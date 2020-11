Reichspogromnacht vor 82 Jahren “Ich habe Auschwitz nicht überlebt, um zu neuem Unrecht zu schweigen

Heute ist auch der Gedenktag an die Reichspogromnacht vor 82 Jahren. Wie kann man noch wie Bundespräsident Steinmeier es formuliert “an der Seite Israels stehen”? Dieser jüdische Apartheid und Besatzungsstaat, der alle Werte mit Füßen tritt und die Palästinenser unter illegaler Besatzung Palästinas hält? An der Seite dieses “jüdischen Staats” zu stehen, widerspricht allen unseren und demokratischen Werten. Bundespräsident Steinmeier, der “Außen-Auschwitzminister” Maas, Kanzlerin Merkel und “Israel-Unterstützer”, wären gut beraten, an der Seite der Palästinenser zu stehen. Mit dieser Haltung hat sich die deutsche Bundesregierung, der Bundespräsident, sowie philosemitische Israel-Unterstützer, moralisch disqualifiziert. Ich erinnere an meinen Vater, Heinz Galinski und sein Motto nach seiner Auschwitz Befreiung.” Ich habe Auschwitz nicht überlebt, um zu neuem Unrecht zu schweigen”. Ich schweige nicht zu dieser Holocaust und Antisemitismus Instrumentalisierung, für die ich mich schäme.

Evelyn Hecht-Galinski

So wird jüdisches Leben nicht geschützt Bundespräsident Steinmeier! Ja wir müssen handeln, wenn jüdische Bürger in Deutschland diskriminiert werden, wenn sie sich für die Freiheit Palästinas einsetzen!

Moralisch disqualifiziert

https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/moralisch-disqualifiziert-90093815.html

Unglaublich wie auf dem Rücken der Holocaust Gedenkstätte und letzter Überlebender, dass Gedenken in unerträglicher Form missbraucht wird. Ephraim Eitam , der die arabisch-palästinensische Minderheit als “fünfte Kolonne” diffamierte und für eine Massendeportation aus dem Westjordanland eintrat. Außerdem ließ er während der ersten Intifada, als Militärkommandant einen palästinensischen Gefangenen zu Tode prügeln. Trotzdem schadete es nicht seiner Karriere, sondern er brachte es mit der nationalreligiösen Partei zum Minister für nationale Infrastruktur, trat dann aus Protest gegen den Gaza-Abzug zurück, um vor Ort den Siedlern beizustehen(!) und wandte sich dann Netanjahus Likud Partei zu, der ihn jetzt noch mit mit dem Direktoren Amt von Yad Vashem belohnen will.

Hochgeehrter polnischer Jude, Holocaust-Überlebender schließt sich Protesten über Spitzenernennung in Yad Vashem an

In einem Brief an Präsident Rivlin warnte Marian Turski, dass die Ernennung von Effi Eitam “die Autorität von Yad Vashem stark untergraben würde”.

Judy Maltz 08.11.2020

Einer der prominentesten jüdischen Bürger Polens und Holocaust-Überlebenden hat sich in die wachsende Kontroverse um die Ernennung von Effi Eitam, ehemalige Politikerin und Militärkommandantin, auf die Spitzenposition in Yad Vashem eingeschaltet.

In einem Brief, der vor einigen Tagen an Präsident Reuven Rivlin geschickt wurde, warnte der Historiker und Journalist Marian Turski, dass die Ernennung von Eitam zum Vorsitzenden der Direktion von Yad Vashem “die Autorität von Yad Vashem in der ganzen Welt stark untergraben würde”.

“Angesichts des weltweiten Anstiegs von Nationalismus und Populismus, einer erneuten Welle von Antisemitismus und der Rückkehr der Propaganda zur Leugnung des Holocaust muss der Vorsitzende von Yad Vashem über eine tadellose moralische Autorität verfügen”, schrieb er in dem Brief, der auch an Rabbiner Yisrael Meir Lau, den Vorsitzenden des Rates von Yad Vashem, der das in Jerusalem ansässige Museum und Gedenkzentrum beaufsichtigt, gerichtet war. “Wenn es an der Zeit ist, gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus in der internationalen Arena aufzutreten, wird der Vorsitzende von Yad Vashem von großer Bedeutung sein, wenn wir wollen, dass Yad Vashem nicht nur auf den Staat Israel beschränkt bleibt, sondern eine weltweit führende moralische Autorität bleibt.

Turski, 95, ist ein Überlebender von Auschwitz-Birkenau und Buchenwald. Neben der Leitung des Rates von POLIN, dem relativ neuen Museum für die Geschichte des polnischen Judentums mit Sitz in Warschau, war er Vorsitzender der Vereinigung des Jüdischen Historischen Instituts Polens und ist Mitglied des Internationalen Auschwitz-Gedenkrats. Turin (geboren als Moshe Turbowicz) lebt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Warschau.

Er betont in seinem Brief die engen Verbindungen, die bisher zwischen Yad Vashem und polnischen Institutionen bestanden haben, die sich für das Gedenken an die Shoah und die Erforschung der Shoah einsetzen.

In seinem Brief an Rivlin und Lau bittet Turin sie, ihren Einfluss geltend zu machen, “um Entscheidungen zu verhindern, die der jüdischen Sache in der internationalen öffentlichen Meinung nur schaden können”, und weist darauf hin, dass Eitam “als eine Person mit extremen Ansichten bekannt ist”.

Wie in Haaretz, der Anti-Defamation League, berichtet wird, schloss sich die Anti-Defamation League in der vergangenen Woche in einer seltenen Aktion der Kampagne gegen Eitams Ernennung unter Berufung auf seine “problematische moralische Bilanz” an. Die ADL war besonders besorgt über Eitams Forderungen nach Massendeportation von Palästinensern aus dem Westjordanland und seine Beschreibung der arabischen Israelis als “fünfte Kolonne”. Es ist fast beispiellos, dass die ADL , die den Antisemitismus weltweit überwacht, in Ernennungen bei anderen jüdischen Organisationen und Institutionen eingreift.

In einem Brief an Lau drückte Carole Nuriel, die Leiterin des ADL-Büros in Israel, ebenfalls ihre Besorgnis über einen Vorfall in den 1980er Jahren aus, bei dem Soldaten unter dem Kommando von Eitam einen palästinensischen Gefangenen zu Tode schlugen. Sie sagten später aus, dass sie ihre Befehle von Eitam erhalten hätten.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Militär diente Eitam als Vorsitzender der National Religious Party und war für seine engen Verbindungen zur Siedlerbewegung bekannt.

Bevor seine Ernennung zur Schlussabstimmung im Kabinett ansteht, muss Eitam von einem Sonderausschuss überprüft werden, der die Aufgabe hat, Kandidaten für Spitzenpositionen im öffentlichen Sektor auszuwählen.

Die Ernennung hat auch bei prominenten Holocaust-Überlebenden in Israel, den Organisationen, die sie vertreten, und bei Mitgliedern der so genannten “zweiten Generation” Empörung ausgelöst. Übersetzt mit Deepl.com