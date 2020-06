Reflexive support for Israel is a vital part of John Bolton’s world view – Mondoweiss John Bolton’s new book, „The Room Where It Happened: A White House Memoir ,“ is so important, so revealing, that this site will devote 2 posts to dissecting it. First, we will look at how Bolton’s pro-Israel world view is critical – it explains why Donald Trump appointed him national security adviser.

Reflexartiger Beistand für Israel ist ein wesentlicher Teil von John Boltons Weltbild

Von James North

27. Juni 2020

John Boltons neues Buch „The Room Where It Happening“: Memoiren aus dem Weißen Haus“ ist so wichtig, so aufschlussreich, dass auf dieser Website 2 Beiträge zu seiner Zerlegung vorgesehen sind. Zunächst werden wir uns damit befassen, wie kritisch Boltons pro-israelische Weltsicht ist – sie erklärt, warum Donald Trump ihn zum nationalen Sicherheitsberater ernannt hat. In einem späteren Beitrag werden wir uns eingehender mit Boltons gefährlicher, schlecht informierter Kriegstreiberei befassen, insbesondere mit seinem Wunsch, den Iran anzugreifen.

Eine aufschlussreiche Tatsache ist, dass in John Boltons Darstellung Sheldon Adelson, der pro-israelische Glücksspielmagnat und der größte Wahlkampfspender der Republikanischen Partei, fast vollständig ausgelassen wird, obwohl es Adelson war, der ihm seinen Job im Weißen Haus verschafft hat. Es waren nicht nur die Kritiker in Lobelog, die die Verbindung zwischen Adelson und Bolton („Trump’s Choice Of Bolton Satisfies His Biggest Donor“) bemerkten. Selbst die vorsichtigere New York Times berichtete in einem Profil des Milliardärs aus dem Jahr 2018, dass Trump „einen langjährigen Verbündeten Adelsons und Iran-Hardliner, John Bolton, als seinen nationalen Sicherheitsberater eingesetzt hat“.

Boltons Buch beschreibt ausführlich seine Manöver, um einen hohen außenpolitischen Posten zu bekommen, der erst nach Trumps mehr als einjähriger Amtszeit belohnt wurde, aber er erwähnt Adelson nur einmal – um darauf hinzuweisen, dass bei der ersten (gescheiterten) Gipfelkonferenz zwischen Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un im Jahr 2018 in Singapur Kim davon sprach, eines von Adelsons dortigen Kasinos zu besuchen. Vielleicht hat Bolton Adelson nur namentlich überprüft, um ihm ein verschlüsseltes Dankeschön zu schicken?

Tatsächlich taucht Israel, etwas überraschend, in Boltons Buch nicht so oft auf. Er erwähnt jedoch, dass er regelmäßig mit hohen israelischen Beamten spricht, und er stellt auch fest, dass er in den zwei Jahren, die die Memoiren abdecken, vier Mal Israel besuchte, wo er unmittelbaren Zugang zu seinem alten Freund Benjamin Netanjahu hatte. (Offenbar konnte er keine Zeit finden, Lateinamerika oder Afrika zu besuchen).

Palästina/Palästinenser erscheinen nur dreimal im Index – in einem Buch, das mehr als 500 Seiten lang ist. Bolton sagt stolz, dass in den ersten Monaten der Administration: „Ich habe Trump davor gewarnt, politisches Kapital in einer schwer fassbaren Suche nach einer Lösung des arabisch-israelischen Konflikts zu verschwenden. . .” Er ist erfreut darüber, dass Trump auch seinem Rat gefolgt ist, das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA), das seit 1949 palästinensischen Flüchtlingen hilft, zu definanzieren.

Bolton freut sich auch darüber, dass Trump die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt hat, und er kann seine Freude darüber kaum verbergen, dass dieser Umzug „völlig daran gescheitert ist, die Krise in ‚der arabischen Straße‘, die regionale ‚Experten‘ endlos vorhergesagt hatten, herbeizuführen“.

Abgesehen von diesen wenigen Erwähnungen von Israel, nichts. Im Gegensatz dazu wird in Boltons Index „Iran“ 240 Mal zitiert, und sein Ton in diesem langen Buch wird die Klassikergelehrten an die berühmten Aufrufe Cato des Älteren erinnern, die 151 v. Chr. von Rom forderten, seinen Rivalen jenseits des Mittelmeers, Karthago, auszulöschen: „Carthago delenda est – Karthago muss zerstört werden“.

Um es klar zu sagen: John Boltons harte, uninformierte Ansichten wurden lange bevor er Sheldon Adelson traf geprägt. Er mag Adelsons Hilfe bei der Erlangung der Stelle aus seinen Memoiren verlassen, weil es ihm peinlich ist, aber er schämt sich nicht wegen seiner unreflektierten pro-israelischen Ansichten.

Boltons reflexartige Unterstützung für Israel ist nachdenklich betrachtet rätselhaft. Er beschreibt sich selbst als einen der ersten konservativen Nationalisten Amerikas. Dennoch ist er bereit, die internationale Politik der Vereinigten Staaten an einen ausländischen Staat zu verpfänden, dem Amerikas eigene Interessen nicht am Herzen liegen. Er ist bereit, US-Piloten, Soldaten und Seeleute bei Angriffen gegen den Iran in den Tod zu schicken, ohne auch nur einmal zu erklären, wie Teheran unsere eigene Sicherheit bedroht.

Tatsächlich ist Boltons Eifer, Israels Kriege zu führen, Teil der zentralen Offenbarung seiner Memoiren; er entpuppt sich als ein schlimmerer Mensch als selbst Donald Trump. Unser nächster Beitrag wird diese Wahrheit ausführlicher untersuchen. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...