertretende Gesundheitsminister Litzman tat, war die angebliche israelische Bandenvergewaltigung fast zwei Wochen lang ein Schlagzeilenartikel in jeder israelischen Medienstelle. Israel versuchte nicht, die Geschichte zu verbergen. Die Israelis waren von der Saga verärgert und beschäftigten sich mit der Suche nach der Seele. Tatsächlich war die israelische Presse allein in den Medien, um diese schreckliche Geschichte aufmerksam zu verfolgen.

The Daily Mail war wahrscheinlich die einzige britische Zeitung, die eine detaillierte Darstellung der angeblichen Bandenvergewaltigung vorlegte. Die britische Boulevardzeitung bezeichnete die Haltung israelischer Touristen gegenüber anderen auf der Mittelmeerinsel als inakzeptabel. „Andere Mädchen, die im Pambos Napa Rock Hotel leben, haben erzählt, wie sie von israelischen Männern, die im Budget Hotel übernachteten, ständig nach Sex geplagt wurden. Eine meiner Freundinnen schlief in ihrem Zimmer, eine Israelin kam herein und verlangte Sex. Sie schrie ihn an, um auszusteigen, aber es scheint dem Management egal zu sein. Ein anderer männlicher Arbeiter sagte, dass ein Freund von ihm in die Damentoilette gefolgt wurde und einen Vorschlag für Sex machte. Er hielt einfach ein paar Euro aus und sagte, er wolle Sex. Es ist ekelhaft. Die israelischen Männer kommen hinter dir her und stehen einfach da. Nicht viele von ihnen sprechen Englisch und es ist gruselig. Ich hatte keine Ahnung, wie es hier aussieht. Ich fühle mich nicht sicher.“

Viele in Israel waren erleichtert zu lesen, dass die jungen Israelis von den schweren Anschuldigungen befreit wurden. Und andere mögen behaupten, dass die Beschreibung des Verhaltens junger Israelis in Ayia Napa durch die Daily Mail nicht repräsentativ für Israel oder die jüdische Kultur ist. Schließlich hat die Ayia Napa-Saga wenig mit dem Kontinuum Epstein/Weinstein gemeinsam. Die israelischen Verdächtigen waren nicht besonders reich oder einflussreich. Die Britin, die behauptete, vergewaltigt worden zu sein, war nicht minderjährig. Doch die Geschichte von Ayia Napa hat eine besondere Ähnlichkeit mit der Epstein-Saga. Als die zypriotische Polizei die Handys der israelischen Verdächtigen untersuchte, fand sie eine große Anzahl von Videos des Ereignisses.

Man fragt sich vielleicht, welche Menschen sich selbst am intimen Geschlechtsverkehr beteiligt haben und teilt dieses Material sogar mit anderen? Ist es möglich, dass sie glauben, dass die Welt um sie herum ein Pornoset ist? Welche Art von Befriedigung findet man in solchen Bildern? Ist es romantische Erinnerungsstücke, libidinöse Begeisterung oder bietet es eine andere Art von „Selbstsicherheit“? Harvey Weinstein bestand angeblich darauf, dass seine Opfer ihm zusehen sollten, wie er sich verwöhnte. Wir könnten hier auf einen der intimsten Aspekte des Narzissmus eingehen. The Daily Mail schrieb, dass Epstein „glaubte, die Kameras benutzt zu haben, um seine berühmten Freunde bei Sexakten mit minderjährigen Mädchen zu Erpressungszwecken aufzunehmen“. Und ich frage mich. Gilt diese Erklärung auch für die filmische Begeisterung der jungen Israelis?

Im Dezember 2018 verdächtigten die Strafverfolgungsbehörden in Kolumbien 12 Israelis, ein Netzwerk für Sexhandel zu betreiben. Haaretz berichtete, dass der „angebliche Sexring israelischen Reisenden Tourismuspakete“ zur Verfügung stellte, zu denen auch Prostituierte gehörten, von denen einige Minderjährige waren, die zwischen 200.000 Pesos (63 $) und 400.000 Pesos (126 $) als Gegenleistung für sexuelle Dienstleistungen erhielten“. Ynet enthüllte, dass die israelischen „Verdächtigen Berichten zufolge lokale Schulen gescoutet haben, minderjährige Mädchen als Sexarbeiter für drogenabhängige Parteien rekrutiert haben, die größtenteils von israelischen Geschäftsleuten besucht und IDF-Soldaten entlassen wurden“.

Es wird behauptet, dass sich diese Israelis auf die weitreichende Ausbeutung von Minderjährigen spezialisiert haben. Die Verbraucher dieser „Tourpakete“ sind gewöhnliche Israelis, nicht die Finanziers der Wall Street oder Harvard-Professoren.

Hier können wir eine signifikante und beunruhigende Ähnlichkeit zwischen Epstein, den Israelis bei Ayia Napa und ihren Brüdern in Kolumbien feststellen. Während orthodoxe jüdische Sexualverbrecher Mitglieder ihrer eigenen Gemeinschaft ins Visier nehmen, jagen Epstein, die Jungs von Ayia Napa (wie von der Daily Mail beschrieben) und die mutmaßlichen Kriminellen in Kolumbien andere. Diese anderen sind nicht unbedingt jüdisch oder wahrscheinlicher, sie sind überhaupt nicht jüdisch.

Dies könnte der richtige Zeitpunkt sein, um den problematischen Begriff des Shikse einzuführen.

Shikse ist ein abwertender Begriff für eine heidnische Frau oder ein heidnisches Mädchen. Das Wort, das jiddischen Ursprungs ist, wird von Juden und anderen weit verbreitet, von denen viele kein Jiddisch sprechen. Nach dem Oxford English Dictionary kam das Wort im späten 19. Jahrhundert in den englischen Sprachgebrauch. Es leitet sich vom hebräischen Wort sheqeṣ (שקץ) ab, das „eine verhasste Sache“ bedeutet. Tatsächlich geht das Oxford Dictionary den abwertenden Begriff leicht an. Sheqes ist ein biblischer hebräischer Begriff, der Abscheu und Abscheu ausdrückt, besonders gegenüber einem kleinen Tier, das unrein ist.

Der Begriff des Shikse und die Art und Weise, wie er in Bezug auf die nicht-jüdische Frau verwendet wird, ist ebenso aufschlussreich wie verheerend. Man könnte sich fragen, welche Verbrechen nichtjüdische Frauen begangen haben, um mit einem so schrecklichen und respektlosen Begriff gekennzeichnet zu werden.

Wieder einmal ist es das geniale Werk von Larry David, der zusammen mit Jerry Seinfeld die peinliche und irritierende Tatsache ans Licht brachte, dass der Shikse zumindest kulturell gesehen im Grunde ein jüdisches Sexobjekt ist. Es ist ein Thema jüdischer männlicher Faszination und libidinöser Phantasie. Das Shikse ist ein ideales Date, ein One Night Stand, eine Herrin, aber keine Frau. Wie Sie in diesem kurzen Video sehen werden, gilt dies für die dreizehnjährigen Bar Mitzvah-Jungen, ihre Väter und sogar für den lokalen Rabbiner. Irgendwann sagt uns der jüdische Humor mehr, als wir wissen sollten.

Beobachten Sie auch diese Reaktion einer heidnischen Frau auf den Namen Shikse.

Genitalutopie von Shabbatai Zvi bis Jeffrey Epstein

Juden haben weder räuberisches Sexualverhalten erfunden noch erheben sie Lizenzgebühren für Pädophilie. Die meisten Juden sind wahrscheinlich verlegen und angewidert von Epstein, Maxwell, Weinstein und Malka Leifer. Und trotz der berüchtigten Bilanz des Menschenhandels in den 90er Jahren ist das Land heute einer der führenden Akteure im Kampf gegen den Menschenhandel. Wie ich in Teil 1 feststellte, veröffentlichten die israelischen Medien klare und zuverlässige Berichte über die Ayia Napa-Saga sowie alle anderen peinlichen Geschichten über räuberische Sexskandale mit Israelis und Juden. Darüber hinaus ist Tel Aviv eine schwule Hauptstadt, die für ihren liberalen Umgang mit Geschlecht und LGBTQ bekannt ist.

Doch im Gegensatz zur oben beschriebenen Offenheit werden im jüdischen Staat Frauen aus „religiösen Gründen“ von bestimmten Straßen getrennt und im Wesentlichen ausgeschlossen. Im jüdischen Staat werden Frauen aus den gleichen „religiösen Gründen“ in öffentlichen Verkehrsmitteln getrennt. Haaretz schreibt: „In der ultra-orthodoxen Gemeinschaft von heute sitzen nicht nur Männer und Frauen nicht bei Festen zusammen, sondern es gibt auch getrennte Eingänge zu den Veranstaltungsorten.“ Haaretz erklärt, dass die jüdisch-orthodoxe Gemeinschaft Angst vor den korrumpierenden Kräften der Frauen hat und fährt fort: „Es gibt diese Angst, dass sie (männlich-orthodoxe Juden) der Versuchung nicht widerstehen können, in der Nähe von Frauen zu sein, und deshalb müssen sie auch den kleinsten Zweifel beseitigen – damit der böse Drang nicht dazu führt, dass sie eine Sünde begehen“.

Juden gehören zu den führenden Anwälten in Fragen der Frauenrechte, doch Harvey Weinstein steht im Mittelpunkt des #MeToo-Skandals. Viele Juden behaupten, die wertvollsten universellen humanistischen Werte aufrechtzuerhalten, doch prominente jüdische Persönlichkeiten wie Wexner, Maxwell, Barak und Dershowitz sind regelmäßig in den Nachrichten wegen ihrer Verbindung mit der Epstein-Sexhandelsangelegenheit.

Wie können wir die Widersprüche zwischen humaner, fortschrittlicher und liberaler Einstellung zum Geschlecht, rabbinischer, dunkler religiöser Morbidität und der aktuellen Kette spektakulärer räuberischer Kriminalität mit so vielen berühmten Juden in ihrem Zentrum zusammenfassen?

Die Probleme im Zusammenhang mit Juden, Sexualität und Missbrauch sind verwirrend, ambivalent und vielschichtig. Obwohl im jüdisch-orthodoxen Haus die Mutter die dominante und bedeutendste erzieherische und spirituelle Rolle spielt, behandelt das rabbinische Judentum Frauen als Laufdrohungen. Wie sollen wir diese Tatsache interpretieren, dass der jüdische Morgensegen ein Lob an Gott beinhaltet, „der mich nicht zur Frau gemacht hat“?

Judentum und Judentum können als auf heftigen dialektischen Schlachtfeldern existierend erkannt werden. Juden sind Menschen, die sich durch ihre unerbittliche Neigung zur Selbstverneinung auszeichnen. Einige haben beobachtet, dass Juden (politisch und kulturell) als Menschen definiert werden können, die versuchen, nicht mehr sie selbst zu sein, während sie weiterhin sie selbst sind. Der frühe Zionismus versprach, die Diaspora-Juden durch eine Heimkehr zu fixieren. Sie versprach den Diaspora-Juden, dass sie ihre Symptome heilen und sie zu „Menschen wie alle anderen Menschen“ machen könnten und dennoch Juden bleiben würden. Der Bolschewismus versprach, die Juden durch Proletarisierung zu beheben, er versprach den Juden, dass sie sich in die Arbeiterklasse integrieren, Proletarier wie alle anderen Proletarier sein und ihr Judentum aufrechterhalten könnten. Haskala (Jüdische Aufklärung) und Assimilation gaben Juden die Möglichkeit, wie Goyim auf der Straße auszusehen und gleichzeitig ihre jüdische Identität hinter Türen zu bewahren. Judah Leib Gordon veranschaulichte diese Idee mit einem einfachen, problematischen Mantra: „Sei ein Jude in deinem Haus und ein Mann außerhalb davon.“ Liberalismus und Progressivismus bieten ähnliche Versprechungen. Das Judentum kann als eine rebellische Form der Selbstverleugnung verstanden werden, deren revolutionäre Neigungen gemessen und durch übergreifende Stammesinteressen und -agenden eingeschränkt werden.

Dieses radikale Merkmal der Selbstverleugnung ist so alt wie die Juden. Die harten Kritiken der biblischen Propheten, geleitet von ihrer gründlichen Selbstreflexion, geben uns einen Einblick in die jüdische revolutionäre Dialektik. Judentum und Jüdentum können als das Medium des Kampfes zwischen denen, die sich der Religion, der Politik, der Kultur, dem Primat des Stammes, dem Geist des Judentums und jüdischen revolutionären Abweichlern, die sich dem oben genannten widersetzen, verwirklicht werden. Dieser biblische dialektische und rebellische Geist ist eingebettet in Jüdischsein und Judentum und ist nie verblasst.

Shabbtai Zvi wurde 1625 in Izmir, Türkei, geboren und wurde in den 1660er Jahren Muslim. Zwischendurch schaffte er es, ein jüdischer Messias zu werden und erregte die Bewunderung der überwiegenden Mehrheit der Juden auf der ganzen Welt.

Die Bewegung, die sich um Shabbetai Zvi herum entwickelte, wurde als Shabbetaianismus bekannt. Es entwickelte sich zu einer geheimen, aber einflussreichen Sekte muslimisch-jüdischer Konvertierter, der Donme. Die Shabbetains und die Donme umarmten die Theorie der „heiligen Sünde“. Sie glaubten, dass die Thora nur durch amoralische Handlungen erfüllt werden könnte, die ihre scheinbare Annullierung darstellen.

Zvi ersetzte die Zehn Gebote durch eine neue religiöse Ordnung, die auf 18 Geboten basiert, die die Donme Las Incommendensas nannten. Las Incommendensas enthielt die Zehn Gebote, obwohl die Formulierung des Verbots des Ehebruchs mehrdeutig ist und einem Vorschlag der Vorsicht ähnelt.

Der revisionistische populistische messianische Shabbetianismus, der im Gegensatz zur prüden Besessenheit des rabbinischen Judentums von Sex und Geschlechterzentralismus entstand, verschwand nicht nach der jüdischen Säkularisierung und Emanzipation im 19. Jahrhundert, ganz im Gegenteil. Sie verwandelte sich in eine Reihe autoritärer pseudowissenschaftlicher Diskurse.

Der „Ödipuskomplex“, ein von Freud eingeführtes Konzept, war mindestens genauso krank wie revolutionär. Die Vorstellung, dass die Liebe zwischen Mutter und Sohn einen „ödipalen Komplex“ beinhaltet, eine erotisch getriebene mörderische Absicht des Säuglings, ist zutiefst beunruhigend und nie wissenschaftlich bestätigt worden. Freuds theoretischer Versuch, Liebe, Intimität und Mitgefühl auf bloße (sexuelle) „Triebe“ zu reduzieren, deutet darauf hin, dass Freud und sein Kult um eifrige Schüler schwere Defizite auf der menschlichen Seite gehabt haben könnten.

Freud löste die komplexe jüdische Beziehung zu Sex und Geschlecht nicht auf, er öffnete eine Büchse der Pandora und brachte zumindest für eine Weile seine eigene Morbidität in den gesamten Westen.

Als Wilhelm Reich zehn Jahre alt war, sollen seine Eltern Lehrer eingestellt haben, um ihn auf die Aufnahmeprüfungen im Gymnasium vorzubereiten. Laut Reich hatte seine Mutter eine Affäre mit einem seiner Lehrer und der junge Reich wurde eifersüchtig. Reich behauptete später, dass er kurz daran dachte, seine Mutter zu erpressen, um Sex mit ihm zu haben, indem er drohte, seinem Vater von der Affäre zu erzählen. Schließlich vertraute sich Reich seinem Vater an, der hart reagierte. 1910, nach einer langen Zeit der Prügel durch seinen Vater, beging seine Mutter Selbstmord, eine Folge, für die sich Reich selbst verantwortlich machte.

Dass ein einflussreicher Mann wie Wilhelm Reich, der zu Recht eine wichtige Rolle bei der sexuellen Befreiung westlicher Frauen und Kinder beanspruchte, einen so problematischen „Anfang“ hatte, interessierte mich und veranlasste mich, den Ursprung seines „ödipalen“ Bekenntnisses zu untersuchen.

In Being in Time schrieb ich, dass die Person, die auf diesen beunruhigenden Vorfall aufmerksam machte, Wilhelm Reichs Biograph Myron Sharaf war, ein amerikanischer Psychotherapeut und Harvard-Akademiker. Sharaf war von 1948 bis 1954 Student, Patient und Kollege von Reich, und sein Buch Fury on Earth gilt weithin als die endgültige Biographie von Wilhelm Reich.

Nachdem ich Sharafs Bericht über Reichs „Erpressungsfantasie“ gelesen hatte, wurde mir klar, dass sie weitaus beunruhigendere Probleme aufwirft als der angebliche Inzestvorfall (den ich bezweifle, dass er tatsächlich stattgefunden hat).

Die Art und Weise, wie die Affäre ans Licht kam, ist selbst ziemlich eigenartig. Ende 1919 oder Anfang 1920, als Reich etwa 23 Jahre alt war und bereits ein praktizierender Analytiker im Kreis von Freud, schrieb Reich seinen ersten veröffentlichten Artikel The Breakthrough of the Incest Taboo in Puberty. In diesem Artikel berichtete Reich über „einen Patienten“, der bestimmte „ödipale Muster“ zeigte. Der „Patient“ fühlte sich zu seiner Mutter hingezogen, er war eifersüchtig auf einen Gastlehrer, der mit seiner Mutter schlief, also informierte er seinen Vater über die Angelegenheit seiner Mutter, seine Mutter wurde geschlagen und beging schließlich Selbstmord. Laut Sharaf gibt es wenig Zweifel, dass der „Patient“ Reich selbst war. Viele Jahre später sagte Reich „seiner älteren Tochter, dass der Artikel eine Selbstanalyse sei“. (Myron Sharaf: Zorn auf Erden, S. 40)

Das ist eine beunruhigende Offenbarung. Zuerst veröffentlichte das junge Reich in einer wissenschaftlichen Zeitschrift ein gefälschtes Patientenkonto. Das allein reicht aus, um ihn zu diskreditieren, und es gibt noch mehr. Reich stand im Bann von Sigmund Freud, als er seine „Offenbarung“ schrieb. Dies deutet darauf hin, dass Reich die Geschichte eines Patienten erfunden haben könnte, um den „ödipalen Komplex“ seines Meisters zu überprüfen oder zu validieren. Waren gefälschte Inzestgeschichten der Weg, um eine Position innerhalb der akademischen Umlaufbahn von Freud zu erlangen? Wissenschaftler versuchen, Theorien zu bilden, die mit der Realität und den Fakten übereinstimmen: Reich, damals Mitglied des Freudschen Kultes, hat anscheinend die wissenschaftliche Methode umgekehrt und „Fakten“ erfunden, um einer Theorie zu entsprechen.

In den 1930er Jahren, als die Dinge für deutsche und österreichische Juden sauer wurden, diagnostizierte die jüdische „Linke“ schnell, was mit den „Deutschen“ los war. Wilhelm Reich behauptete, es sei ihre „unterdrückte Sexualität“.

Reich postulierte, dass eine massenhafte sexuelle Befreiung das marxistische Dogma und auch die arbeitenden Menschen retten würde. In Kapitel fünf der Massenpsychologie des Faschismus erklärte er der traditionellen patriarchalischen Familie den Krieg, die er als den Kern des Massenkonservatismus betrachtete: „Aus Sicht der sozialen Entwicklung“, schrieb Reich, „kann die Familie nicht als Grundlage des autoritären Staates angesehen werden, nur als eine der wichtigsten Institutionen, die ihn unterstützen.“ Die traditionelle Familie ist eine „zentrale reaktionäre Keimzelle, der wichtigste Ort der Vermehrung des reaktionären und konservativen Individuums“. Da die Familie selbst durch das autoritäre System verursacht wird, wird sie zur wichtigsten Institution für ihren Erhalt.“

Reich, ein Neomarxist, fand sowohl Romantik als auch traditionelle Familienwerte Hindernisse für sozialistische Reformen. Reichs Fahrzeug zur neuen Weltordnung war der Orgasmus! In seiner Studie The Function of the Orgasm von 1927 kam er zu dem Schluss, dass: „Bei neurotischen Patienten stimmt nur eines nicht: der Mangel an voller und wiederholter sexueller Befriedigung.“ In den Händen von Reich führte der Marx-Freud-Hybrid zu dem, was einige kritische Zyniker „genitale Utopie“ nannten. Und ist die „genitale Utopie“ nicht eine angemessene Beschreibung des Universums, das Weinstein und Epstein um sich herum aufgebaut haben?

Reichs Ideen entwickelten sich und verbreiteten sich schnell in Amerika und im Westen. Der wohl prominenteste Verfechter solcher liberalen Ideen war die Frankfurter Schule und ihr Hauptstar ab 1968, Herbert Marcuse.

Marcuse konzentrierte sich auf die Lösung des freudschen Konflikts zwischen dem Realitätsprinzip (arbeitsorientiert und freizeitlos) und dem Lustprinzip (Eros). Ihm zufolge war der Konflikt zwischen entfremdeter Arbeit und Eros. Sex, so erklärte er, sei für die Machthaber, nämlich die Kapitalisten, frei zugänglich, aber für die Arbeiter nur dann, wenn es ihre Leistung nicht beeinträchtige. Marcuse behauptete, dass wir in einer echten sozialistischen Welt ohne die Arbeit der „Armen“ und ohne die Unterdrückung von Sexualtrieben auskommen werden. Er sagte voraus, dass „nicht entfremdete libidinöse Arbeit“ die „entfremdete Arbeit“ ersetzen würde. Marcuses Theorien boten eine postmarxistische Interpretation von Reichs Genitalutopie.

Natürlich waren sowohl Marcuse als auch Reich völlig wahnhaft. Wie wir wissen, haben Sex und Sexualisierung die Arbeiterklasse nicht befreit. Es tat das Gegenteil. Pornografie ist eine Ablenkung, die der arbeitslosen Klasse hilft, die Ursache ihrer Notlage zu erkennen. In Bezug auf Marx‘ am meisten falsch interpretiertes Sprichwort gestatte ich mir zu sagen, dass zumindest in der postpolitischen Ära, in der wir leben, „Pornografie das eigentliche Opium des Volkes ist“.

Ich bezweifle, dass Jeffrey Epstein von Marcuse, Reich, Zvi oder Frank gelesen hat, aber er hat die Philosophie von Reich-Marcuse sicherlich in die Tat umgesetzt. Wie es jetzt scheint, war Epstein nicht wirklich ein „Finanzier“. Er beschäftigte sich kaum mit Wehen in irgendeiner Form und wurde vollständig vom „Lustprinzip“ verzehrt. Laut aktueller Berichterstattung war Epstein dem Eros gewidmet, außer wenn er Aufnahmen von seinen besten Freunden sammelte, die an minderjährigen Mädchen herumfummelten.

Die Zentralität prominenter jüdischer Namen in den aktuellen Raubskandalen kann nicht geleugnet werden, aber ich behaupte keineswegs, dass Raubtierverhalten oder sexuelle Morbidität ein jüdisches Merkmal oder sogar etwas überwiegend Jüdisches ist. Stattdessen stehen diese Vorfälle im Einklang mit einem jüdischen wie jüdischen revolutionären Kontinuum, das von sexueller Besessenheit getrieben wird. Zu diesem Kontinuum gehören Zvi, Frank, Freud, Reich, die Frankfurter Schule, Marcuse und viele zeitgenössische Gender-Aktivisten wie Jonathan ‚Jessica‘ Yaniv, die den Zustand seiner haarigen Hoden in die Nachrichten des Mainstreams einbrachten. Dieses Kontinuum kann durchaus auch Epstein, Weinstein und die vielen anderen jüdischen Prominenten umfassen, die in diese viel zu vielen bösen Raubüberfälle verwickelt sind.

Das Judentum, wie ich es sehe, ist ein dynamischer dialektischer Verwandlungsgeist. Sie enthält eine mutige kritische Haltung, die sich oft in ein Gefühl von Ermächtigung, Größe, Straffreiheit und Narzissmus entwickelt. Dieses Selbstvertrauen erzeugt oft sensationelle wissenschaftliche und soziale Revolutionen sowie spektakuläre künstlerische Akzente.

Eine Version dieses Artikels erschien erstmals in The Unz Review. Die hier vorliegende Version wird mit Genehmigung von Gilad Atzmon veröffentlicht. Übersetzt mit Deepl.com

