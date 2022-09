Law of Neutrality: Just When Is a State a Belligerent in a War? – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the “Translate Website” drop down menu on the top banner of our home page (Desktop version). To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Visit and follow us on Instagram, Twitter and Facebook.

Recht der Neutralität: Wann ist ein Staat in einem Krieg ein Kriegsgegner?

Von Michael Doliner

Global Research,

20. September 2022

Die Gesetze des Krieges sind bis zu einem gewissen Grad eine Farce. Wenn Staaten in einen Krieg verwickelt sind, werden die Feinheiten des kodifizierten Rechts sie wahrscheinlich kaum beeinflussen. Dennoch gibt es solche Gesetze und Anwälte, die sich auf solche Feinheiten spezialisiert haben, und dieses Wenige könnte sich als eine ganze Menge herausstellen.

Eines dieser Gesetze ist das Gesetz der Neutralität. Wann ist ein Staat ein Kriegsteilnehmer in einem Krieg? Was können neutrale Staaten tun und trotzdem neutral bleiben? Diese Frage ist nicht mit einem Schlag geklärt, aber im Laufe der Geschichte wurden mehrere Versuche unternommen, die in der Haager Konvention von 1907 gipfelten. Am 18. Oktober 1907 unterzeichneten eine Reihe von Staaten, deren Vertreter in Den Haag zusammenkamen, die “Haager Konvention (V) über die Rechte und Pflichten neutraler Mächte und Personen im Falle eines Landkrieges”.

In Artikel 2 heißt es: Den kriegführenden Parteien ist es verboten, Truppen oder Konvois mit Kriegsmaterial oder Nachschub durch das Gebiet einer neutralen Macht zu bewegen.

Artikel 4 besagt: Auf dem Territorium einer neutralen Macht dürfen weder Korps von Kämpfern gebildet noch Rekrutierungsbüros zur Unterstützung der kriegführenden Parteien eröffnet werden.

Artikel 5 besagt: Eine neutrale Macht darf nicht zulassen, dass eine der in den Artikeln 2 bis 4 genannten Handlungen auf ihrem Hoheitsgebiet vorgenommen wird.

Sie ist nicht verpflichtet, Handlungen zu bestrafen, die ihre Neutralität verletzen, es sei denn, dass diese Handlungen in ihrem eigenen Hoheitsgebiet begangen worden sind. Die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich und viele andere Staaten in Europa und anderswo haben dieses Übereinkommen unterzeichnet.

Er ist nicht aufgerufen, Handlungen zu bestrafen, die seine Neutralität verletzen, es sei denn, diese Handlungen wurden auf seinem eigenen Gebiet begangen. Die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich und viele andere Staaten Europas und anderer Länder haben dieses Übereinkommen unterzeichnet.

Seitdem haben die Vereinigten Staaten behauptet, dass sich die Situation geändert hat und neutrale Staaten die oben genannten Handlungen vornehmen können, ohne ihren neutralen Status zu verlieren. Sie haben die Doktrin der “qualifizierten Neutralität” erklärt.

15.2.2 Qualifizierte Neutralität. Die Vereinigten Staaten haben den Standpunkt vertreten, dass bestimmte Pflichten neutraler Staaten nach der Doktrin der qualifizierten Neutralität nicht anwendbar sein können. Das Neutralitätsrecht verpflichtet neutrale Staaten traditionell zu strikter Unparteilichkeit zwischen den Konfliktparteien, unabhängig davon, welcher Staat in dem bewaffneten Konflikt als Aggressor angesehen wird.36 Nachdem Verträge den Krieg als Angelegenheit der nationalen Politik verboten, wurde jedoch argumentiert, dass neutrale Staaten zugunsten von Staaten, die Opfer von Angriffskriegen sind, diskriminieren könnten. 37 So vertraten die Vereinigten Staaten vor ihrem Eintritt in den Zweiten Weltkrieg eine Position der “qualifizierten Neutralität”, nach der neutrale Staaten das Recht hatten, die kriegführenden Staaten zu unterstützen, die Opfer flagranter und illegaler Angriffskriege gewesen waren.38 Diese Position war umstritten.

Diese neue Doktrin wurde nicht durch ein internationales Übereinkommen festgelegt, sondern 1941 von Generalstaatsanwalt Jackson einfach erklärt, was unter Juristen zu erheblichen Meinungsverschiedenheiten führte. Da die Frage, wer der Aggressor und wer das Opfer ist, in jedem Krieg fast immer umstritten ist, ist die Doktrin der qualifizierten Neutralität einfach eine Behauptung, dass die Vereinigten Staaten die Haager Konvention nach Belieben verletzen können.

Nun ist es unbestreitbar, dass, wenn es sich um einen Krieg handelt, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich und mehrere andere Staaten gegen die Artikel der Haager Konvention verstoßen haben. Nach dieser Konvention sind sie Kriegsparteien. Wie Rußland Deutschland bereits mitgeteilt hat, haben sie “den Rubikon” überschritten, d.h. sie haben sich entschieden, in den Krieg einzutreten.

Die anderen haben getan, was Deutschland getan hat. Es ist unwahrscheinlich, dass die Doktrin der “qualifizierten Neutralität” Russland daran hindert, sie anzugreifen, da es diese Doktrin nicht anerkennt. Viel wahrscheinlicher ist meiner Meinung nach, dass Russland zögert, den Dritten Weltkrieg ernsthaft zu beginnen. Bisher war Russland sehr darauf bedacht, eine Rechtsgrundlage für seine militärische Sonderoperation in der Ukraine zu schaffen. Zu Beginn hoffte man, die Operation mit einem Friedensvertrag, den Selenskyj zu unterzeichnen bereit schien, schnell beenden zu können. Die Vereinigten Staaten haben ihn daran gehindert. Ein solcher Vertrag hätte es ermöglicht, die Operation ohne einen totalen Krieg zu beenden.

Da Russland an einer militärischen Sonderoperation beteiligt ist, befindet es sich nicht im Krieg mit der Ukraine, und das Haager Übereinkommen, das für Kriege gilt, ist nicht anwendbar.

Obwohl es sich bei der militärischen Sonderoperation nun tatsächlich um einen Krieg zwischen der NATO und Russland handelt, erlaubt es das Feigenblatt der BBS jedem, sie so zu behandeln, als ob sie es nicht wäre. Juristische Spitzfindigkeiten erlauben es, dass ein Krieg offiziell kein Krieg ist und somit eine Niederlage keine Niederlage ist. Russland kann diesen Krieg nicht verlieren. Es ist eine existenzielle Angelegenheit für sie. Wenn es sein muss, wird es alles, auch Atomwaffen, in den Krieg einsetzen. Putin hat unheilvoll gefragt: “Wer will eine Welt ohne Russland?” Solange sich die NATO nicht offiziell im Krieg befindet, könnte sie verlieren, ohne offiziell zu verlieren. Natürlich wären die Auswirkungen auf die NATO wahrscheinlich katastrophal, da sie auseinanderbrechen würde. Aber die Staaten, die ihr angehören, mit ihren reichen Kulturen würden unversehrt bleiben, und die Welt, insbesondere Europa, wäre ohne die NATO besser dran. Sie hätten einen totalen, vielleicht atomaren Krieg vermieden.

Die Behauptung, dass Russland eine Invasion in Europa anstrebt, ist meiner Meinung nach lächerlich. Die Aufrechterhaltung der Kontrolle über den Warschauer Pakt hat die Sowjetunion in den Ruin getrieben. Russland hat, wie alle imperialen Mächte vor ihm, gelernt, dass Imperialismus ein Spiel für Anfänger ist. Waffenhändler und andere Eliten mögen davon profitieren, aber Imperien sind ein Abfluss, der den imperialen Staat stets zerstört. Die Vereinigten Staaten haben ihren eigenen natürlichen Reichtum vollständig aufgebraucht, indem sie ihre militärische Präsenz in der ganzen Welt aufrechterhalten haben. Die NATO ist ein Instrument der imperialen Ausbeutung, ohne das die Welt weitaus besser dran wäre, und ihr Fehlen wird nicht zu einer russischen Militärinvasion in Europa führen. Russland ist sich viel zu bewusst, dass eine solche Verschwendung von Ressourcen zusammen mit dem Überleben nicht mehr möglich ist. Warum einmarschieren, wenn man Handel treiben kann, wie China beweist. Ein Sieg für Russland ist ein Sieg für Europa, wenn auch ein Verlust für die NATO. Übersetzt mit Deepl.com

*Michael Doliner studierte bei Hannah Arendt an der University of Chicago und lehrte (vor einiger Zeit) am Ithaca College und an der Valparaiso University. Er hat einen Abschluss in Mathematik.

Die ursprüngliche Quelle dieses Artikels ist Global Research Copyright © Michael Doliner , Global Research, 2022

